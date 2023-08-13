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Александр Головин, «Клермон» — «Монако» — 2:4, подробности матча, как сыграл россиянин, статистика

Головин мрачно сыграл за «Монако», но команда забила четыре. Матч прошёл почти на стройке
Дмитрий Зимин
«Клермон» — «Монако» — 2:4, подробности матча
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Дубль за монегасков сделал нападающий, которого подозревают в изнасиловании.

За «Монако» в новом сезоне интересно наблюдать. После провала в последних матчах прошлого чемпионата, когда вместо Лиги чемпионов они опустились за зону еврокубков, в команду пришёл другой тренер. Филипп Клеман отправился отдыхать, а его место занял Ади Хюттер. У мужчины сложилась отличная репутация в Германии, где он работал с «Айнтрахтом» и «Боруссией», потом была небольшая пауза, и теперь – «Монако».

Глупо делать выводы по товарищеским матчам, но там стиль Хюттера уже проявлялся. Ставка на интенсивный атакующий футбол. С явным перекосом в сторону нападающих. Команда много забивала, но немало и пропускала. Впрочем, «Клермон» в качестве первого соперника в официальном матче – чуть ли не идеальная опция. Они также не сидели в обороне и старались показывать свой футбол. Так что получилось очень даже весело.

Франция - Лига 1. 1-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
2 : 4
Монако
Монако
1:0 Ветеска – 7'   1:1 Вандерсон – 26'   1:2 Бен-Йеддер – 43'   2:2 Сарачевич – 53'   2:3 Бен-Йеддер – 70'   2:4 Аклиуше – 90+3'

Вообще, «Клермон» стал одним из открытий прошлого сезона. Они закончили чемпионат на восьмом месте, выдав прекрасный финиш. Летом руководство сохранило главного тренера, костяк и сделало несколько интересных трансферов. Так что расчёт – выступить не хуже. Тем более под всё это и готовится архитектура. Пейзаж стадиона «Клермона» – отдельный вид искусства. Одну трибуну, куда и смотрят камеры, пока ещё даже не начали возводить. Поэтому за футболистами мы видим лишь подготовку к строительным работам.

Стадион «Клермона»

Стадион «Клермона»

Фото: asmonaco.com

«Клермон» начал матч по хозяйски. И в начале создал несколько моментов. Забить получилось уже на седьмой минуте. Ветеска выиграл верховую борьбу и, казалось, направил мяч прямо в руки вратарю Кёну. Но вместо того, чтобы уверенно зафиксировать мяч, мужчина отыграл по-волейбольному в свои ворота. Для Филиппа это первый официальный матч за «Монако». Похоже, он будет основным в сезоне. Если, конечно, не продолжит так же ошибаться.

Прогнозируем выступление «Монако» в чемпионате:
Что ждёт Головина и «Монако» после провального сезона. Клуб очень сильно изменился
Что ждёт Головина и «Монако» после провального сезона. Клуб очень сильно изменился

«Монако» включился после такого начала. Создал пару неплохих моментов, но глобально игра успокоилась. Правда, ненадолго. Ровно до 26-й минуты, когда Минамино круто обыгрался с латералем Вандерсоном и вывел его на ударную позицию. Так монегаски сравняли счёт.

После этого уже активизировался «Клермон». До конца первого тайма они могли забивать как минимум дважды, но в порядке был Кён. А на 43-й минуте благодаря Бен-Йеддеру гости даже вышли вперёд. По нападающему вообще интересно – ведь недавно ему выдвинули обвинения по подозрению в изнасиловании. Планировалось, что игрока заключат под стражу, но суд отпустил его под залог. И никаких препятствий для игры в футбол не было.

Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Фото: asmonaco.com

Вам, должно быть, интересно, где был в первом тайме Головин? На поле. Но полезными или острыми действиями почти не отмечался. Команда предпочитала проводить атаки через правый фланг, так что россиянина почти не было видно. Впрочем, как и после перерыва. По оценке Whoscored он стал одним из худших игроков матча в составе «Монако», получив 6,7 балла. При этом тренер заменил его только на 86-й минуте.

Как Головин выглядел в товарищеских матчах с новым тренером:
Вот это Головин! Положил два шикарных гола и помог «Монако» одержать победу. Видео
Вот это Головин! Положил два шикарных гола и помог «Монако» одержать победу. Видео

Сразу после перерыва «Клермон» сравнял счёт. Всё из-за кошмарной обороны «Монако». Ощущение, что игроки просто разбегались перед соперником, так что не забить ему было куда сложнее, чем забить. После – снова несколько острых розыгрышей и очередной гол «Монако». Вновь без участия Головина. Зато с Вандерсоном. После его удара мяч, казалось, уже летел в ворота, но его подправил тот же Бен-Йеддер. Дубль игрока после такого ужасного обвинения.

Парадокс, но оборона гостей была так плоха, что следом могла пропустить пару мячей. Однако благодарность от тренера наверняка достанется вратарю и удаче. «Клермону» просто не везло. А в конце они пропустили ещё и четвёртый.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: asmonaco.com

Вообще, «Монако» оставил очень сложное впечатление, несмотря на победу. Если с атакой всё понятно, то что команда будет делать в обороне, когда встретится с более организованным соперником – большой вопрос.

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