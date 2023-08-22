«Мама написала: нет сил, нервов, ничего!» ЧМ-2023 глазами российской футболистки

ЧМ the end.

Вот и пролетел этот замечательный чемпионат мира (моя мама теперь требует, чтобы его проводили минимум каждый год). Наверное, это одна из тех немногочисленных ситуаций, когда реальность превзошла ожидания, а не наоборот! Случайно попалось видео, как люди на улице смотрят серию пенальти в матче Австралия – Франция (огромная толпа людей кричит, переживает и болеет за свою страну). Думаю, это один из показателей, что нынешний ЧМ на две головы выше всех предыдущих.

В принципе, все сюрпризы закончились на групповом этапе, и в плей-офф суперсенсаций не было. Кто должен был выигрывать – тот и проходил дальше. За исключением, наверное, матча Швеция – США, так как американки – действующие победительницы ЧМ. Но по этому турниру я бы сказала, что их вылет в 1/8 финала очень закономерен. То, как именно они вылетели, естественно, шок! Сначала Меган Рапино (легенда легенд) не попадает по воротам, далее серию незабитых пенальти подхватывают и свои, и чужие, а в самом конце вратарю США в прямом смысле слова не хватило одного миллиметра при сейве, чтобы мяч не пересёк линию ворот после удара Хуртиг (везунчик года). И только автоопределение гола отправило Швецию дальше.

И, конечно же, вылет Японии от тех же шведок, лично для меня был очень неожиданным и обидным. Но прекрасные представительницы из страны сакуры точно покорили не одно сердце.

На этом турнире были такие эмоциональные серии пенальти! Это же прямо то самое, за что мы любим футбол: нервы, интрига, слёзы счастья, горечь поражений и ещё огромное количество разных эмоций. Во время 11-метровых в матче Франция – Австралия моя мама написала мне в мессенджере: «У меня сил нет, нервов нет, ничего нет». Вот такие чувства вызывает женский чемпионат мира!

Серия пенальти в матче Австралия — Франция Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Испания и Англия вышли в финал – впервые в своей истории! А австралийки (одни из хозяев турнира) добрались до матча за третье место. Но, к сожалению, сказки не получилось, и Швеция забрала бронзовые медали. Хотя для сборной Socceroos (так называют сборную Австралии: soccer – футбол, kangaroo – кенгуру) – это огромный успех. Уверена, для болельщиков это был настоящий праздник.

По огромному количеству факторов этот ЧМ – кайф!

Думаю, что мнения моих team mates об этом турнире многим было бы интересно услышать. Поэтому я пообщалась с Мэри-Энн Эзенагу (она выступает за сборную Нигерии) и с двумя нашими девчонками – Катей Пантюхиной и Надей Ильиных. Постаралась узнать всё самое интересное.

Мэри, конечно же, болела за свою страну – за Нигерию. Помимо этого, она также поддерживала сборную Англии. Мы с ней поспорили: если в финале выигрывает Англия, то я делаю маникюр с её именем – Mary, а если Испания (за которую болела я), то, соответственно, она проделает то же самое с моим именем и напишет Nikki.

В её топ-3 на этом ЧМ – Сэм Керр (Австралия), Рашидат Аджибаде (Нигерия) и Алексия Путельяс (Испания). Хотела назвать ещё Лорен Джеймс (Англия), но после того случая с красной карточкой передумала.

Спойлер: теперь у Мэри классный маникюр с моим именем.

А вот что сказала Катя Пантюхина:

Екатерина Пантюхина Футболистка ЖФК «Зенит» «Чемпионат мира – интересный турнир. Жаль, что мы (сборная России) там не участвуем. Здорово, что «Матч ТВ» показывал практически каждую игру и все матчи были в открытом доступе. Почему европейский футбол обогнал американский? Я всегда говорила, что девушки из Европы сильнее, так как есть очень много хороших команд и конкуренция намного больше: Испания, Англия, Германия, Швеция, Франция и многие другие. А в Америке, можно сказать, одна сборная – США. Я смотрела много матчей и могу сказать, что все команды тактически научились обороняться. Удивила сборная Австралии, впервые выйдя в полуфинал. Конечно, у них была дополнительная мотивация, ведь играли дома. Очень понравился их характер и, несмотря на наличие одной самой главной звезды в команде – Сэм Керр, они смотрелись очень сбалансированно, и не было ощущения, что играют только на неё. Мне больше импонирует сборная Англии, так что в финале я болела за них».

Сэм Кэрр в матче со сборной Швеции Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Надя Ильиных с начала турнира болела за Бразилию, но после её вылета на групповом этапе стала поддерживать сборную Швеции. Хочется напомнить, что когда-то за «Россиянку» играла нападающая сборной Швеции София Якобссон, и многие девочки, которые сейчас играют в Суперлиге, застали её на российских футбольных полях.

Надя также отметила, что было много матчей, где потенциальным фаворитам оказывалось очень сложно вскрыть оборону соперника. И всё больше и больше голов приходит не от индивидуальных ошибок, а за счёт интересных и сложных комбинаций. Больше всего ей запомнился матч Испания – Япония (как и многим другим), когда японки убежали в четыре суперконтратаки и забили четыре гола тем самым испанкам, которые стали чемпионками. (Как это работает в футболе? Неизвестно).

По её мнению, Косоваре Асллани (Швеция), Хината Миядзава (Япония), Сэм Керр (Австралия) – лучшие на этом турнире. В финале Надя болела за тики-таку, то есть за Испанию.

София Якобссон Фото: Buda Mendes/Getty Images

Вот так запомнился этот ЧМ моим коллегам по цеху.

Наконец – о финале!

Ура! Национальная команда Испании – чемпион мира по футболу среди женщин! У них побеждали сборные U17, U20, и теперь настала пора главной команды вписать своё имя в историю! Кстати, там играет восходящая звезда Сальма Паральюэло – первая футболистка, которая забрала золото на всех трёх ЧМ.

Ещё одна значимая фигура этой сборной – 23-летняя Ольга Кармона, которая в столь юном возрасте стала капитаном и забила решающие голы в полуфинале и финале (я её хорошо помню по юниорской и молодёжной сборным). Она за один вечер пережила, наверное, самый счастливый и самый печальный момент в жизни. Стала победительницей чемпионата мира и сразу после финала узнала о смерти отца.

Ольга Кармона Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Испанки заслужили эту победу и очень-очень долго к ней шли. Мне кажется, они выиграли также за счёт сыгранности и взаимопонимания, так как только в основном составе было семь человек из одного клуба – «Барселоны».

Англия, наверное, самый сильный соперник из возможных на этом ЧМ. Так что финал получился интересным и непредсказуемым. И уверена, что Сарина Вигман (главный тренер сборной Англии, которая выиграла с ними Евро 2022 года, а с Нидерландами чемпионат Европы — 2017) своё ещё возьмёт и не раз окажется на первенстве планеты (может, уже и с мужской командой). Просто в этот раз был звёздный час сборной Испании, так бывает.

Точно знаю, что этот гигантский шаг вперёд в развитии женского футбола – только начало. Как говорят – «дальше – больше». Смотрите женский футбол, любите женский футбол, наслаждайтесь женским футболом. Это круто, это интересно, это затягивает.