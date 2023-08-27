Кузяеву во Франции нашли неожиданную позицию. А у его команды — мощный камбэк вдесятером!

Никто и не предполагал, что «Гавр» сможет зацепиться за очки в матче с «Ренном». Уж слишком большая разница в классе. «Ренн» в прошлом сезоне занял четвёртое место в чемпионате, их состав в четыре раза дороже соперника. Так ещё и играют дома. В 1-м туре «Ренн» уничтожил «Метц» – 5:1. Казалось, с «Гавром» может быть что-то похожее. И первый тайм подтвердил данное предположение.

Далер Кузяев уже в третий раз вышел в стартовом составе. Правда, теперь на неожиданной позиции – если в первых двух турах мы видели россиянина в центре полузащиты, то с «Ренном» он выступил скорее вторым нападающим, поддерживая Алиуи. Хавбек не был полноценно привязан к неожиданной для многих роли – в первом тайме он неоднократно вообще опускался к защитникам, чтобы получить мяч и начать атаку. Скорее Лука Элснер выдал Кузяеву роль свободно перемещающегося по всему полю игрока. Но с предпочтительной активностью именно в центре атаки.

В связи с этим изменилась и схема «Гавра» – в первом тайме команда действовала, скорее, в 4-4-2. Возможно, в том числе из-за этого появились провалы в обороне, которыми пользовался «Ренн». Хозяева открыли счёт уже на 10-й минуте. После ошибки Грандсира. Самуэль потерял мяч под прессингом и дальше уже наблюдал за отличными действиями Бласа. С первой попытки Людовик пробил в защитника Санганте, а уже потом – в ворота.

Через восемь минут «Ренн» должен был увеличивать преимущество, но Трюффер из выгодной позиции пробил выше ворот. У «Гавра» совсем ничего не получалось в атаке, так что второй гол хозяев был лишь делом времени. И на 24-й минуте это случилось – Ву подгадал отскок и с метра отправил мяч в сетку.

Казалось, это финиш. «Ренн» был обязан добивать соперника, который первые полчаса только оборонялся. Но команда Бруно Женезио почему-то остановилась. Попыталась успокоить игру, не тратя лишние силы. Они прекрасно понимали, что моменты ещё возникнут. И, видимо, лишний раз им совсем не хотелось напрягаться.

Так и получилось, но «Гавру» снова повезло: на 40-й минуте гости неожиданно отыграли один мяч. Большая атака началась при участии Кузяева: Алиуи вывел под удар Далера, но того сбили в штрафной. Мяч вылетел обратно игрокам гостей, и, пока все ждали видеопросмотра, получилось организовать атаку вторым темпом. Опери с фланга здорово навесил, где всё тот же Алиуи пробил без шансов для Манданда. Да, Стив ещё играет. Ему ведь всего 38.

Манданда в матче с «Гавром» Фото: Zuma\TASS

Забавно, что в последние минуты первого тайма «Гавр» действительно выглядел лучше соперника. Так что свисток на перерыв для команды Кузяева точно был некстати. Футбол после перерыва начался без чьего-либо преимущества. «Ренн» старался действовать спокойно, не позволяя особых вольностей сопернику. А на 62-й минуте, казалось, всё вовсе кончено: Грандсир зачем-то полетел в подкат на чужой половине и словил вторую жёлтую. Полчаса вдесятером, уступая в счёте, так ещё против фаворита…

Но «Гавр» не сдался! И воспользовался тем, что соперник всё никак не решался на полноценный навал. Грамотный перехват мяча превратился в быстрый заброс вперёд, где Него здорово сыграл на вездесущего Алиуи – и тот из под Ву здорово пробил в угол.

Естественно, это спровоцировало «Ренн» всё же побежать вперёд. Кузяев к тому моменту уже опустился и действовал слева в полузащите. И весьма полезно: несколько раз здорово перехватил. Вообще, для Далера этот матч пусть и не стал результативным, но для команды он его провёл с пользой. Много открывался, боролся и в тяжёлые моменты пытался пытался связывать команду своими передачами.

На 84-й минуте россиянин покинул поле, после чего «Ренн» создал минимум четыре очень опасных момента. Самый серьёзный – уже на финише добавленного времени, когда мяч попал в штангу. Но «Гавр» удержал ничью, для команды она уже вторая в сезоне. Не так уж и плохо, учитывая, что даже такого от новичка Лиги 1 мало кто ожидал.