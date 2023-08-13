Головин мрачно сыграл за «Монако», но команда забила четыре. Матч прошёл почти на стройке

За «Монако» в новом сезоне интересно наблюдать. После провала в последних матчах прошлого чемпионата, когда вместо Лиги чемпионов они опустились за зону еврокубков, в команду пришёл другой тренер. Филипп Клеман отправился отдыхать, а его место занял Ади Хюттер. У мужчины сложилась отличная репутация в Германии, где он работал с «Айнтрахтом» и «Боруссией», потом была небольшая пауза, и теперь – «Монако».

Глупо делать выводы по товарищеским матчам, но там стиль Хюттера уже проявлялся. Ставка на интенсивный атакующий футбол. С явным перекосом в сторону нападающих. Команда много забивала, но немало и пропускала. Впрочем, «Клермон» в качестве первого соперника в официальном матче – чуть ли не идеальная опция. Они также не сидели в обороне и старались показывать свой футбол. Так что получилось очень даже весело.

Вообще, «Клермон» стал одним из открытий прошлого сезона. Они закончили чемпионат на восьмом месте, выдав прекрасный финиш. Летом руководство сохранило главного тренера, костяк и сделало несколько интересных трансферов. Так что расчёт – выступить не хуже. Тем более под всё это и готовится архитектура. Пейзаж стадиона «Клермона» – отдельный вид искусства. Одну трибуну, куда и смотрят камеры, пока ещё даже не начали возводить. Поэтому за футболистами мы видим лишь подготовку к строительным работам.

Стадион «Клермона» Фото: asmonaco.com

«Клермон» начал матч по хозяйски. И в начале создал несколько моментов. Забить получилось уже на седьмой минуте. Ветеска выиграл верховую борьбу и, казалось, направил мяч прямо в руки вратарю Кёну. Но вместо того, чтобы уверенно зафиксировать мяч, мужчина отыграл по-волейбольному в свои ворота. Для Филиппа это первый официальный матч за «Монако». Похоже, он будет основным в сезоне. Если, конечно, не продолжит так же ошибаться.

«Монако» включился после такого начала. Создал пару неплохих моментов, но глобально игра успокоилась. Правда, ненадолго. Ровно до 26-й минуты, когда Минамино круто обыгрался с латералем Вандерсоном и вывел его на ударную позицию. Так монегаски сравняли счёт.

После этого уже активизировался «Клермон». До конца первого тайма они могли забивать как минимум дважды, но в порядке был Кён. А на 43-й минуте благодаря Бен-Йеддеру гости даже вышли вперёд. По нападающему вообще интересно – ведь недавно ему выдвинули обвинения по подозрению в изнасиловании. Планировалось, что игрока заключат под стражу, но суд отпустил его под залог. И никаких препятствий для игры в футбол не было.

Виссам Бен-Йеддер Фото: asmonaco.com

Вам, должно быть, интересно, где был в первом тайме Головин? На поле. Но полезными или острыми действиями почти не отмечался. Команда предпочитала проводить атаки через правый фланг, так что россиянина почти не было видно. Впрочем, как и после перерыва. По оценке Whoscored он стал одним из худших игроков матча в составе «Монако», получив 6,7 балла. При этом тренер заменил его только на 86-й минуте.

Сразу после перерыва «Клермон» сравнял счёт. Всё из-за кошмарной обороны «Монако». Ощущение, что игроки просто разбегались перед соперником, так что не забить ему было куда сложнее, чем забить. После – снова несколько острых розыгрышей и очередной гол «Монако». Вновь без участия Головина. Зато с Вандерсоном. После его удара мяч, казалось, уже летел в ворота, но его подправил тот же Бен-Йеддер. Дубль игрока после такого ужасного обвинения.

Парадокс, но оборона гостей была так плоха, что следом могла пропустить пару мячей. Однако благодарность от тренера наверняка достанется вратарю и удаче. «Клермону» просто не везло. А в конце они пропустили ещё и четвёртый.

Александр Головин Фото: asmonaco.com

Вообще, «Монако» оставил очень сложное впечатление, несмотря на победу. Если с атакой всё понятно, то что команда будет делать в обороне, когда встретится с более организованным соперником – большой вопрос.