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Трансферные новости, 17 августа 2023 года, Зайнутдинов, ЦСКА, Изидор, «Локомотив», Павар, «Интер», Гравенберх

10 главных трансферных новостей дня. Крутая сделка ЦСКА и новый одноклубник Головина
Кирилл Закатченко
10 главных трансферных новостей дня
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А легионер «Локомотива» близок к возвращению на родину.

В новой трансферной подборке — сразу несколько официальных переходов. Рассказываем о главных новостях дня.

Главные трансферные новости предыдущего дня:
10 главных трансферных новостей дня. У Миранчука — проблемы, у Моуринью — экс-звезда РПЛ
10 главных трансферных новостей дня. У Миранчука — проблемы, у Моуринью — экс-звезда РПЛ

В ЦСКА подтвердили переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Информация об отъезде Зайнутдинова в чемпионат Турции постоянно мелькает на протяжении последних дней. И вот сегодня директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что стороны согласовали сделку. Футболист сборной Казахстана попрощался с командой на базе, а потом вылетел в Стамбул для прохождения медосмотра. Трансферный контракт вступит в силу после выполнения всех оговорённых условий. Кстати, Зайнутдинов не будет считаться легионером в чемпионате Турции после того, как так изменили регламент. Он играл за ЦСКА с 2020 года.

Главные трансферы предыдущей недели в РПЛ:
Чемпион России попал во Вторую лигу, а игрок «Лиона» – в Грозный. Трансферы недели в РПЛ
Чемпион России попал во Вторую лигу, а игрок «Лиона» – в Грозный. Трансферы недели в РПЛ

Изидор близок к уходу в «Марсель» за € 7 млн

Несколько дней назад нападающий выразил недовольство, что постоянно начинает матчи «Локомотива» на скамейке запасных. Изидор не исключил ухода из московского клуба, а за несколько дней до этого подписался на соцсети «Марселя». Согласно данным «Чемпионата», Вильсон близок к трансферу за € 7 млн. Окончательное решение примут на днях. Ранее во французской прессе появилась информация, что Изидор согласовал с «Марселем» пятилетний контракт. Кстати, сейчас пост спортивного директора французского клуба занимает Хавьер Рибалта. Тот самый, что в своё время работал в «Зените».

Вильсон Изидор

Вильсон Изидор

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Интер» включился в борьбу за чемпиона мира

Несколько дней назад казалось, что Бенжамен Павар перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Чемпион мира выразил желание покинуть «Баварию», а «МЮ» входил в число претендентов на флангового игрока. Позднее появилась информация, что английский клуб купит француза только в случае продажи Гарри Магуайра. А теперь в борьбу включился «Интер». Миланский клуб предложил за Павара € 25 млн, но «Баварию» это не устроило. Боссы мюнхенского клуба рассчитывают на более внушительную сумму, и это пока заметно осложняет переговоры.

Фолланд вернулся на родину

«Унион» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов и укрепляет под это дело состав. Немецкий клуб заплатил «Монако» € 4 млн за нападающего Кевина Фолланда, ещё € 1,5 млн предусмотрены в виде бонусов. 31-летний футболист подписал контракт до лета 2026 года. Таким образом, Фолланд вернулся на родину, ведь до перехода в «Монако» он играл в составе «Хоффенхайма» и «Байера». У опытного футболиста появилась ещё одна возможность сыграть в ЛЧ, в то время как «Монако» пролетел мимо еврокубков.

Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Фото: FC-UNION-BERLIN.DE

Малиновский снова сыграет в Серии А

Полузащитник Руслан Малиновский возвращается в чемпионат Италии. Ранее он выступал за «Аталанту», где даже играл какое-то время с Алексеем Миранчуком. В середине прошлого сезона украинец уехал в «Марсель». Французский клуб сначала арендовал игрока, а потом выкупил его за € 10 млн. Теперь такая же сумма прописана в договоре «Марселя» и «Дженоа». Итальянская команда арендует Малиновского с правом выкупа до окончания сезона (информация от Фабрицио Романо). В ближайшее время футболист пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт.

Гравенберх заинтересовал топ-клубы Англии

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» готовы включиться в гонку за футболиста «Баварии» Райана Гравенберха. В прошлом сезоне нидерландец 33 раза выходил на поле в составе мюнхенского клуба, но в основном делал это со скамейки. Топ-клубы Англии уже сделали официальные предложения, но «Бавария» пока не заинтересована в продаже футболиста. «Ливерпуль» активно ищет новичка в среднюю линию, однако пока все попытки оборачиваются провалом. Мойсес Кайседо уже перешёл в «Челси», Ромео Лавиа также хочет перебраться в лондонский клуб. Получится ил согласовать трансфер Гравенберха?

«Ливерпуль» уже провёл первый матч в сезоне. Реакция Салаха на замену запомнилась всем:
«Ливерпуль» и «Челси» остались без победы. А замену Салаха будут вспоминать ещё долго
«Ливерпуль» и «Челси» остались без победы. А замену Салаха будут вспоминать ещё долго

У Головина появился новый одноклубник

Фланговый защитник Уилфрид Синго сменил «Торино» на «Монако». Французский клуб заплатил за трансфер 22-летнего футболиста € 10 млн. Синго играл за «Торино» с 2019 года и провёл в команде более сотни матчей. «Монако» продолжает укреплять состав после крайне неудачного сезона (команда пролетела мимо еврокубков). Ранее с монегасками приехали вратарь Филипп Кох, защитник Мохаммед Салису и полузащитник Денис Закария. Вполне возможно, что на этом трансферная кампания «Монако» ещё не завершена.

Уилфрид Синго

Уилфрид Синго

Фото: https://www.asmonaco.com

Новичок АПЛ купил бронзового призёра ЧМ-2014

На счету вратаря Тима Крула более 200 матчей в АПЛ за «Ньюкасл» и «Норвич». Теперь 35-летнего футболиста ждёт борьба за выживание в главном английском дивизионе с «Лутон Таун». Этот клуб преодолел большой путь и попал в АПЛ с очень причудливым стадионом. Сохранить место в элите будет намного сложнее, однако команда укрепляет состав, как может. Помимо Крула, «Лутон» оформил трансфер экс-футболиста «Челси» Росса Баркли (это произошло несколько дней назад).

Тим Крул

Тим Крул

Фото: Официальный сайт «Лутон Таун»

«Лацио» снова арендовал футболиста «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини снова сыграет за «Лацио». В начале 2023 года римский клуб арендовал игрока до конца сезона. Теперь же стороны согласовали новую аренду — на два сезона. В договор прописали опцию выкупа, которая составляет € 4 млн. Первую половину прошлого сезона Лука провёл в «Айнтрахте», во второй семь раз сыграл за «Лацио» в Серии А. Как правило, выходил на замену, но успел заработать три жёлтые карточки.

Боно продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Ещё один футболист уехал в Саудовскую Аравию. Вратарь Яссин Боно 16 августа провёл последний матч в составе «Севильи», а на следующий день подписал контракт с «Аль-Хилялем». Тем самым, где в этом сезоне оказались Неймар и Малком. Трансфер вратаря обошёлся «Аль-Хилялю» в € 21 млн, а сам марокканец подписал контракт до лета 2026 года. Ранее на вратаря претендовала «Бавария», однако она оказалась не в состоянии тягаться с саудовским клубом, который предложил игроку более высокую зарплату.

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Теги Футбол РПЛ Трансферы •••

Заглавное фото: «Чемпионат»/Getty Images/ФК «Монако»

Источник: «Чемпионат»

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