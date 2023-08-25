Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад». А как дебютировали в топ-лигах другие россияне?

Новичок «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку на сегодняшний матч с «Лас-Пальмасом». Очень неплохой момент, чтобы дебютировать в чемпионате Испании. Соперник только-только вернулся в Ла Лигу и по составу явно слабее. Поэтому Иманол Альгуасиль вполне может дать первый шанс россиянину проявить себя.

А мы вспоминаем, как дебютировали в Европе в XXI веке некоторые значимые российские футболисты. Чтобы не заглядывать в далёкое прошлое, брали тех, кто уезжал в топ-чемпионаты после успешного Евро-2008. И в качестве статусных игроков РПЛ.

Андрей Аршавин («Арсенал»)

Возраст на момент дебюта: 27 лет

Дата дебюта: 21 февраля 2009 года

Соперник: «Сандерленд» (0:0)

Количество минут и результативные действия: 63 минуты, 0 голов и передач

Андрей Аршавин в «Арсенале» Фото: Julian Finney/Getty Images

Аршавина впервые показали Лондону через две с половиной недели после закрытия сделки с «Зенитом». Матч с «Сандерлендом» – первый, в котором Андрей попал в заявку. И оттуда — сразу в основу. Росицки и Фабрегас сидели на травмах, поэтому особых альтернатив у Венгера не было.

Но Андрей в первом же матче впечатлил всех дриблингом, скоростью и остротой мышления. Был одним из лучших на поле, но к середине второго тайма подустал, поэтому и был заменён. После чего у «Арсенала» пропала искра в атаке. Матч завершился 0:0, хотя лондонцы точно наиграли на победу.

Роман Павлюченко («Тоттенхэм»)

Возраст на момент дебюта: 26 лет

Дата дебюта: 15 сентября 2008 года

Соперник: «Астон Вилла» (1:2)

Количество минут и результативные действия: 90 минут, 0 голов и передач

Роман Павлюченко в «Тоттенхэме» Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Павлюченко, как и Аршавин, не сразу дебютировал в АПЛ. Всё дело в паузе на матчи сборных. Но в первом же матче «шпор» влетел в старт, выйдя в паре с Дарреном Бентом. И пропал. На следующий день английская пресса обрушила немало критики на дорогого российского страйкера, который ничего не показал в первом матча. Кстати, проигранном. Не в его пользу сыграла и ранняя замена Модрича, который ушёл из-за травмы.

Сам Павлюченко позже вспоминал, что в первый месяц вообще не особо понимал, что с ним происходило. Новые тренировки, язык, культура. Адаптироваться получилось позже. Как и начать забивать.

Павел Погребняк («Штутгарт»)

Возраст на момент дебюта: 25 лет

Дата дебюта: 7 августа 2009 года

Соперник: «Вольфсбург» (0:2)

Количество минут и результативные действия: 90 минут, 0 голов и передач

Павел Погребняк в «Штутгарте» Фото: Thomas Niedermueller/Getty Images

Погребняк мощно ворвался в Бундеслигу. Тренер поставил его в старт почти сразу после подписания контракта, в пару к Какау. Павел точно не провалил первую игру, получив заслуженные комплименты от партнёров и тренеров. Как всегда, был активен, много цеплялся за мяч, но забить не получилось. А «Штутгарт» проиграл.

Зато уже через неделю Погребняк забил первый гол в немецкой карьере – «Фрайбургу».

Юрий Жирков («Челси»)

Возраст на момент дебюта: 26 лет

Дата дебюта: 23 сентября 2009 года

Соперник: «КПР» (1:0)

Количество минут и результативные действия: 69 минут, 0 голов и передач

Юрий Жирков в «Челси» Фото: Ned Dishman/Getty Images

Вскоре после приезда в Лондон Жирков получил травму. Как следствие, на старте сезона новый тренер Карло Анчелотти не мог рассчитывать на россиянина. Россиянин восстановился только к сентябрю, но его дебют не вызвал бурной реакции. Нет, Юрий не провалился на позиции левого защитника (против «КПР» это было трудно сделать), просто в этом же матче после долгой паузы вернулся Джо Коул. Он и привлёк основное внимание.

Жиркова в целом позитивно оценили, но все понимали: Анчелотти не будет менять работающий механизм в АПЛ, ведь команда уверенно шла на первом месте. Поэтому Юрий играл в английских кубках и Лиге чемпионов. А в АПЛ дебютировал только в декабре.

Динияр Билялетдинов («Эвертон»)

Возраст на момент дебюта: 24 года

Дата дебюта: 30 августа 2009 года

Соперник: «Уиган» (2:1)

Количество минут и результативные действия: 3 минуты, 0 голов и передач

Динияр Билялетдинов Фото: Alex Livesey/Getty Images

Ещё один россиянин вышел на поле почти сразу после подписания контракта. Правда, в отличие от остальных, не в основном составе. «Эвертон» играл вничью с «Уиганом», и Дэвид Мойес третьей заменой отправил на поле Билялетдинова. Наверное, надеясь на чудо.

И оно случилось. Но без участия Динияра. Уже в компенсированное время бывший нападающий ЦСКА Жо заработал пенальти, который реализовал Бэйнс. А сам Билл разве что пару раз коснулся мяча. Зато уже в следующем матче, в Лиге Европы с АЕКом, сделал три голевые передачи.

Александр Головин («Монако»)

Возраст на момент дебюта: 22 года

Дата дебюта: 21 сентября 2018 года

Соперник: «Ним» (1:1)

Количество минут и результативные действия: 18 минут, 0 голов и передач

Александр Головин в матче с дортмундской «Боруссией» Фото: Maja Hitij/Getty Images

Головин почти сразу после трансфера в «Монако» получил неприятную травму и пропустил полтора месяца. Поэтому дебют отложили до середины сентября, но ждали его с большим воодушевлением. Ведь команда скверно стартовала, и много надежд было связано с выходом на поле самого дорогого новичка.

Дебют вышел неплохим. Головин был активен, через него в атаке ходил мяч, но к результативным действиям это не привело. «Монако» сыграл вничью и продолжил неудачную серию, которая в итоге закончилась увольнением Жардима.

Фёдор Смолов («Сельта»)

Возраст на момент дебюта: 29 лет

Дата дебюта: 1 февраля 2020 года

Соперник: «Валенсия» (0:1)

Количество минут и результативные действия: 13 минут, 0 голов и передач

Фёдор Смолов забил «Барселоне» Фото: Octavio Passos/Getty Images

Смолов вырвался на испанские поля сразу после сборов «Локомотива». «Сельта» проигрывала 0:1, и тренер вовсю усиливал атаку. Одной из опций стал россиянин, получивший 13 минут в дебютной игре. Итог – один удар, три точных передачи, одна неточная. «Сельта» проиграла, но Фёдор был не особо заметен.

Уже следующий матч он начал в старте, а через две недели забил первый гол — «Реалу». Но это уже другая история.

Алексей Миранчук («Аталанта»)

Возраст на момент дебюта: 25 лет

Дата дебюта: 21 октября 2020 года

Соперник: «Мидтьюлланн» (4:0)

Количество минут и результативные действия: 10 минут, 1 гол

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Миранчук приехал в «Аталанту» с небольшой травмой, но главное, что тренер верил в него. Впервые Гасперини выпустил игрока в конце октября – на финальную часть уже выигранного матча в Лиге чемпионов. И Миранчук не подвёл, забив через восемь минут.

Казалось, это начало большой истории, но потом футболист на четыре матча сел на скамейку, где и проводил бо́льшую часть времени в клубе.

Александр Кокорин («Фиорентина»)

Возраст на момент дебюта: 29 лет

Дата дебюта: 5 февраля 2021 года

Соперник: «Интер» (0:2)

Количество минут и результативные действия: 16 минут, 0 голов и передач

Александр Кокорин Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Кокорин приехал в «Фиорентину» абсолютно неготовым. Но это мы узнали позже, а в день дебюта он очень разочаровал. Минимум полезных действий при больших ожиданиях. Команда проиграла «Интеру».

В Италии призывали не торопить события, дать нападающему время, но он так и не пришёл в норму. Однако уехал на Кипр реанимировать карьеру только спустя полтора года во Флоренции.

Андрей Лунёв («Байер»)

Возраст на момент дебюта: 30 лет

Дата дебюта: 9 декабря 2021 года

Соперник: «Ференцварош» (0:1)

Количество минут и результативные действия: 90 минут, 1 пропущенный мяч

Андрей Лунёв Фото: Octavio Passos/Getty Images

Вратарь ждал первого выхода на поле полгода. До этого наблюдал за играми Лукаша Градецки в чемпионате, Кубке и Лиги Европы только со скамейки. Но в последнем туре еврокубка (уже ничего не решавшем с турнирной точки зрения) ему всё же дали шанс. Лунёв отыграл ровно, хоть команда и проиграла 0:1.

«Дальше – больше», – написал он в соцсетях после матча. Но в следующий раз вышел на поле через полгода. Вскоре его выпустили ещё раз. На этом ожидание закончилось.

Далер Кузяев («Гавр»)

Возраст на момент дебюта: 30 лет

Дата дебюта: 13 августа 2023 года

Соперник: «Монпелье» (2:2)

Количество минут и результативные действия: 86 минут, 0 голов и передач

Далер Кузяев Фото: Zuma/ТАСС

Кузяева пригласили в «Гавр» в качестве главной звезды. Не просто так сейчас он самый дорогой игрок команды (€ 10 млн по оценке Transfermarkt). Поэтому уже в первом матче россиянина вкинули в основной состав против крепкого «Монпелье».

Встреча закончилась вничью, но некоторые посчитали, что недоработки Кузяева в обороне привели минимум к одному голу. При этом справедливо отмечали креатив в атаке. Уже во втором матче Далер забил. И это только начало.