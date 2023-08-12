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Лионель Месси празднует голы за «Интер Майами» в стиле героев Marvel — объяснение празднований

Месси снова отпраздновал гол с отсылкой к супергероям. Две версии, почему он выбрал Marvel
Полина Куимова
Месси снова отпраздновал гол с отсылкой к Marvel
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Тор, Чёрная Пантера — теперь ещё и Человек-паук.

Лионель Месси снова забил (этой новостью уже можно кого-то удивить?) – в матче с «Шарлотт» он отправил мяч в ворота в концовке второго тайма. «Интер Майами» теперь в полуфинале Кубка Лиг, а Лео – в тройке лучших бомбардиров в истории клуба.

Кубок Лиг MLS + MX. 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
4 : 0
Шарлотт
Шарлотт, США
1:0 Мартинес – 12'   2:0 Тэйлор – 32'   3:0 Маланда – 78'   4:0 Месси – 86'

В этот раз Месси снова отметился необычным празднованием – он сымитировал Человека-паука, который стреляет паутиной.

Празднование гола от Лионеля Месси (образ Человека-паука)

Празднование гола от Лионеля Месси (образ Человека-паука)

Фото: Hector Vivas/Getty Images/кадр из фильма

Ранее в матче с «Атлантой Юнайтед» Месси изобразил Тора – тогда ещё все подумали, что это что-то про пиво, Дарта Вейдера или вообще Мерлина. Но после матча его жена Антонела опубликовала фотографию празднующего Лео и подписала, что он всё же показывал Тора, который таким жестом притягивает свой молот.

Празднование гола от Лионеля Месси (образ Тора)

Празднование гола от Лионеля Месси (образ Тора)

Фото: Скриншот видео/кадр из фильма

Неделю спустя в игре с «Орландо Сити» Лео после одного из своих голов скрестил руки на груди. Это была имитация Wakanda Salute, жеста из «Чёрной Пантеры», который создатели придумали в качестве приветствия на родине главного героя.

Празднование гола от Лионеля Месси (образ Чёрной Пантеры)

Празднование гола от Лионеля Месси (образ Чёрной Пантеры)

Фото: Hector Vivas/Getty Images/кадр из фильма

Аргентинский тележурналист Гастон Эдул сказал, что все празднования в стиле героев Marvel посвящены сыновьям Лео, которые любят фильмы этой киновселенной. Однако есть и другое предположение, почему Месси трижды отметил свои голы с отсылками к супергероям. В конце июня МЛС, adidas и Marvel заключили коммерческое соглашение, в рамках которого выпустили коллекцию мерча и брендированный мяч.

МЛС отметила, что сотрудничество с Marvel подчёркивает, что герои есть и на поле, и за его пределами.

Футбольный мяч с изображением героев комиксов

Футбольный мяч с изображением героев комиксов

Фото: МЛС

Вариант, что Месси празднует свои голы из-за соглашения с adidas, вполне реален. В его контракте есть пункт, что часть средств поступает именно от спортивного бренда. Интересно, какой герой будет следующим.

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