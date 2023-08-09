«Крылья Советов» забили в РПЛ больше всех и уже в топ-3. В чём их секрет?

Приятная неожиданность старта РПЛ — «Крылья Советов». Во-первых, набрали семь очков и занимают третье место в турнирной таблице, уступая лишь «Спартаку» и «Краснодару» (у обоих по 9). Во-вторых, в трёх турах забили больше всех — 10 мячей. Как такое стало возможным? Делимся своей версией в преддверии кубкового матча с «Зенитом».

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 09 августа 2023, среда. 18:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Крыльев Советов» уже давно качественная атака

Игорь Осинькин умеет выстраивать игру впереди. Подтверждения имеются: в позапрошлом сезоне РПЛ — первом после возвращения из ФНЛ — «Крылышки» продемонстрировали сразу пятый результат в лиге по ожидаемым голам (42). А в предыдущем чемпионате по этому показателю вошли в топ-10 (38). Похвально для команды, которая ещё недавно выступала дивизионом ниже.

С голами при этом тоже было всё неплохо в каждом из розыгрышей: 39 — в позапрошлом сезоне (8-й показатель в турнире) и 32 — в прошлом (14-й).

Могут смутить два момента. Первый — проседание во втором сезоне относительно первого в остроте и результативности. Второй — вроде бы скромный 14-й результат по голам в прошлом чемпионате России. Но не спешите упрекать самарцев: некоторое ухудшение показателей – это следствие большого достоинства их главного тренера! Сложно? На самом деле нет.

Игорь Осинькин Фото: pfcks.ru

Всё дело в умении Игоря Осинькина не только ставить игру впереди, но и добиваться прогресса от атакующих футболистов, в результате чего они идут на повышение в другие клубы. Так, год назад основной центрфорвард Иван Сергеев отправился в «Зенит», а зимой в «Локомотив» перебрались вингер Сергей Пиняев и нападающий Максим Глушенков.

В связи с этими трансферами логично, что в прошлом сезоне «Крыльям» пришлось заново обретать себя, что сказалось на атакующем КПД. Важнее здесь другое — потеря лидеров в атаке не привела ни к футбольной трагедии, ни даже к драме.

Сергей Пиняев и Максим Глушенков Фото: pfcks.ru

С учётом сказанного нет большой сенсации в бодром старте самарцев в текущем сезоне. Если по забитым мячам им в трёх турах нет равных, то по ожидаемым голам они (6,5) уступают лишь ЦСКА (7,8).

Продажи лидеров научили Осинькина умело ротировать состав

По разным причинам Игорь Осинькин вынужден видоизменять состав «Крыльев Советов» на старте сезона, но у его команды настолько крепкий игровой фундамент, что это пока не мешает добиваться результата.

В трёх турах в стартовом составе самарской команды были задействованы 17 футболистов! Столько же было лишь у «Ростова». Но Валерию Карпину в этом смысле приходится труднее, тем же «Крыльям» ростовчане влетели 1:5.

При этом хотя бы одним голевым действием отметились уже девять человек. Подобным во всей лиге может похвастаться лишь «Спартак». Самые продуктивные игроки Самары в атаке — Бенхамин Гарре (2+1) и Роман Ежов (1+3).

У «Крыльев» поставленная игра, в которой есть место как длинным передачам из глубины, так и розыгрышу низом на любом участке поля. При этом всё это довольно непредсказуемо за счёт кадровых решений Осинькина.

Кажется, для «Ростова» стала откровением игра 18-летнего Никиты Салтыкова, который сделал дубль. А ещё в матче с жёлто-синими впервые в сезоне Гарре сыграл в атакующей двойке, а не на фланге. В этой встрече аргентинец много сваливался в глубину, оставляя зоны ускоряющимся оттуда партнёрам.

Ниже – стартовые сочетания «Крыльев Советов» в трёх минувших турах. Для наглядности.

Схема 1. Стартовый состав «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом»

Схема 2. Стартовый состав «Крыльев Советов» в матче с «Динамо»

Стартовый состав «Крыльев Советов» в матче с «Ростовом»

На старте в пользу Самары ещё и календарь

«Крылья Советов» сыграли с «Ахматом» (2:1), «Динамо» (3:3) и «Ростовом» (5:1). У соперников есть много общего.

Во-первых, все обозначенные оппоненты и сами играют, и другим дают, что для «КС» очень удобно. Показательно: команда Осинькина в стартовых турах владела мячом в среднем 42,5% за матч — 12-й показатель в лиге. Самарцы не имели цели тотально доминировать, а преуспели за счёт удачно разыгранных эпизодов.

Во-вторых, все соперники действовали с двумя центральными защитниками, а не тремя. Тем самым они давали возможность либо пользоваться шириной поля, либо проникать между игроками обороны — «Крылья» грамотно делали и то, и другое.

Если самарцы овладевали мячом на своей половине, то первым делом старались доставить мяч атакующему футболисту на фланг, в результате так забивали и «Ростову», и «Ахмату». Уже при развитии эпизода происходило проникновение в центр.

Предголевой пас Романа Евгеньева на Бенхамина Гарре в матче с «Ростовом» Фото: кадр трансляции

Голевой пас Бенхамина Гарре на Владимира Хубулова в матче с «Ростовом» Фото: кадр трансляции

В Грозном и вовсе открыть счёт удалось во многом стараниями одного футболиста. Оборона «Ахмата» настолько сместилась в центр, что Гарре при контратаке получил мяч без сопротивления и набрал скорость даже не на бровке, а на полуфланге, после чего финтами раскидал всех соперников и забил.

Что оборона соперников «Крыльев» по старту чемпионата не отличается надёжностью, говорит статистика ожидаемых пропущенных мячей. Согласно ей, «Ахмат» – худший в лиге (6,10), «Динамо» – 13-е (5,31), а «Ростов» – 12-й (5,17).

Таким образом, умение «Крыльев» играть в атаке удачно наложилось на неготовность соперников качественно действовать сзади. Это и привело к удачному старту команды Осинькина.

«Крыльям» по силам стать крепким середняком РПЛ

Отмечая удачный старт Самары, важно понимать: команде Осинькина будет гораздо труднее с более организованными или просто уповающими на оборону оппонентами.

Но много ли сейчас в лиге тех, кто готов играть надёжно сзади? 11 представителей лиги пропустили в каждом из трёх туров! Два сухих матча есть только у «Краснодара» и «Урала», по одному — у «Зенита», «Сочи» и «Пари НН».

С учётом всего происходящего «Крыльям» по силам стать крепким середняком. Так видится по состоянию на сегодняшний день. Подняться выше вряд ли позволят команды, чей кадровый потенциал выше. Обезопасить себя от изнурительной борьбы за выживание способна выстроенная игра. Кстати, по данным Transfermarkt, у «Крыльев» восьмой по стоимости игроков состав в РПЛ — € 30,9 млн. А что вы думаете о бодром старте «Крыльев Советов» и их перспективах в этом сезоне РПЛ?