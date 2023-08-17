В РПЛ едет талант с сумасшедшей результативностью. «Оренбург» берёт его под «Зенит»?

Клубы РПЛ продолжают искать и находить таланты в Южной Америке. «Оренбург» не ограничивается аргентинским рынком, а заглянул ещё и в Эквадор. Новичком команды Иржи Ярошика стал нападающий «Индепендьенте дель Валье» Джастин Куэро. «Оренбург» арендовал 19-летнего игрока на один сезон за € 300 тыс. (по данным Transfermarkt) с обязательством выкупа. Как стало известно «Чемпионату», 60% прав на Куэро обойдутся оренбуржцам в € 2 млн.

С этим трансфером вышла интересная история. Перед своим переходом Куэро сообщил в интервью для TCTelevision, что его контракт выкупает «Зенит», а в «Оренбурге» он проведёт сезон на правах аренды. Видимо, обещанием попадания в топ-клуб РПЛ нападающего мотивировали на отъезд в Россию. После этого агент игрока Мануэль Сиерра заявил, что его клиента «не так поняли» и переговоры с «Зенитом» не велись. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, в свою очередь, с юмором ответил на вопрос о «Зените», сказав, что планирует вместе с агентом продать Куэро в «Челси». Хотя, возможно, это была вовсе и не шутка.

По словам Куэро, трансфер получился неожиданным для него.

«Всё произошло очень быстро. Я даже залез в интернет, чтобы получить побольше информации о России. Будет довольно сложно адаптироваться – новая кухня, совершенно иная культура. Однако клуб на протяжении долгого времени готовил нас к этому. Я надеюсь, что смогу максимально хорошо проявить себя там и помочь команде», – признался молодой эквадорец, чьи слова опубликовал в «Твиттере» журналист Хосе Молестина.

Имя Джастина Куэро пока ни о чём не говорит российским или европейским болельщикам. На взрослом уровне нападающий провёл всего два матча за родной «Индепендьенте дель Валье» (участника плей-офф Кубка Либертадорес сезона-2023): в этом году дважды выходил на замену, отбегал в общей сумме один тайм и не совершил результативных действий. Но в «Оренбурге» сыграли на опережение – подписали одарённого игрока до того, как он успел проявить себя в профессионалах. На Куэро невозможно было не обратить внимание в молодёжной сборной Эквадора. За национальную команду U20 парень забивал как машина!

В июне 2022 года Куэро положил три мяча в трёх товарищеских матчах с ровесниками из Уругвая, Бразилии и Парагвая. Успешный дебют помог ему закрепиться в молодёжке и отправиться в октябре на Южноамериканские игры – 2022. Там в двух играх группового этапа с Колумбией и Чили он забил ещё два гола, а в полуфинале с Уругваем вообще оформил хет-трик. Только в финале с Парагваем (0:1) Джастин впервые не смог отличиться за национальную команду U20.

В 2023 году Куэро сыграл за сборную Эквадора на чемпионате Южной Америки, который в итоге выиграла Бразилии с защитником «Зенита» Робертом Ренаном в составе. Причём по ходу турнира стал капитаном команды. Джастин забил по голу в ворота Чили и Уругвая и оформил дубль во встрече с Парагваем. Последний матч был важнейшим для эквадорцев, так как победитель занимал четвёртое место и получал путёвку на молодёжный чемпионат мира. Два классно исполненных Куэро удара помогли выиграть – 2:1. В первом эпизоде он открылся у «точки» и пробил с левой в касание, а во втором — замкнул кросс в падении головой.

Джастин Куэро Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

В мае-июне 2023-го Джастин, опять же, в роли капитана команды выступил с Эквадором на молодёжном ЧМ. На турнире с участием сборных других континентов он тоже не потерялся. На групповом этапе один раз отличился в игре со Словакией и сделал дубль в матче с Фиджи. В 1/8 финала забил Южной Корее, но этого не хватило. Эквадорцы уступили со счётом 2:3 и вылетели.

Всего у Куэро 16 голов в 22 матчах за молодёжную сборную. Потрясающая результативность, пусть даже несколько мячей он забил с пенальти. Вполне возможно, Джастин станет на родине такой же звездой, как один из героев ЧМ-2022 Эннер Валенсия.

Куэро – настоящая «девятка», игрок штрафной, тем не менее по ситуации может опускаться глубже и помогать полузащитникам. Это физически сильный форвард, который хорошо двигается и умеет находить свободное пространство. А главное – забивной. Осталось перенести это качество во взрослый футбол. «Оренбургу», неудачно стартовавшему в новом сезоне РПЛ, сейчас очень нужны голы.