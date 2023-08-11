Сумасшедшая развязка в Екатеринбурге! «Спартак» вёл в счёте до 90-й минуты — и проиграл!

Многие уже знают, что Виктор Гончаренко – один из самых неудобных тренеров для «Спартака». Причём неважно, какую команду он тренирует. Так уж исторически сложилось. Достаточно вспомнить весенние кубковые игры: «Спартак» считался фаворитом в двухматчевом противостоянии, но пропустил соперника в финал Пути РПЛ. Так что накануне нового матча в Екатеринбурге никто не ждал, что нынешним лидерам РПЛ будет легко.

Абаскаль решил прилично потусовать состав – в основе вышло сразу три новичка летнего ТО. И если к Бонгонда все уже привыкли, то одновременное появление на поле Медины и Рябчука стало сюрпризом. Но ещё большим удивлением стали первые 15 минут, когда напрашивался лишь один вопрос: почему спартаковская защита не вышла на матч?

Уже на пятой минуте классическая ошибка при перепасовке у своих ворот. Соперник перехватил мяч, ещё секунда – и прострел уже летел на Егорычева. Но неудачно. Ещё пару минут – и Каштанов выскакивал на ударную позицию, но снова не получилось реализовать момент. Хозяева были быстрее, эффектнее, но никак не получалось создать по-настоящему опасные моменты. Всё изменилось на 11-й минуте: очередная резкая атака уральцев, и мяч после удара попал в руку Литвинову. Левников сначала не обратил внимания на эпизод, но после похода к монитору принял единственное верное решение – пенальти.

К мячу подошёл Мишкич, но тут героем стал Свинов – вратарь, заменяющий Максименко в основе, идеально нырнул в угол и потащил удар.

«Урал» не расслабился. А «Спартак» не включился. Екатеринбуржцы продолжили зажимать соперника на их половине поля. На 16-й минуте Каштанов вываливался уже один на один, но снова здорово играл Свинов. Ещё пару минут – и вратарь тащил уже отличный удар Юшина. Вообще, голкипер «Спартака» точно один из лучших игроков игроков тайма.

Москвичи проснулись только к середине тайма. И сразу ответили сверхопасным моментом – Промес вырезал кросс в штрафную, Соболев выиграл борьбу и сразу мог открывать счёт. Но и Помазун хорош – сгруппировался и отбил удар. Дальше игра немного успокоилась, а спартаковцы наконец-то взял мяч под контроль. До конца основного времени первого тайма – почти без моментов. Но уже в добавленное «Урал» всё же реализовал неожиданный шанс. В момент, когда этого точно никто не ожидал: Мартинс заблокировал удар Юшина из-за пределов штрафной, но мяч идеально отскочил под выстрел Мишкича. И он реабилитировался за нереализованный пенальти.

В перерыве тренеры обошлись без изменений. Но «Спартак» начал тайм чуть интереснее. И это дало результат. Промес от угла штрафной выполнил зрячий навес, и Богонда почти из вратарской забил ответный мяч.

Дальше уже «Спартак» включил агрессию – больше проводил времени на половине поля соперника, а в этот период тренеры активно меняли игроков. Казалось, всё может прийти к логичной ничьей, но за 15 минут до конца вновь стало интереснее.

Сначала активизировался «Урал» – Ишков на скорости влетел в штрафную и прострелил на Шеттине, но нападающий с десяти метров умудрился не попасть в створ. Мяч влетел в штангу. Дальше сработало правило – не забиваешь ты, забивают тебе. Спартаковцы перехватили мяч, и Соболев с линии штрафной с помощью рикошета всё-таки пробил Помазуна.

Казалось бы, большая несправедливость. Всё же бóльшую часть матча «Урал» выглядел лучше. Но это было только начало. Сразу после гола Соболева Промес не смог увеличить преимущество (после дальнего удара мяч попал в штангу), что стало ключевым моментом.

На 90-й минуте Ишков со штрафного бахнул в стенку, а Егорычев первым оказался на отскоке, идеально подстроился под мяч и пробил Свинова. А уже в дополнительное время Бикфалви воспользовался неразберихой Литвинова и Свинова и изящно перекинул вратаря.

Сумасшедшая концовка! «Спартак» терпит первое поражение в сезоне, и это перед матчем с «Зенитом». А «Урал» временно становится лидером РПЛ.