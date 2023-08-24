8 топ-матчей пятницы: возможный дебют Захаряна, игры грандов и старт ЧМ по баскетболу

25 августа — огонь! Отличный футбол в России, Испании, Германии, Англии и Франции, баскетбольные сборные начинают зарубу за Кубок мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏀 16:30: Канада — Франция, ЧМ-2023 — мужчины, группа H, 1-й тур

Интрига: первый день — первый топовый матч! Начало чемпионата мира по баскетболу — 2023

Канадцы собрали мощнейший состав, но по пути потеряли Эндрю Уиггинса и Джамала Маррея. Двух полноценных звёзд НБА точно будет не хватать североамериканцам, которые давно уже подбираются по силе к своим южным соседям. Составу канадцев может позавидовать любая сборная, а главной звездой с большой вероятностью станет лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер.

Тем временем французы являются одним из главных фаворитов турнира. Вряд ли автоматическое попадание на домашнюю Олимпиаду должно снижать уровень их мотивации. В команде Венсана Колле появились ветераны де Коло и Батюм, а отсутствие Виктора Вембаньямы как будто даже на руку всему коллективу, с которого сняли необходимость вписывать новоиспечённого первого номера драфта.

Канада — Франция Фото: Getty Images

⚽️ 17:30: «Оренбург» — ЦСКА, РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: увольнение Ярошика встряхнёт хозяев или ждём кубковый счёт?

В прошлом сезоне «Оренбург» удивлял, а в нынешнем – разочаровывает. У команды всего одно очко после пяти туров, уволенный тренер и смутные перспективы – а ведь состав практически не изменился! ЦСКА тоже не в лучшем виде: не просто упустили победу над «Динамо», но и проиграли. Но грустить армейцам не стоит – они размазали оренбуржцев в Кубке России 6:0 и вполне могут повторить это снова. Потому что злы из-за неудачного дерби, а ближайший соперник радикально уступает в классе.

«Оренбург» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:00: «Спартак» — «Куньлунь», Кубок мэра Москвы

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 25 августа 2023, пятница. 19:00 МСК Спартак Москва Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как трансферы и новый тренер изменили «народную команду»?

«Спартак» – один из самых изменившихся клубов КХЛ: красно-белые заменили главного тренера и прилично пересобрали состав. При этом Кубок мэра Москвы – единственная возможность оценить их потенциал этим летом: в других предсезонных турнирах они не участвовали. «Куньлунь», напротив, уже успел взять один трофей – Кубок Лады, и с учётом статуса клуба это большая неожиданность.

«Спартак» — «Куньлунь» Фото: spartak.ru

⚽️ 20:00: «Факел» — «Краснодар», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: принесёт ли Евсеев стул в техническую зону?

К сухому и рассудительному «Краснодару» мы уже привыкли, а вот к перформансам Вадима Евсеева привыкнуть невозможно. В последних матчах тренер сидит в технической зоне на отдельном стуле чуть ли не на кромке поля, за что уже получил сравнение с Марсело Бьельсой. Тренирует наш специалист пока не так впечатляюще, но кто знает, может, всё впереди! Особенно если удастся отобрать очки у одного из лидеров РПЛ.

«Факел» — «Краснодар» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 20:30: «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад», Ла Лига, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Арсен Захарян дебютирует в топ-чемпионате!

Событий важнее и круче в этой игре просто быть не может. Россиянин попал в заявку на встречу с «Лас-Пальмасом», осталось выйти на поле! Хотелось бы увидеть хавбека в основе, но будем честны: вряд ли Захарян появится с первых минут. А вот со скамейки усилить вполне может. Зажали кулачки!

«Реал Сосьедад» Фото: Getty Images

⚽️ 21:00: «Аль-Фатех» — «Аль-Наср», Про-Лига, 3-й тур

Интрига: команда Роналду ужасно начала сезон. Проиграют третий раз подряд?

От результатов «Аль-Насра» хочется плакать. 0 очков после двух туров и барахтанье на дне турнирной таблицы – вот что заслужил Криштиану и его дорогостоящие партнёры. В 3-м туре команде будет противостоять «Аль-Фатех», который идёт сразу за группой лидеров. За эту команду из тех, кого вы знаете, выступают Джейсон Денайер и Кристиан Тельо. Всё! И эти парни лучше Давида Оспины, Эмерика Лапорта, Алекса Теллеса, Марсело Брозовича, Садио Мане и многих других. Анбиливбл!

«Аль-Фатех» — «Аль-Наср» Фото: Getty Images

⚽️ 22:00: «Нант» — «Монако», Лига 1, 3-й тур

Интрига: Головин — без результативных действий, а команда — без потерь

Вот вам и метаморфозы на старте французского сезона. В прошлом розыгрыше Александр был одним из хедлайнеров «Монако», провёл лучший сезон в карьере, но его команда провалила концовку сезона и лишилась любых еврокубков. Сейчас всё наоборот: Головин пока не забил и не отдал, а у клуба нет очковых потерь. Победить финалиста последнего Кубка Франции будет непросто несмотря на статус типичного середняка. Ведь «Нант» регулярно отбирает у монегасков очки.

Александр Головин Фото: Getty Images

⚽️ 22:30: «Сельта» — «Реал», Ла Лига, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Вейга и Кроос подерутся?

Тони Кроос назвал выбор Габриэля Вейги уехать в «Аль-Ахли» позорищем. Ох как бы хотелось, чтобы хавбеки вышли на поле в очной встрече и сказали всё друг другу в лицо. Это был бы взрывной момент в матче «Сельты» и «Реала». Главное – без драк! Ну и чтобы футбол был красивый.

«Сельта» — «Реал» Фото: Getty Images

🎾 18:00–3:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.