Самые важные события субботы в РПЛ. Вау-статистика «Краснодара» и чудо-спасение «Локо»

4-й тур РПЛ начался с сенсационного поражения «Спартака» в Екатеринбурге, а продолжился ещё тремя матчами в субботу, 12 августа. Ярких событий хватало и в этот день — собрали их в одном материале.

Сумасшедшая концовка в матче «Локомотива» с «Крыльями». Хозяев спас чудо-гол

Первый матч дня прошёл в Москве. И сразу удивил. Мощно стартовавшие «Крылья» продолжили радовать игрой и смотрелись лучше «Локо» на протяжении большей части матча. Правда, долго не могли забить из-за Ильи Лантратова. Вратарь хозяев был невероятно хорош и даже потащил пенальти от Бенхамина Гарре, решившего исполнить по-пижонски.

На 86-й минуте «Крылья» всё же забили, причём сделал это неожиданно Николай Рассказов. Защитник убежал один на один и сделал то, что не удалось Гарре — перебросил Лантратова.

Но победить «Крыльям», видимо, не было суждено. Одна из последних атак «Локо» уже в добавленное время закончилась чудо-ударом Константина Марадишвили примерно с 20 метров под штангу. Иван Ломаев не спас, хотя тут, скорее всего, не помог бы и Лантратов.

«Крылья», хоть и обидно упустили победу, продолжают идти в РПЛ без поражений. Команда Игоря Осинькина занимает четвёртое место в таблице с восемью очками в активе после четырёх туров. А вот у «Локо» всё не так здорово: лишь одна победа и с учётом амбиций скромное шестое место с пятью очками на счету.

«Краснодар» — новый лидер РПЛ благодаря дублю Сперцяна

Во втором матче играли «Оренбург» и «Краснодар». Хозяева под руководством Иржи Ярошика пока проваливают старт сезона. Побед нет, вместо этого лишь одна ничья. А теперь наступило и третье поражение. Из яркого можно выделить разве что новую розовую форму, в которой команда впервые вышла на поле.

А героем матча стал Эдуард Сперцян. Полузащитник «Краснодара», который всё никак не уедет в Европу, открыл счёт в середине второго тайма ударом с острого угла. А на 90-й минуте добил соперника реализованным пенальти.

Команды и так подходили к матчу в совершенно разном положении, а теперь разрыв лишь увеличился. «Краснодар» с восемью забитыми мячами и лишь одним пропущенным набрал 12 очков из 12 возможных и благодаря поражению «Спартака» стал единоличным лидером РПЛ.

А вот «Оренбург» застрял в зоне вылета с одним очком. Хуже результаты пока только у «Факела», но команда Вадима Евсеева свой матч в этом туре ещё не сыграла.

«Ростов» ожил и «прибил» «Рубин»

Команда Валерия Карпина, как казалось, подходила к матчу не в лучшей форме. После победы над «Факелом» и ничьей с «Зенитом» было унизительное поражение в Самаре. Правда, и «Рубин» пока не впечатляет: две ничьих и разгром от «Спартака».

На поле выяснилось, что «Ростов» всё же значительно сильнее. Первый тайм закончился нулевой ничьей, а вот во втором команда Карпина «прибила» соперника тремя голами, причём авторы мячей и ассистов ни разу не повторились. Первые два и вовсе были забиты по одинаковой схеме: прострел из полуфланга в центр и удар в одно касание. А третий — реализованный выход один на один.

Благодаря победе «Ростов» поднялся на пятое место, набрав семь очков. У «Рубина» же ситуация удручающая: два очка, место в зоне стыков и, как кажется, шаткое положение главного тренера Рашида Рахимова. Сезон, конечно, только начался, но вылетать обратно в Первую лигу сразу после возвращения «Рубин» точно не планирует.