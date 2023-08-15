Малком и Фирмино начали с хет-триков, а у Джеррарда камбэк. Старт саудовской лиги — космос

Всё лето мы следили за безумными трансферами в Саудовскую Аравию, а теперь появилась возможность посмотреть на результат этих невероятных закупок. В местном чемпионате состоялся 1-й тур. Рассказываем всё самое интересное о нём.

Супердебют Фирмино. Сыграл круче Мареза!

Мощно усилившийся «Аль-Ахли» начал сезон ударно. А главным героем стал Роберто Фирмино — хет-трик! Причём Бобби, как его называли болельщики «Ливерпуля», забил два уже к 10-й минуте, а в середине второго тайма прибил интригу, когда «Аль-Хазм» отыграл один мяч.

И это при том, что, помимо Фирмино, в составе «Аль-Ахли» есть кому блистать. Тут и Рияд Марез (у него ассист на второй гол), и Аллан Сент-Максимен, и Франк Кессье, и даже Эдуард Менди с Рожером Ибаньесом.

Права на видео принадлежат UAFA. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Аль-Ахли».

Бывший футболист «Спартака» принёс победу своей команде

Помните Фэшна Сакалу? 26-летний замбийский нападающий с 2017 по 2018 год забивал за «Спартак-2» и молодёжку красно-белых, потом сгонял в Бельгию и Шотландию, а теперь обосновался в Саудовской Аравии, где играет за «Аль-Фейху».

Сакала — герой матча с «Аль-Халиджем». На его счету ассист на первый гол на 13-й минуте, а на седьмой компенсированной к первому тайму минуте Фэшн забил сам. «Аль-Фейха» в итоге победил — 3:1 в матче середняков. По нынешним меркам у команд скромные составы: футболисты «Аль-Фейхи» суммарно стоят € 19,7 млн, «Аль-Халиджа» — € 14,2 млн.

Фэшн Сакала Фото: https://twitter.com/Alfaihaclub

Бензема помог «Аль-Иттихаду», но подарка удостоился его партнёр

Один из фаворитов нового сезона — «Аль-Иттихад». В команде теперь играют Карим Бензема, Н’Голо Канте и Фабиньо, а тренирует эту банду Нуну Эшпириту Санту. И начать сезон им удалось с победы.

В 1-м туре «Аль-Иттихад» играл на выезде с «Аль-Раедом». Получился разгром — 3:0, но Бензема, как ни странно, не забил. На его счету лишь один ассист, а бразилец Игор Коронадо отметился дублем. Теперь «Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу, опережая конкурентов по дополнительным показателям.

А после матча случился характерный для Саудовской Аравии эпизод. Болельщик подарил Фабиньо часы! Бразилец даже сначала не понял, чего от него хотят, но потом всё же сообразил, что его хотят порадовать, и с улыбкой пожал руку.

Малком зажёг не хуже Фирмино. Против него играли бывшие футболисты «Локомотива»

Один из главных фаворитов сезона «Аль-Хиляль» стартовал с выездной победы над «Абхой». А главным героем стал Малком! Бразилец совсем недавно перешёл в саудовский гранд из «Зенита» за € 60 млн, уже успел уступить Кубок арабских чемпионов команде Криштиану Роналду, а теперь отличился в чемпионате.

На счету Малкома хет-трик, прямо как у его соотечественника Фирмино. Экс-зенитовец ещё и забивал примерно раз в 20 минут — на 31-й, 55-й и 77-й минутах. Красиво! Правда, с хет-триком Малкому помог вратарь Дэвис Эпасси. Второй гол явно на его совести.

Права на видео принадлежат UAFA. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Аль-Хиляля».

В составе «Абхи», хоть он и в разы скромнее, тоже есть знакомые персонажи. Тут сразу двое бывших футболистов «Локомотива» — Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано. К слову, поляк отметился в этом матче ассистом.

Мане заменил Роналду, но команда Джеррарда всё равно выиграла

А вот и центральный матч тура! «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда рубился с «Аль-Насром». У гостей, на радость соперника, отсутствовал Криштиану Роналду, получивший травму в победном финале Кубка арабских чемпионов.

«Аль-Наср» повёл уже на четвёртой минуте. Роналду удачно подменил Садио Мане — сам начал атаку и сам же завершил, пробив в упор после прострела. А вот во втором тайме забивал уже только «Аль-Иттифак». Причём камбэк удалось осуществить всего за шесть минут! Второй и победный гол, кстати, на счету Муссы Дембеле. Если помните, этот нападающий играл за «Лион», «Атлетико» и британские клубы. В составе также вышел бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

В защиту «Аль-Насра» можно сказать, что в составе не хватало не только Роналду. Отсутствовали также Алекс Теллес, Марсело Брозович и Талиска. Собственно, Мане был единственной звездой в основе и одним из двух легионеров наряду с ивуарийским защитником Гислейном Конаном.

Стивен Джеррард Фото: Essa Doubisi/Getty Images

Что ещё интересного?

«Аль-Фатех» с Джейсоном Денайером и Кристианом Тельо в составе сыграл вничью со счётом 1:1 с «Аль-Таавуном», у которого среди футболистов не было известных звёзд.

Тоже ничья, причём с аналогичным счётом, случилась в игре «Аль-Шабаба» и «Аль-Охдуда». И тут тоже есть знакомые имена. За хозяев сыграл Эвер Банега, а за гостей — бывший защитник «Локомотива» и «Рубина» Соломон Кверквелия.

Признавайтесь, будете следить за чемпионатом Саудовской Аравии, учитывая такое количество звёзд? Или российский и европейский (а может, американский) футбол всё равно интереснее?