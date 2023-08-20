Украшение тура РПЛ! Легионер «Ахмата» роскошно забил «ножницами». Видео

«Ахмат» проводит матч 5-го тура РПЛ с «Оренбургом». В первом тайме зрители в Грозном увидели настоящий шедевр, автором которого стал Бернард Бериша.

«Ахмат» проводит первый матч после смены тренера. В начале недели Сергей Ташуев покинул Грозный — команда проиграла пять из шести официальных матчей в сезоне. «Ахмат» достаточно оперативно нашёл нового тренера. Ходила информация о возможном назначении Сергея Юрана или Евгения Калешина, но в итоге вакантный пост занял Мирослав Ромащенко. И первый тайм под руководством нового тренера сложился для «Ахмата» великолепно.

Уже на девятой минуте Артём Тимофеев огорчил «Оренбург» — именно эта команда приехала в Грозный. Футболист «Ахмата» оказался первым на добивании и вколотил мяч под перекладину.

В середине первого тайма хозяева укрепили преимущество, и это гол станет украшением тура. Иван Олейников не сумел протолкнуть мяч мимо вратаря, но, будь всё иначе, мы бы лишились шедевра. Мяч взлетел в воздух, а Бериша нанёс роскошный удар боковыми «ножницами». Вратаря «Оренбурга» не было на линии, а защитники оказались не в состоянии подстраховать голкипера. Впрочем, много ли у них было шансов?

31-летний Бериша оформил первый гол в сезоне и сделал это в седьмом матче. До этого легионер отбегал четыре игры в РПЛ и две — в Кубке. Кстати, «Ахмат» и не думал на этом останавливаться. В концовке тайма Владимир Ильин в третий раз огорчил «Оренбург». 3:0 после первого тайма — великолепный дебют Ромащенко. Главное не разбазарить преимущество за оставшееся время.