Месси снова отпраздновал гол с отсылкой к супергероям. Две версии, почему он выбрал Marvel

Лионель Месси снова забил (этой новостью уже можно кого-то удивить?) – в матче с «Шарлотт» он отправил мяч в ворота в концовке второго тайма. «Интер Майами» теперь в полуфинале Кубка Лиг, а Лео – в тройке лучших бомбардиров в истории клуба.
В этот раз Месси снова отметился необычным празднованием – он сымитировал Человека-паука, который стреляет паутиной.
Празднование гола от Лионеля Месси (образ Человека-паука)
Фото: Hector Vivas/Getty Images/кадр из фильма
Ранее в матче с «Атлантой Юнайтед» Месси изобразил Тора – тогда ещё все подумали, что это что-то про пиво, Дарта Вейдера или вообще Мерлина. Но после матча его жена Антонела опубликовала фотографию празднующего Лео и подписала, что он всё же показывал Тора, который таким жестом притягивает свой молот.
Празднование гола от Лионеля Месси (образ Тора)
Фото: Скриншот видео/кадр из фильма
Неделю спустя в игре с «Орландо Сити» Лео после одного из своих голов скрестил руки на груди. Это была имитация Wakanda Salute, жеста из «Чёрной Пантеры», который создатели придумали в качестве приветствия на родине главного героя.
Празднование гола от Лионеля Месси (образ Чёрной Пантеры)
Фото: Hector Vivas/Getty Images/кадр из фильма
Аргентинский тележурналист Гастон Эдул сказал, что все празднования в стиле героев Marvel посвящены сыновьям Лео, которые любят фильмы этой киновселенной. Однако есть и другое предположение, почему Месси трижды отметил свои голы с отсылками к супергероям. В конце июня МЛС, adidas и Marvel заключили коммерческое соглашение, в рамках которого выпустили коллекцию мерча и брендированный мяч.
МЛС отметила, что сотрудничество с Marvel подчёркивает, что герои есть и на поле, и за его пределами.
Футбольный мяч с изображением героев комиксов
Фото: МЛС
Вариант, что Месси празднует свои голы из-за соглашения с adidas, вполне реален. В его контракте есть пункт, что часть средств поступает именно от спортивного бренда. Интересно, какой герой будет следующим.
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