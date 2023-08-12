Нападающей Нидерландов досталось за критику США. А в женском футболе будет новый чемпион!

В Новой Зеландии и Австралии определились полуфиналисты ЧМ-2023 среди женских сборных!

Сегодня Австралия вырвала победу над Францией в драматичной серии пенальти, а гол Алессии Руссо в ворота колумбийской сборной отправил Англию в полуфинал Кубка мира. Накануне испанки смогли дожать Нидерланды в дополнительное время, а последний чемпион мира, продолжавший участие в этом розыгрыше, Япония, уступила Швеции. Вспомним каждый матч четвертьфинала!

Нидерландке жёстко ответили за выпад в адрес сборной США

В Веллингтоне сборная Испании одержала победу над Нидерландами, вице-чемпионками мира, благодаря голу в дополнительное время и впервые в своей истории пробилась в полуфинал турнира.

Бóльшую часть основного времени доминировали именно испанки, но не могли использовать ни один из моментов благодаря уверенной игре голкипера Дафны ван Домселар. Счёт был открыт лишь на 81-й минуте – Мариона Кальдентей реализовала пенальти после игры рукой Стефани ван дер Грагт. Её тёзка, арбитр Стефани Фраппар, объявила своё решение в микрофон после вмешательства VAR. А до этого эпизода арбитр назначила и затем отменила пенальти в пользу Нидерландов также при помощи видеорефери. Голландки сравняли на первой компенсированной минуте благодаря голу провинившейся ранее ван дер Грагт и перевели игру в дополнительное время. Решающей для «Красной фурии» стала 111-я минута: Сальма Паральюэло забила гол, который принёс испанкам путёвку в полуфинал чемпионата мира.

Ван дер Грагт, несмотря на вылет своей команды, войдёт в историю как автор 147-го гола – рекордного на чемпионатах мира среди женских команд. Предыдущий рекорд, 146 голов, был установлен в 2015 году в Канаде, а затем сборные повторили этот результат на турнире 2019 года во Франции.

Cборная Испании Фото: Lars Baron/Getty Images

Ярче всех в составе нидерландской сборной выглядела нападающая Линет Беренстейн. Правда, её имя было на слуху ещё накануне матча. На пресс-конференции голландка с иронией обратилась к сборной США, вылетевшей на предыдущем этапе и которую нидерландки обошли в группе:

«Сначала, когда я услышала, что они вылетели, я подумала: «Да! Пока!» Потому что с самого начала турнира они очень много болтали, говорили о финале и прочем. Поэтому я подумала: «Сначала покажите на поле, потом говорите», — привели слова Беренстейн на CNN.

Правда, сразу после поражения в матче с Испанией она получила не менее ироничный ответ от футболистки сборной США Сидни Леру в соцсетях: «Мы усвоили один урок – не говорить дерьмо, пока ты не окажешься на подиуме с золотой медалью, потому что сейчас… тебе тоже пока».

Линет Беренстейн Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В женском футболе будет новый чемпион мира

В Окленде турнир покинул последний чемпион мира – Япония. После вылета японок, а также США, Норвегии и Германии в этом году будет новый обладатель главной футбольной награды мира.

Швеция в пятый раз вышла в полуфинал ЧМ. Аманда Илестедт забила свой четвёртый мяч на турнире, открыв счёт в первом тайме. А Филиппа Ангелдал удвоила преимущество шведок после перерыва, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой.

Сборная Швеции празднует победу Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Японки вернулись в игру во втором тайме и были близки к тому, чтобы всё перевернуть. На 76-й минуте Рико Уэки заработала пенальти и не смогла его реализовать, попав в перекладину. Через 10 минут Япония всё же отыграла один мяч: вышедшая на замену Хонока Хаяси забила свой первый гол на международных турнирах и дала надежду японским болельщикам на ничью и дополнительное время. Чемпионки мира создали ещё несколько моментов, но так больше и не смогли забить.

Самая обаятельная команда этого чемпионата мира, кланяющаяся болельщикам на трибунах и оставляющая после себя чистейшие раздевалки, покинула турнир в четвертьфинале.

Сборная Японии кланяется болельщикам до матча с Швецией Фото: Buda Mendes/Getty Images

15 августа сборная Швеции встретится со сборной Испании в полуфинале, который примет новозеландский стадион «Эден Парк».

Драма Франции и Австралии в серии пенальти

В Брисбене сборная Австралии впервые в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира. Последний раз хозяйки первенства планеты доходили до 1/2 финала в розыгрыше аж 2003 года в США.

Все 120 минут матча Австралии и Франции прошли без забитых мячей и с редкими моментами. Зато после окончания дополнительного времени команды выдали драматичнейшую серию пенальти. К слову, главный тренер французской сборной Эрве Ренар на последних минутах заменил вратаря Полин Перо-Маньен, выпустив под 11-метровые удары Солен Дюран.

Команды нанесли 20 ударов, 13 из которых стали голевыми. Голкипер австралийской сборной Маккензи Арнолд сделала три сейва и дважды отбила удары Кензы Дали: первое спасение было отменено, так как вратарь вышла с линии в момент удара, но она справилась с ударом француженки и со второй попытки.

Сама Арнолд могла стать автором победного забитого мяча. Голкипер пошла исполнять 11-метровый удар после промаха Эв Периссе, но попала в штангу. При счёте 6:6 Вики Бешо не смогла забить свой пенальти, и точный удар Кортни Вайн отправил сборную Австралии в своей первый за восемь чемпионатов мира полуфинал.

Сборная Франции в третий раз подряд покидает турнир на стадии четвертьфинала.

Сборная Австралии Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Уверенная сборная Англии

Последний четвертьфинальный матч между Англией и Колумбией принимал стадион «Австралия в Сиднее. Здесь обошлось без экстратаймов: англичанки одержали волевую победу в основное время и вышли в полуфинал чемпионата мира в третий раз подряд.

Колумбийки открыли счёт в концовке первого тайма. На 44-й минуте Лейси Сантос издали закинула мяч в ворота Мэри Ирпс, голкипер не смогла до него дотянуться. Англичанки ответили ещё до перерыва – на шестой добавленной минуте Лорен Хемп воспользовалась ошибкой Каталины Перес и сравняла счёт. Победным для львиц стал гол футболистки «Арсенала» Алессии Руссо на 63-й минуте.

Этот матч обслуживала бригада арбитров во главе с американкой Екатериной Королёвой. На сайте FIFA и в других источниках у неё даже два имени – Ekaterina Katja Koroleva. Рефери родилась в Новосибирске, когда ей было 6, её мама переехала в США. В университете Айовы Королёва училась на медика и играла в футбол, затем стала работать рефери на юниорских соревнованиях. С 2014-го она стала арбитром FIFA, а её дебют на чемпионатах мира случился в 2019 году во Франции.

Арбитр Екатерина Королёва Фото: Zac Goodwin/Getty Images

В полуфинале 16 августа сборная Англии встретится с Австралией в Сиднее.