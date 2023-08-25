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Арсен Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад», как Аршавин, Миранчук, Погребняк проводили первые матчи в Европе

Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад». А как дебютировали в топ-лигах другие россияне?
Дмитрий Зимин
Как дебютировали в топ-лигах другие россияне?
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Удивительно, но результативным действием отметился только Миранчук. Вполне себе пример отличного старта.

Новичок «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку на сегодняшний матч с «Лас-Пальмасом». Очень неплохой момент, чтобы дебютировать в чемпионате Испании. Соперник только-только вернулся в Ла Лигу и по составу явно слабее. Поэтому Иманол Альгуасиль вполне может дать первый шанс россиянину проявить себя.

А мы вспоминаем, как дебютировали в Европе в XXI веке некоторые значимые российские футболисты. Чтобы не заглядывать в далёкое прошлое, брали тех, кто уезжал в топ-чемпионаты после успешного Евро-2008. И в качестве статусных игроков РПЛ.

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Андрей Аршавин («Арсенал»)

Возраст на момент дебюта: 27 лет

Дата дебюта: 21 февраля 2009 года

Соперник: «Сандерленд» (0:0)

Количество минут и результативные действия: 63 минуты, 0 голов и передач

Андрей Аршавин в «Арсенале»

Андрей Аршавин в «Арсенале»

Фото: Julian Finney/Getty Images

Аршавина впервые показали Лондону через две с половиной недели после закрытия сделки с «Зенитом». Матч с «Сандерлендом» – первый, в котором Андрей попал в заявку. И оттуда — сразу в основу. Росицки и Фабрегас сидели на травмах, поэтому особых альтернатив у Венгера не было.

Но Андрей в первом же матче впечатлил всех дриблингом, скоростью и остротой мышления. Был одним из лучших на поле, но к середине второго тайма подустал, поэтому и был заменён. После чего у «Арсенала» пропала искра в атаке. Матч завершился 0:0, хотя лондонцы точно наиграли на победу.

Роман Павлюченко («Тоттенхэм»)

Возраст на момент дебюта: 26 лет

Дата дебюта: 15 сентября 2008 года

Соперник: «Астон Вилла» (1:2)

Количество минут и результативные действия: 90 минут, 0 голов и передач

Роман Павлюченко в «Тоттенхэме»

Роман Павлюченко в «Тоттенхэме»

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Павлюченко, как и Аршавин, не сразу дебютировал в АПЛ. Всё дело в паузе на матчи сборных. Но в первом же матче «шпор» влетел в старт, выйдя в паре с Дарреном Бентом. И пропал. На следующий день английская пресса обрушила немало критики на дорогого российского страйкера, который ничего не показал в первом матча. Кстати, проигранном. Не в его пользу сыграла и ранняя замена Модрича, который ушёл из-за травмы.

Сам Павлюченко позже вспоминал, что в первый месяц вообще не особо понимал, что с ним происходило. Новые тренировки, язык, культура. Адаптироваться получилось позже. Как и начать забивать.

Павел Погребняк («Штутгарт»)

Возраст на момент дебюта: 25 лет

Дата дебюта: 7 августа 2009 года

Соперник: «Вольфсбург» (0:2)

Количество минут и результативные действия: 90 минут, 0 голов и передач

Павел Погребняк в «Штутгарте»

Павел Погребняк в «Штутгарте»

Фото: Thomas Niedermueller/Getty Images

Погребняк мощно ворвался в Бундеслигу. Тренер поставил его в старт почти сразу после подписания контракта, в пару к Какау. Павел точно не провалил первую игру, получив заслуженные комплименты от партнёров и тренеров. Как всегда, был активен, много цеплялся за мяч, но забить не получилось. А «Штутгарт» проиграл.

Зато уже через неделю Погребняк забил первый гол в немецкой карьере – «Фрайбургу».

Юрий Жирков («Челси»)

Возраст на момент дебюта: 26 лет

Дата дебюта: 23 сентября 2009 года

Соперник: «КПР» (1:0)

Количество минут и результативные действия: 69 минут, 0 голов и передач

Юрий Жирков в «Челси»

Юрий Жирков в «Челси»

Фото: Ned Dishman/Getty Images

Вскоре после приезда в Лондон Жирков получил травму. Как следствие, на старте сезона новый тренер Карло Анчелотти не мог рассчитывать на россиянина. Россиянин восстановился только к сентябрю, но его дебют не вызвал бурной реакции. Нет, Юрий не провалился на позиции левого защитника (против «КПР» это было трудно сделать), просто в этом же матче после долгой паузы вернулся Джо Коул. Он и привлёк основное внимание.

Жиркова в целом позитивно оценили, но все понимали: Анчелотти не будет менять работающий механизм в АПЛ, ведь команда уверенно шла на первом месте. Поэтому Юрий играл в английских кубках и Лиге чемпионов. А в АПЛ дебютировал только в декабре.

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Динияр Билялетдинов («Эвертон»)

Возраст на момент дебюта: 24 года

Дата дебюта: 30 августа 2009 года

Соперник: «Уиган» (2:1)

Количество минут и результативные действия: 3 минуты, 0 голов и передач

Динияр Билялетдинов

Динияр Билялетдинов

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Ещё один россиянин вышел на поле почти сразу после подписания контракта. Правда, в отличие от остальных, не в основном составе. «Эвертон» играл вничью с «Уиганом», и Дэвид Мойес третьей заменой отправил на поле Билялетдинова. Наверное, надеясь на чудо.

И оно случилось. Но без участия Динияра. Уже в компенсированное время бывший нападающий ЦСКА Жо заработал пенальти, который реализовал Бэйнс. А сам Билл разве что пару раз коснулся мяча. Зато уже в следующем матче, в Лиге Европы с АЕКом, сделал три голевые передачи.

Александр Головин («Монако»)

Возраст на момент дебюта: 22 года

Дата дебюта: 21 сентября 2018 года

Соперник: «Ним» (1:1)

Количество минут и результативные действия: 18 минут, 0 голов и передач

Александр Головин в матче с дортмундской «Боруссией»

Александр Головин в матче с дортмундской «Боруссией»

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Головин почти сразу после трансфера в «Монако» получил неприятную травму и пропустил полтора месяца. Поэтому дебют отложили до середины сентября, но ждали его с большим воодушевлением. Ведь команда скверно стартовала, и много надежд было связано с выходом на поле самого дорогого новичка.

Дебют вышел неплохим. Головин был активен, через него в атаке ходил мяч, но к результативным действиям это не привело. «Монако» сыграл вничью и продолжил неудачную серию, которая в итоге закончилась увольнением Жардима.

Как для Головина начался новый сезон:
Головин мрачно сыграл за «Монако», но команда забила четыре. Матч прошёл почти на стройке
Головин мрачно сыграл за «Монако», но команда забила четыре. Матч прошёл почти на стройке

Фёдор Смолов («Сельта»)

Возраст на момент дебюта: 29 лет

Дата дебюта: 1 февраля 2020 года

Соперник: «Валенсия» (0:1)

Количество минут и результативные действия: 13 минут, 0 голов и передач

Фёдор Смолов забил «Барселоне»

Фёдор Смолов забил «Барселоне»

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Смолов вырвался на испанские поля сразу после сборов «Локомотива». «Сельта» проигрывала 0:1, и тренер вовсю усиливал атаку. Одной из опций стал россиянин, получивший 13 минут в дебютной игре. Итог – один удар, три точных передачи, одна неточная. «Сельта» проиграла, но Фёдор был не особо заметен.

Уже следующий матч он начал в старте, а через две недели забил первый гол — «Реалу». Но это уже другая история.

Алексей Миранчук («Аталанта»)

Возраст на момент дебюта: 25 лет

Дата дебюта: 21 октября 2020 года

Соперник: «Мидтьюлланн» (4:0)

Количество минут и результативные действия: 10 минут, 1 гол

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Миранчук приехал в «Аталанту» с небольшой травмой, но главное, что тренер верил в него. Впервые Гасперини выпустил игрока в конце октября – на финальную часть уже выигранного матча в Лиге чемпионов. И Миранчук не подвёл, забив через восемь минут.

Казалось, это начало большой истории, но потом футболист на четыре матча сел на скамейку, где и проводил бо́льшую часть времени в клубе.

Александр Кокорин («Фиорентина»)

Возраст на момент дебюта: 29 лет

Дата дебюта: 5 февраля 2021 года

Соперник: «Интер» (0:2)

Количество минут и результативные действия: 16 минут, 0 голов и передач

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Кокорин приехал в «Фиорентину» абсолютно неготовым. Но это мы узнали позже, а в день дебюта он очень разочаровал. Минимум полезных действий при больших ожиданиях. Команда проиграла «Интеру».

В Италии призывали не торопить события, дать нападающему время, но он так и не пришёл в норму. Однако уехал на Кипр реанимировать карьеру только спустя полтора года во Флоренции.

Андрей Лунёв («Байер»)

Возраст на момент дебюта: 30 лет

Дата дебюта: 9 декабря 2021 года

Соперник: «Ференцварош» (0:1)

Количество минут и результативные действия: 90 минут, 1 пропущенный мяч

Андрей Лунёв

Андрей Лунёв

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Вратарь ждал первого выхода на поле полгода. До этого наблюдал за играми Лукаша Градецки в чемпионате, Кубке и Лиги Европы только со скамейки. Но в последнем туре еврокубка (уже ничего не решавшем с турнирной точки зрения) ему всё же дали шанс. Лунёв отыграл ровно, хоть команда и проиграла 0:1.

«Дальше – больше», – написал он в соцсетях после матча. Но в следующий раз вышел на поле через полгода. Вскоре его выпустили ещё раз. На этом ожидание закончилось.

Далер Кузяев («Гавр»)

Возраст на момент дебюта: 30 лет

Дата дебюта: 13 августа 2023 года

Соперник: «Монпелье» (2:2)

Количество минут и результативные действия: 86 минут, 0 голов и передач

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Zuma/ТАСС

Кузяева пригласили в «Гавр» в качестве главной звезды. Не просто так сейчас он самый дорогой игрок команды (€ 10 млн по оценке Transfermarkt). Поэтому уже в первом матче россиянина вкинули в основной состав против крепкого «Монпелье».

Встреча закончилась вничью, но некоторые посчитали, что недоработки Кузяева в обороне привели минимум к одному голу. При этом справедливо отмечали креатив в атаке. Уже во втором матче Далер забил. И это только начало.

Как Кузяев забил первый гол во Франции:
«Кузяев — наш Тони Кроос!» Россиянин поразил Францию роскошным голом в девятку
«Кузяев — наш Тони Кроос!» Россиянин поразил Францию роскошным голом в девятку
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