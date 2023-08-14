11 талантов, которые станут звёздами в новом сезоне АПЛ: наследник Терри и надежда «МЮ»

В АПЛ год за годом стекаются лучшие таланты планеты. Некоторые клубы отдают за таких игроков огромные суммы, некоторые — выращивают сами. Это лето не стало исключением: тот же «Челси» опять закупился молодёжью. Здесь рассматриваем тех, кто может выстрелить в этом сезоне.

Барт Вербрюгген, 20 лет, вратарь, «Брайтон»

«Брайтон» провёл летом рокировку в воротах: отпустил Роберта Санчеса в «Челси» и забрал за € 20 млн у «Андерлехта» Вербрюггена.

Голландец мощно провёл прошлый сезон и был основным вратарём сборной Нидерландов на летнем Евро U21. В Англии Барту придётся выиграть конкуренцию у Джейсона Стила (в 1-м туре сыграл именно Джейсон), но ему не привыкать — в «Андерлехте» была такая же ситуация. Барт здорово играет ногами и идеально подходит для стиля Де Дзерби. После адаптации должен стать одним из открытий сезона.

Барт Вербрюгген во время предсезонного турнира Фото: Mike Stobe/Getty Images

Милош Керкез, 19 лет, левый защитник, «Борнмут»

«Мечтаю оказаться в Англии или Испании через пять лет», — цитата Милоша годичной давности. Летом ходили слухи о переходе в «Лацио» или «Бенфику», но Керкез решил досрочно осуществить мечту.

«Борнмут» не смог выкупить у «Ромы» Матиаса Винью и забрал перспективного венгра. Керкез — отличный игрок для АПЛ: цепкий, быстрый, нацелен на атаку. Если выстрелит в этом сезоне, уедет на повышение уже следующим летом. Первый матч сезона в АПЛ отыграл полностью, получил от WhoScored оценку 6,9 (четвёртый результат в команде). Неплохо для дебюта!

Дестини Удоджи, 20 лет, левый защитник, «Тоттенхэм»

Итальянца подписали ещё прошлым летом, но оставили на год в «Удинезе». После сезона с тремя голами и четырьмя ассистами Дестини приехал в «Тоттенхэм» к новому тренеру.

В командах Ангелоса Постекоглу крайние защитники нацелены на атаку, Дестини вписывается в такую игру. В «Удинезе» итальянец отрабатывал по всей бровке, в Англии он получит больше свободы и сфокусируется на продвижении мяча — в этом помогают классная скорость и техника. «Тоттенхэм» наконец-то нашёл качественного футболиста на левый фланг обороны. В 1-м туре Удоджи вышел в основе, отыграл весь матч, здорово подключался к атакам. У него оценка 6,93 (шестой результат в команде).

Дестини Удоджи Фото: Julian Finney/Getty Images

Джеррэд Брэнтуэйт, 21 год, центральный защитник, «Эвертон»

Джеррэд может удивить после успешной аренды в «ПСВ». С ним в качестве лидера обороны «ириски» должны выступить лучше и избежать борьбы за выживание до последнего тура. Но «Эвертон» может остаться и без защитника. 90min пишет, что «МЮ» заинтересован в подписании Брэнтуэйта — центрбек в списке потенциальных замен Гарри Магуайра. В матче с «Фулхэмом» на поле Джеррэд не вышел.

Леви Колвилл, 20 лет, центральный защитник, «Челси»

Леви после аренды в «Брайтоне» сомневался, стоит ли ему оставаться в «Челси». Маурисио Почеттино дал защитнику шанс во время предсезонки и убедил остаться. Леви продлил контракт до 2029 года и заявил, что хочет стать легендой клуба. Несмотря на высокую конкуренцию, Колвилл будет играть и, скорее всего, станет основным игроком. С «Ливерпулем» вот вышел в старте и явно не выпадал.

Кобби Майну, 18 лет, опорник, «Манчестер Юнайтед»

Кобби — продукт академии. Поехал с командой в турне и проявил себя. Эрик тен Хаг даже выпустил полузащитника в старте на матч с «Реалом», но Майну получил серьёзную травму. Многие клубы хотели взять полузащитника в аренду, однако в «МЮ» решили сохранить таланта.

Майну играет в опорной зоне, продвигает мяч и отрабатывает в обороне. При розыгрыше у своих ворот опускается и обыгрывается с центральными защитниками. Болельщики сравнивают Кобби с Полем Погба, но вундеркинд играет более интенсивно и чаще идёт в прессинг.

Из-за травмы Кобби пропустит первые месяцы сезона. Эрик тен Хаг верит в него, поэтому после восстановления полузащитник получит шанс и наверняка проявит себя.

Факундо Буонанотте, 18 лет, атакующий полузащитник, «Брайтон»

«Брайтон» продал Алексиса Мак Аллистера, а замену ему подписал ещё зимой. Факундо Буонанотте перешёл из «Росарио Сентраль» и полгода адаптировался под крылом Алексиса. Факундо уже провёл 13 матчей в АПЛ, но чаще выходил справа в полузащите. Теперь вернётся в центр и выйдет на ведущие роли в команде.

Матеус Франса, 19 лет, полузащитник, «Кристал Пэлас»

Бразилец — один из немногих игроков, кто смог отказать «Челси». Матеус за € 30 млн сменил «Фламенго» на «Кристал Пэлас». Ключевое качество Франсы — универсальность. Он может сыграть и ближе к атаке, и в центре, и на фланге. В первой части сезона будет адаптироваться и подменять лидеров, а потом застолбит место в основе. В 1-м туре не попал в заявку из-за травмы.

Матеус Франса Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Бени Траоре, 20 лет, форвард, «Шеффилд Юнайтед»

«ШЮ» после возвращения в АПЛ провернул классную сделку и забрал у «Хеккена» основного форварда. В Швеции Бени выдал мощную первую часть сезона: 15 голов и 5 ассистов в 20 матчах. Ивуарийцем заинтересовались клубы из топ-5 лиг, он решил переехать в Англию. Бени в форме и с ходу может зажечь. Если всё пойдет по плану — будет ключевым игроком в борьбе за выживание. Сразу попал в основу, но пока не забил.

Симон Адингра, 21 год, вингер, «Брайтон»

После успешной аренды в бельгийском «Юнионе» Симон получил шанс во время предсезонки. Даже оформил дубль в ворота «Брентфорда». У «Брайтона» огромная конкуренция в атаке, но предстоит играть и в еврокубках. Пока кажется, что Адингра будет подменять Митому, но по ходу сезона ивуариец может вытеснить японца с основы. В матче с «Лутоном» вышел на 13 минут.

Расмус Хойлунн, 20 лет, форвард, «Манчестер Юнайтед»

В Манчестере теперь дерби скандинавских форвардов — Холанд против Хойлунна. 19-летний датчанин ещё полтора года назад играл в австрийском «Штурме», а теперь будет зажигать на «Олд Траффорд».

Для успеха в АПЛ у Расмуса есть всё — скорость, физика, завершение. «Аталанта» отправила форварда в Манчестер с травмой, поэтому дебют пока откладывается. После восстановления Расмус наверняка проявит себя и наберёт по системе «гол+пас» больше 10 баллов в этом сезоне.