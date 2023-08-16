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Трансферные новости, 16 августа 2023 года, Паредес, «Рома», «ПСЖ», «Милан», «Челси», Лавиа, Зиеш, Лапорт, «Сити»

10 главных трансферных новостей дня. У Миранчука — проблемы, у Моуринью — экс-звезда РПЛ
Никита Паглазов
10 главных трансферных новостей за 16 августа
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А легендарный игрок «Арсенала» красиво вернулся в родной клуб.

Трансферное окно в Европе и России приближается к концу. Большинство клубов выполнило главные задачи на рынке, но громкие переходы всё же происходят. Всё самое интересное за 16 августа мы собрали в ежедневном дайджесте «Чемпионата».

«Милан» отдал «Аталанте» бельгийского таланта. Путь в состав для Миранчука закрыт?

Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Фото: ФК «Аталанта»

«Милан» отдал полузащитника Шарля Де Кетеларе в аренду «Аталанте». 22-летний бельгиец перебрался в Бергамо, при этом сможет остаться там на постоянной основе – в соглашении предусмотрена опция выкупа. «Аталанта» заплатит за аренду около € 3 млн, а приобрести Де Кетеларе сможет за € 23 млн + € 4 млн в виде возможных бонусов. С бельгийцем заключили контракт до 2028 года: один год он проведёт в аренде, а остальные четыре будет уже полноценным игроком клуба в том случае, если «Аталанта» его выкупит. По контракту с бергамасками Де Кетеларе будет получать около € 2,5 млн. «Милан» также будет иметь право забрать 10% с суммы будущей продажи бельгийца. Кажется, места в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука становится всё меньше.

Легенда «Арсенала» и «Вильярреала» продолжает карьеру. И это в 38 лет!

Испанский полузащитник Санти Касорла, выступавший ранее за катарский «Аль-Садд», подписал контракт с родным клубом – «Овьедо». 38-летний футболист заключил соглашение сроком на один год. Касорла согласился на минимальную заработную плату, установленную Ла Лигой для второго дивизиона. Также он уступил все права на своё изображение клубу с единственным условием: 10% от продаж его футболок будут инвестированы в развитие молодёжной академии «Овьедо». Напомним, ранее Касорла выступал за «Арсенал», «Вильярреал», «Рекреативо» и «Малагу».

Касорла в своей карьере пережил жуткое повреждение:
«Я был в шаге от ампутации ноги». Адская история травмы Касорлы
«Я был в шаге от ампутации ноги». Адская история травмы Касорлы

Экс-полузащитник «Зенита» оказался в «Роме»

Леандро Паредес

Леандро Паредес

Фото: AS Roma via Getty Images

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Леандро Паредес вернулся в «Рому». Контракт с бывшим полузащитником «Зенита» и «ПСЖ» подписан сроком на два года. «Рома» заплатила парижанам за 29-летнего футболиста € 4 млн. Паредес выступал за «Рому» с 2014 по 2017 год, откуда перешёл в «Зенит». В прошлом сезоне полузащитник играл за «ПСЖ» и «Ювентус» (в аренде) и провёл 39 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Где остальные аргентинцы, выступавшие за «Зенит» шесть лет назад:
«Зенит» потратил больше € 70 млн на аргентинцев шесть лет назад. Где они теперь
«Зенит» потратил больше € 70 млн на аргентинцев шесть лет назад. Где они теперь

«ПСЖ» отправил в Рим ещё одного футболиста

Ренату Саншеш

Ренату Саншеш

Фото: AS Roma via Getty Images

«ПСЖ» не ограничился переходом Леандро Паредеса в «Рому». В клуб из столицы Италии отправился и Ренату Саншеш. 25-летний португалец отдан в аренду сроком на один сезон. У «Ромы» будет обязательное право выкупа в конце сезона при выполнении определённых требований. Ранее Саншеш выступал за «Бенфику», «Баварию», «Суонси» и «Лилль». Теперь у чемпиона Европы – 2016 новый этап в карьере – итальянский. Получится зажечь у Моуринью?

«Краснодар» покупает бразильского защитника из «Браги»?

Лидер Российской Премьер-Лиги усиливает центр обороны. Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, «Краснодар» близок к покупке защитника «Браги» Витора Тормены. Как отмечает источник, сумма трансфера составит около € 2 млн. «Краснодару» удалось снизить цену, так как контракт Тормены с «Брагой» истекает через год. Сам бразилец подпишет с «быками» соглашение на два года с опцией продления ещё на один сезон. Тормена – воспитанник «Сан-Паулу». В Европе он выступал также за «Жил Висенте» и «Портимоненсе». Достойное усиление для Ивича?

В сборную 4-го тура РПЛ попали сразу два игрока «Краснодара»:
Сборная 4-го тура РПЛ. В составе сразу 10 новичков и никого из «Спартака»
Сборная 4-го тура РПЛ. В составе сразу 10 новичков и никого из «Спартака»

«Челси» избавляется от ненужного игрока

Хаким Зиеш

Хаким Зиеш

Фото: Warren Little/Getty Images

Марокканский вингер лондонцев Хаким Зиеш отправляется в Турцию. Как сообщает Фабрицио Романо, «Челси» согласовал с «Галатасараем» сделку по футболисту. Для осуществления трансфера нужно дождаться результатов медицинского обследования футболиста. Ранее саудовский «Аль-Наср» отказался от идеи с приобретением Зиеша из-за обнаружившихся у него проблем со здоровьем. Сообщалось, что у 30-летнего вингера выявили проблемы с коленом. В прошлом сезоне Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах, отдав всего три результативные передачи.

«Лацио» забирает чемпиона мира у «Тоттенхэма»?

Французский голкипер Уго Льорис близок к переходу в «Лацио», сообщает L'Equipe. У 36-летнего игрока остаётся всего один год по контракту с «Тоттенхэмом», поэтому переговоры проходят несложно. «Шпоры» готовы ускорить переход, расторгнув соглашение с Льорисом. «Тоттенхэм» и «Лацио» близки к завершению сделки. В прошлом сезоне чемпион мира 2018 года провёл 31 матч во всех турнирах, пропустив 45 голов и девять раз сыграв «на ноль».

К Роналду едет топ-защитник из «Сити»

Эмерик Лапорт

Эмерик Лапорт

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Журналист Давид Орнштейн сообщает, что защитник Эмерик Лапорт переходит в «Аль-Наср». Отмечается, что «Манчестер Сити» получит около € 30 млн. Лапорт подпишет трёхлетний контракт, зарплата составит € 15 млн. Эмерик выступал за «Сити» с 2018 года, но в последний год потерял место в основном составе «горожан». Поэтому переезд в Саудовскую Аравию – отличный шанс не только заработать, но и играть в футбол на постоянной основе.

«Челси» уводит у «Ливерпуля» ещё одного полузащитника

Ромео Лавиа

Ромео Лавиа

Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Челси» «разрывает» третье трансферное окно подряд. На этот раз они отличились ещё и в гонке игроков с конкурентом. Лондонцы увели у «Ливерпуля» Мойсеса Кайседо, а теперь ещё и полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Как сообщает Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали все условия сделки.

«Саутгемптон» выручит с продажи своего хавбека около € 70 млн, включая возможные бонусы. Структура выплат также была успешна согласована. Лавиа ранее отказал «Ливерпулю», решив перейти в «Челси». В прошлом сезоне бельгиец сыграл 35 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

Три покупки «Челси» — в топе самых дорогих в истории АПЛ:
Кайседо — рекордный по стоимости трансфер в АПЛ. Топ-5 самых дорогих переходов лиги
Истории
Кайседо — рекордный по стоимости трансфер в АПЛ. Топ-5 самых дорогих переходов лиги

В Саудовской Аравии нашли топовую «девятку» в компанию к Неймару и Малкому?

Фабрицио Романо сообщает: «Аль-Хиляль» работает над переходом форварда «Фулхэма» Александра Митровича. Саудовский клуб уже согласовал условия контракта с 28-летним сербом. Также «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение «Фулхэму». Сумма трансфера может составить около € 40 млн. В прошлом сезоне Митрович провёл за «дачников» 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Достойный партнёр в атаку для Неймара и Малкома, недавно перебравшихся в «Аль-Хиляль»?

Сумасшедшие условия для Неймара в Саудовской Аравии:
За что Неймар продал свою карьеру саудовцам
За что Неймар продал свою карьеру саудовцам
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Заглавное фото: Getty Images/ФК «Аталанта»/ФК «Овьедо»

Источник: «Чемпионат»

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