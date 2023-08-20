Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Ахмат» — «Оренбург», гол Бериши боковыми ножницами, видео, 5-й тур РПЛ, 20 августа 2023

Украшение тура РПЛ! Легионер «Ахмата» роскошно забил «ножницами». Видео
Кирилл Закатченко
Чудо-гол Бернарда Бериши
Аудио-версия:
Комментарии
Бериша отличился в первом матче после смены тренера.

«Ахмат» проводит матч 5-го тура РПЛ с «Оренбургом». В первом тайме зрители в Грозном увидели настоящий шедевр, автором которого стал Бернард Бериша.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Тимофеев – 9'     2:0 Бериша – 24'     3:0 Ильин – 35'     4:0 Рейжерс де Оливера – 86'    

«Ахмат» проводит первый матч после смены тренера. В начале недели Сергей Ташуев покинул Грозный — команда проиграла пять из шести официальных матчей в сезоне. «Ахмат» достаточно оперативно нашёл нового тренера. Ходила информация о возможном назначении Сергея Юрана или Евгения Калешина, но в итоге вакантный пост занял Мирослав Ромащенко. И первый тайм под руководством нового тренера сложился для «Ахмата» великолепно.

Как Ромащенко раньше работал в РПЛ:
Вечный помощник Черчесова теперь работает сам. В прошлый раз Ромащенко провалился в РПЛ
Вечный помощник Черчесова теперь работает сам. В прошлый раз Ромащенко провалился в РПЛ

Уже на девятой минуте Артём Тимофеев огорчил «Оренбург» — именно эта команда приехала в Грозный. Футболист «Ахмата» оказался первым на добивании и вколотил мяч под перекладину.

В середине первого тайма хозяева укрепили преимущество, и это гол станет украшением тура. Иван Олейников не сумел протолкнуть мяч мимо вратаря, но, будь всё иначе, мы бы лишились шедевра. Мяч взлетел в воздух, а Бериша нанёс роскошный удар боковыми «ножницами». Вратаря «Оренбурга» не было на линии, а защитники оказались не в состоянии подстраховать голкипера. Впрочем, много ли у них было шансов?

31-летний Бериша оформил первый гол в сезоне и сделал это в седьмом матче. До этого легионер отбегал четыре игры в РПЛ и две — в Кубке. Кстати, «Ахмат» и не думал на этом останавливаться. В концовке тайма Владимир Ильин в третий раз огорчил «Оренбург». 3:0 после первого тайма — великолепный дебют Ромащенко. Главное не разбазарить преимущество за оставшееся время.

Онлайн воскресных матчей 5-го тура РПЛ:
«Зенит» прибил надежды «Спартака» на камбэк! Огненный матч тура в РПЛ. LIVE
«Зенит» прибил надежды «Спартака» на камбэк! Огненный матч тура в РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023