«Ливерпуль» и «Челси» остались без победы. А замену Салаха будут вспоминать ещё долго

Главный матч 1-го тура АПЛ – встреча двух самых проблемных топ-клубов Англии. «Ливерпуль» в прошлом сезоне не смог пробиться в Лигу чемпионов, закончив пятым. «Челси» и вовсе пролетел мимо еврокубков, оставшись на 12-м месте.

Есть ещё одна вещь, которая объединяет «Ливерпуль» и «Челси», помимо спада в результатах. Речь про поиски опорника и интерес к Мойсесу Кайседо из «Брайтона». Эта гонка, судя по всему, осталась за лондонским клубом, хотя представить новичка на матче 1-го тура «Челси» не удалось.

Не удалось и внятно начать саму игру. «Ливерпуль» задавил соперника. В первые 30 минут главным действующим лицом был Мохамед Салах. Он попал в перекладину, отдал классную голевую на Луиса Диаса (на фото), а затем и забил сам. Правда, второй гол «Ливерпуля» пришлось отменить из-за небольшого офсайда.

«Челси» — «Ливерпуль» Фото: SkySports

А вот последние 15 минут до перерыва уже «Челси» смотрелся увереннее. Команда Маурисио Почеттино выстроилась в пять защитников. В центре Дисаси, Силва и Колвилл, а высоко и широко на флангах играли Джеймс и Чилуэлл. При такой конфигурации «Челси» владел мячом почти в два раза больше соперника, который предпочёл играть на контратаках. В результате «Челси» забил дважды в конце первого тайма – отличились защитники Аксель Дисаси и Бен Чилуэлл. Но и тут второй мяч пришлось отменить из-за небольшого офсайда.

В начале второго тайма мяч попал в руку Николасу Джексону, после того как Диас пробил головой. Рука была поднята на уровне груди, и футболисты «Ливерпуля» настаивали на пенальти. Судьи на VAR посчитали, что можно поддержать главного арбитра, который позволил продолжить игру.

«Челси» — «Ливерпуль» Фото: Darren Walsh/Getty Images

Едва ли не главным хайлайтом второго тайма стала замена Салаха. На 77-й минуте он весьма раздражённо уходил с поля. Самое забавное, что при этом нападающий снимал пластырь, которым была замотана рука, и отбрасывал его в сторону. На каждое такое откидывание пластыря на газон трибуны скандировали «оле».

На 88-й минуте «Ливерпуль» имел хорошую возможность, чтобы забить победный мяч после того, как вратарь «Челси» Роберт Санчес отдал пас сопернику низом по центру. Однако затем уже Нуньес не лучшим образом обработал мяч и упустил свою возможность. Кстати, в заявке на матч не было Кепы, который вот-вот перейдёт в мадридский «Реал».

В следующем туре «Ливерпуль» дома принимает «Борнмут», а «Челси» снова сыграет в Лондоне, но уже на стадионе «Вест Хэма».