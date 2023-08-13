Кошмарный дебют Кузяева во Франции. Команда пропустила два гола после ошибок россиянина

Далер Кузяев дебютировал за «Гавр» – дебютанта Лиги 1 (в прошлом сезоне команда выиграла второй дивизион). Получилось совсем не так, как хотел экс-полузащитник «Зенита». Хотя начиналось всё для российского легионера хорошо.

Словенский главный тренер «Гавра» Лука Элснер рассказывал после трансфера Кузяева, как собирается использовать российского легионера:

«Кузяеву нужно пространство, чтобы демонстрировать свои навыки в атаке, а также он способен хорошо работать в оборонительной фазе, так что он действительно хорошо подходил нашим критериям. У него есть умение вбегать в штрафную с мячом, чего нам не хватало в прошлом сезоне. Кроме того, он обладает способностью сохранять хладнокровие в решающих моментах матчей».

На выезде против 12-й команды Лиги 1 прошлого сезона «Гавр» сыграл по схеме 5-3-2. Кузяев вышел в тройке центральных полузащитников, сначала действовал на позиции левой «восьмёрки», по ходу первого тайма ненадолго стал правой, а затем вернулся обратно. Россиянин (кстати, самый дорогой футболист «Гавра» по версии Transfermarkt – оценивается в € 10 млн) закрывал центр и полуфланг, по ситуации страховал партнёров на фланге. «Гавр» в основном защищался в позиционной обороне, но эпизодически включал высокий прессинг, и Кузяев впечатлял своей работой на рывках. Складывалось впечатление, что физически он превосходит многих на поле: уровень футбола в этом матче его точно не удивил.

Кузяев уже на третьей минуте показал «способность сохранять хладнокровие в решающих моментах», о которой говорил тренер. «Монпелье» мог забить быстрый гол. Вратарь «Гавра» Десма неудачно отбил мяч перед собой, и форвард хозяев добивал из убойной позиции. Но Далер своевременно сделал несколько шагов в его сторону – заблокировал удар. Это было первое и далеко не последнее классное действие российского новичка без мяча, потом ещё несколько атак «Монпелье» тормозились благодаря экс-зенитовцу.

А вот «Гавр» свой первый же момент на пятой минуте реализовал. Гости заработали штрафной на правом фланге. Последовала подача во вратарскую, Кузяев пошёл на ближнюю штангу, однако мяч перелетел его. Защитник Льорис выиграл верх, вдобавок повезло с отскоком. Гол проверялся VAR, тем не менее никакого фола не нашли.

В целом «Монпелье» не хватало скорости и нестандартных индивидуальных действий в атаке, поэтому к перерыву хозяева нанесли всего два удара в створ. У «Гавра» остался один – голевой. Кузяев в развитии атак был задействован не так сильно: совершил всего 20 касаний за 45 минут.

Кузяеву нужно привыкать к тому, что он попал в команду, которая играет совсем в другой футбол, нежели «Зенит». Очень оборонительный, с минимумом владения и атак. После перерыва «Гавр» глубоко оборонялся, контролировал мяч всего около 30% времени. Сбивал темп, успешно сушил игру и при необходимости фолил. Однажды гости улетели в контратаку тремя игроками, одним из которых был Кузяев. Далер вбегал во вратарскую под передачу (опять же, о чём и говорил тренер), тем не менее паса не получил. Момент загубил Него.

А после этого россиянин пережил три минуты настоящего кошмара! На исходе часа матча «Монпелье» отыгрался в результате ошибки Кузяева. На стандарте Далер отвечал за дальнюю штангу, но проиграл верховое единоборство нигерийскому форварду Адамсу. Чувствовалось, что Кузяев очень расстроился из-за неудачного эпизода. Возможно, по этой причине тут же случилась вторая ошибка: Далер сделал неточную передачу на чужой половине поля, «Монпелье» улетел в контратаку, и Адам на кураже забил второй гол. Так хозяева перевернули игру на ровном месте.

Когда ситуация потребовала от «Гавра» позиционно атаковать, выяснилось, что идей у команды маловато. Да и класс игроков на самом деле не очень высок. Что-то пытался придумать Кузяев, например, на 84-й минуте нанёс опасный удар в дальний верхний угол почти от угла штрафной, но не попал. Тренер не спешил снимать россиянина с игры, несмотря на две ключевые ошибки, но на 86-й минуте всё же заменил. Итоговая статистика Кузяева: 48 касаний мяча (30 на чужой половине поля), один удар, 39 передач с 69% точности и 16 потерь владения.

К сожалению, из-за провальной трёхминутки дебют Кузяева в чемпионате Франции невозможно оценить положительно. Но Далера порадовало хотя бы то, что в концовке «Гавр» ушёл от поражения. На 90+1-й минуте нападающий Грандсир ворвался в штрафную «Монпелье» и забил спасительный гол.