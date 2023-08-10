На ЧМ-2023 стартуют четвертьфиналы! Расклады на все матчи

На чемпионате мира среди женских сборных в Австралии и Новой Зеландии в разгаре раунд плей-офф. 11 и 12 августа пройдут четвертьфинальные матчи, за выход в следующий раунд поборются Испания, Нидерланды, Япония, Швеция, Австралия, Франция, Англия и Колумбия.

Чемпионат мира продолжается без действующего чемпиона – сборной США. Американки впервые в своей истории покинули турнир уже в 1/8 финала. В решающем матче США помешали феерическая игра вратаря сборной Швеции Зечиры Мушович и миллиметровый гол в серии пенальти. Такого футбольный мир ещё не видел.

За пределами четвертьфинала также оказались все африканские команды, прошедшие в плей-офф, – ЮАР, Нигерия и Марокко. Нигерийки уступили Англии лишь в серии пенальти, Нидерланды не без труда прошли южноафриканок, а вот Марокко потерпело крупное поражение в игре с Францией – 0:4. Несмотря на результаты, этот чемпионат мира для марокканок стал историческим. На своём дебютном ЧМ им удалось одержать две победы и попасть в плей-офф, оставив позади Германию.

Гол нападающей сборной Колумбии Каталины Усме помог южноамериканкам пройти Ямайку, Испания разнесла Швейцарию — 5:1, Япония победила Норвегию — 3:1, а Австралия забила два безответных мяча в ворота датской сборной.

Все сенсации уже позади. Теперь каждая сборная – фаворит.

Сборная Японии Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Испания – Нидерланды, 11 августа, 4:00 мск

Время начала этого матча вызвало много вопросов у болельщиков, но пользователи соцсетей быстро нашли на них ответы. Практически все матчи США были адаптированы под американскую аудиторию. Четыре-пять утра по Москве – 21:00-22:00 по Вашингтону. Это было сделано по просьбе одного из главных вещателей чемпионата мира и партнёров ФИФА – Fox Sports. Подобная оптимизация действовала и для других команд и правообладателей – например, Китая, Аргентины или Колумбии.

Четвертьфинал должен был пройти с участием США, если бы сборная добилась результата, которого от неё ждали накануне старта турнира. Американки могли сыграть с Испанией вместо Нидерландов, но, вопреки ожиданиям, не смогли добиться первого места в группе, а затем проиграли Швеции в 1/8 финала.

Сборная Испании встретится с вице-чемпионками мира – голландками – в Веллингтоне. Команда Хорхе Вильды впервые в своей истории прошла в четвертьфинал ЧМ. После разгромного поражения от Японии в 3-м туре главный тренер испанской сборной провёл ротацию состава. Алексия Путельяс не попала в старт, Мариона Кальдентей и Ольга Кармона провели матч на скамейке запасных, а в воротах дебютировала Каталина Коль, второй голкипер «Барселоны». Игра со Швейцарией завершилась уверенной победой испанок — 5:1, пропущенный гол – автогол Лайи Кодины с 50 метров.

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Главный тренер Нидерландов Андрис Йонкер рассказал, что подготовил целую «книжку» об испанской команде благодаря Лике Мартенс и Стефани ван дер Грагт, ранее выступавших за «Барселону». А ещё у него куча инсайдов от Дамарис Эгурролы с матерью-голландкой и отцом-испанцем – футболистка ранее играла за молодёжную и взрослую сборную Испании, но в 2022 году решила сменить сторону.

«Конечно, мы поговорили с нашими игроками, которые много знают об Испании. Конечно, наши скауты проделали работу. Конечно, мои сотрудники подготовились, и я тоже. Так что мы знаем об Испании всё. У нас есть небольшая книга о них. Думаю, они нас не удивят», – сказал Йонкер на пресс-конференции.

Победитель этой встречи в полуфинале встретится с Японией или Швецией.

Футболистки Испании и Нидерландов Фото: Getty Images

Япония – Швеция, 11 августа, 10:30 мск

Япония, чемпион мира 2011 года, показала одно из самых ярких выступлений на турнире. Азиатская сборная пропустила первый гол лишь в 1/8 финала, а групповой этап прошла с разницей 11:0. Норвегия пропустила от Японии три мяча в ответ на гол Гуро Рейтен и покинула турнир. Шведки в прошлом раунде выбили сборную США, прошли в свой седьмой четвертьфинал из девяти на ЧМ и заряжены как никогда. Вратарь сборной Зарина Мушович показала невероятную игру, сделав 11 сейвов, что помогло её команде дотянуть до серии пенальти. А в составе Японии играет полузащитница Хината Миядзава, на данный момент лучший бомбардир ЧМ-2023 с пятью голами.

В последний раз команды встречались на Олимпиаде-2021 в Токио. Тогда Швеция победила 3:1, а позднее вышла в финал футбольного турнира, где уступила Канаде. В Окленде будет либо повторение успеха шведок, либо реванш за домашнее поражение.

Главный тренер японской сборной Футоси Икеда уверен, что знает ключ к победе над Швецией: «Наше внимание в этой игре должно быть сосредоточено на сохранении импульса и единства. Швеция поддерживает высокий уровень и всегда конкурентоспособна, с какими бы проблемами она ни сталкивалась. Нам нужно быть в лучшей форме», – приводит слова японца портал ФИФА.

В полуфинале победитель встретится с Испанией или Нидерландами.

Футболистки Японии и Швеции Фото: Getty Images

Австралия – Франция, 12 августа, 10:00 мск

Команда-хозяйка турнира сборная Австралии в 1/8 финала переиграла Данию 2:0, а весь стадион в Сиднее стоя аплодировал дебюту Сэм Керр на домашнем чемпионате мира. Групповой этап нападающая пропустила из-за травмы. Поддержка трибун в Брисбене наверняка поможет австралийкам, однако Франция – крайне серьёзный соперник.

После 0:0 в 1-м туре команда Эрве Ренара смогла полностью реабилитироваться, выйдя с первого места из группы. В том числе благодаря победе над Бразилией, а в 1/8 финала разнесла Марокко – 4:0. Кадидиату Диани и Эжени Ле Сомме феерят на этом чемпионате мира и точно составят достойную конкуренцию австралийке Сэм Керр.

В этом матче встретятся одноклубницы Венди Ренар и Элли Карпентер из «Лиона», а также Эв Пэриссе и Сэм Керр, играющие в «Челси». Карпентер даже передала привет Ренар после того, как сборная Австралии узнала соперника по четвертьфиналу:

«Не могу дождаться. Для меня это был дополнительный источник мотивации, потому что сыграю против своих одноклубниц, которых очень хорошо знаю. Я смогу дать эксклюзивную информацию моей команде», – сказала футболистка в интервью порталу ФИФА.

В полуфинале Франция или Австралия сыграет с победителем встречи Англия – Колумбия.

Футболистки Австралии и Франции Фото: Getty Images

Англия – Колумбия, 12 августа, 13:30 мск

В Сиднее пройдёт один из самых интригующих матчей четвертьфинала ЧМ-2023.

Чемпионки Европы в прошлом раунде не забили сборной Нигерии ни в основное, ни в дополнительное время и одержали победу лишь в серии пенальти (4:2). Победный 11-метровый исполнила Клои Келли. Кстати, её удар стал самым сильным на этом чемпионате мира. Скорость полёта мяча составила почти 111 км/ч.

Одним из самых ярких и одновременно жутких хайлайтов матча Англии с Нигерией стало удаление Лорен Джеймс: она наступила на Мишель Алозие, за что сразу получила красную карточку. С Алозие всё хорошо, а её нейтральная реакция на фол разлетелась на мемы.

Лорен Джеймс наступила на Мишель Алозие Фото: Matt Roberts/Getty Images

Тем не менее без Джеймс, забившей три гола на групповом этапе, Сарине Вигман будет тяжело. К слову, она единственная женщина-тренер в четвертьфиналах ЧМ-2023.

Колумбия справилась со сборной Ямайки, которая вышла в 1/8 финала, пропустив лишь один гол на групповом этапе, также благодаря одному забитому мячу. Каталина Усме вывела колумбиек в свой первый в истории четвертьфинал чемпионата мира.

«Оказаться в четвертьфинале – невероятное чувство, но мы хотим большего. Это не потолок, сейчас мы думаем об Англии, это будет матч мечты. Мы должны сохранять спокойствие, играть в умный футбол и с уверенностью, что сможем добиться большего на этом ЧМ, – сказала нападающая, получив награду лучшему игроку матча.

Футболистки Англии и Колумбии Фото: Getty Images

И, конечно, болельщики ждут перформанса от Линды Кайседо. 18-летняя футболистка в этом году сыграла уже на трёх чемпионатах мира, а вместе с юношеской сборной дошла до финала.