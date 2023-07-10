«Знала, что он выберется». Вратарь «ПСЖ» пережил кошмар, но вряд ли вернётся в футбол

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико на протяжении нескольких недель боролся за свою жизнь. В конце мая испанец проводил выходные на родине и катался на лошади. Упал с животного и ударился головой. В результате — черепно-мозговая травма и кровоизлияние. Рико экстренно доставили в больницу, в которой он находится уже 1,5 месяца. Каково сейчас состояние вратаря и вернётся ли он на поле?

После инцидента с подробностями выступили представители футболиста. «Серхио Рико отправился из Страсбурга в Малагу, а оттуда в Эль Росио с разрешения клуба после победы в чемпионате Франции. Он провёл чуть более полутора часов со своей семьёй и друзьями, а затем с ним произошёл несчастный случай», — заявил менеджер игрока Footmercato. Врачи клиники Вирхен-дель-Росио боролись за жизнь игрока на протяжении трёх недель. В трахею вратаря ввели эндотрахеальную трубку – чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей. «ПСЖ» всё это время оставался на связи с клиникой: «Клуб узнал о трагедии, случившейся с Серхио Рико, в это воскресенье и поддерживает постоянную связь с его близкими. Мы оказываем полную поддержку». В матче чемпионата Франции с «Клермоном» футболисты провели первый тайм в футболках с фамилией голкипера. Испанское издание Eldesmarque сообщало, что в больнице Рико навещал партнёр – Карлос Солер. Также Серхио посещал президент «Севильи» Пепе Кастро — бывшего клуба испанца.

Акция в честь Серхио Рико Фото: Julian Finney/Getty Images

2 июня издание Le Parisien связалось с больницей Вирхен-дель-Росио и узнало о состоянии игрока: «Серхио в стабильном состоянии. Его общее состояние остаётся тяжёлым. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии под присмотром многопрофильной бригады медиков». 7 июня появилась информация, что Рико стало лучше, но ситуация всё равно трудная. А 9 июня врачи снова ввели Серхио в состояние искусственной комы. Однако уже 19 июня поступили обнадёживающие новости. Испанец вышел из комы. Об этом сообщила его супруга Альба Силва: «Ну, мы всё ещё здесь, делаем небольшие шаги вперёд. Сначала он стал различать свет… Мало-помалу, но я всегда знала, что он выберется… Однако это сложный процесс, нужно много терпения».

Затем футболиста перевели из реанимации в обычную палату. Ещё через неделю Силва сообщила, что Рико начал общаться с родными: «Дела налаживаются. Он общается. Серхио называет нас по имени, прекрасно узнаёт нас, у него хорошая память. Помнит ли он момент с травмой? Не похоже, нам придётся подождать, пока он сможет общаться нормально. Сейчас мы просто пытаемся сделать так, чтобы Серхио чувствовал себя хорошо и спокойно».

Серхио Рико с женой Фото: из личного архива Альбы Силвы

В конце июня суд прекратил расследование дела, связанного с падением Рико. В заключении, которое опубликовало издание Cadena Ser, отмечается, что «поскольку в момент происшествия не было очевидцев, нельзя утверждать, что Серхио Рико находился на лошади во время инцидента». Свидетели видели лишь последствия, но не были непосредственными очевидцами, как именно произошёл несчастный случай. А так как сам футболист ничего не помнит, собрать какую-либо иную информацию суд не сможет.

В начале июля клиника, занимающаяся лечением Рико, выпустила новое заявление: «Рико выписан из отделения интенсивной терапии, где он находился под наблюдением врачей в течение пяти недель. Его лечением занималась бригада интенсивной терапии с другими специалистами. На сегодняшний день он остаётся в больнице. Он продолжит получать медицинскую помощь и необходимый уход». The Athletic опубликовал неутешительную информацию о будущем Рико. По их сообщениям, 29-летнего испанца в течение двух недель выпишут из больницы, но за время в клинике Серхио потерял более 20 кг. Находясь в отделении интенсивной терапии, Рико каждую неделю терял до 30% мышечной массы. Также у голкипера присутствуют проблемы с речью. После выписки из больницы испанец в течение нескольких месяцев будет восстанавливаться дома. Главный вопрос: сможет ли он вернуться на поле?

The Athletic отмечает, что возвращение Рико в футбол маловероятно. Никто не отменяет чудес, но Серхио предстоит совершить невероятное, чтобы снова сыграть на топ-уровне. Ужасно, как всего один момент во время отдыха изменил жизнь неплохого вратаря.

Серхио Рико Фото: David Ramos/Getty Images

Серхио Рико – воспитанник «Севильи». За основной состав андалузского клуба испанец выступал с 2014 по 2020 год. В сезонах-2014/2015 и 2015/2016 Серхио вместе с родной командой побеждал в Лиге Европы. В 2018 году Рико отправился в АПЛ: его арендовал «Фулхэм». Команда по итогам чемпионата вылетела в Чемпионшип, а Серхио на следующий год уехал уже в «ПСЖ». Там испанец примерил на себя роль запасного, но затем всё же заключил полноценное соглашение с клубом. В Париже Рико так и не стал основным, однако стабильно завоёвывал трофеи: три золота Лиги 1, два Кубка и один Суперкубок Франции, а также Кубок французской лиги. В 2022 году Серхио на полгода отправляли в аренду в «Мальорку». Затем Серхио вернулся в «ПСЖ», однако в сезоне-2022/2023 не провёл ни одного матча. Его контракт с парижанами действует до лета 2024 года. Вряд ли «ПСЖ» расторгнет соглашение, но и вероятность увидеть Серхио на поле в форме команды – минимальная. Сейчас в любом случае главная задача для Рико – выйти из ужасной ситуации с наименьшими потерями для здоровья.