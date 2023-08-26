«Динамо» круто перевернуло игру в меньшинстве. Но до победы не хватило нескольких секунд

«Динамо» провело матч 6-го тура РПЛ в Казани. Команда Марцела Лички приехала в Татарстан с серией из трёх побед в чемпионате.

Бело-голубые по сравнению с предыдущим матчем с ЦСКА (2:1) сделали всего одно изменение в стартовом составе. 19-летний Станислав Бессмертный уступил место на фланге обороны футболисту сборной Израиля Эли Дасе. Московский клуб провёл первый матч после ухода Арсена Захаряна, хотя Арсен пропустил и предыдущую игру. Неделю назад он смотрел за матчем с ЦСКА с трибуны в компании руководителей бело-голубых.

Первый тайм в Казани не порадовал обилием голевых моментов. Умарали Рахмоналиев из убойной позиции пробил точно в руки Антона Шунина, а Константин Тюкавин головой не попал в дальний угол. Казалось, что первая половина завершится без голов, но на помощь хозяевам пришёл стандарт. После его розыгрыша казанцы заработали пенальти.

Николас Маричал откровенно завалил на газон Мирлинда Даку, а Сергею Карасёву оставалось только указать на «точку». Кстати, защитник «Динамо» заработал в этом эпизоде жёлтую карточку (запомним эту деталь). Неделю назад Даку не реализовал пенальти в матче с «Крыльями Советов (2:1), но «Рубину» повезло, что Александр Мартынович оказался первым на добивании. На этот раз нападающий казанского клуба пробил точно в угол, хотя Шунин угадал направление удара.

На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Рубина». На старте второй половины «Динамо» оказалось в тяжёлом положении — Маричал получил вторую жёлтую карточку. На этот раз защитник бело-голубых остановил прорыв всё того же Даку в центре поля, и Карасёв без раздумий наказал игрока гостей. Споры уругвайца, разумеется, ни к чему не привели.

Удивительно, но после удаления «Динамо» отыгралось. Гостям потребовалось всего четыре минуты, чтобы достойно отреагировать на удаление. Гол Дениса Макарова по праву претендует на звание лучшего в туре. Полузащитник бело-голубых оказался первым на отскоке и классно зарядил с левой ноги. Дюпин дотянулся до мяча, но тот влетел в сетку рикошетом от штанги. Красота! Денис гол не праздновал, поскольку раньше играл за казанский клуб.

Сразу после этого Личка убрал с поля Тюкавина и выпустил на поле защитника Сабу Сазонова. А потом о себе напомнил Дмитрий Скопинцев. Фланговый защитник бело-голубых сместился в центр, обыграв по пути пару соперников, и пальнул из-за пределов штрафной площади. Дюпину можно было только посочувствовать — такие не берутся. Фантастические по красоте голы «Динамо»! Самое интересное, что на том отрезке игры «Рубин» выглядел лучше соперника, которому приходилось тяжело с учётом удаления.

«Динамо» нереально перевернуло игру после удаления своего игрока, но победу не одержало. Гостям не хватило буквально нескольких секунд, чтобы одержать четвёртую победу подряд. Вышедший на замену Джоэль Фамейе головой замкнул навес Александра Ломовицкого. Пожалуй, такая безумная игра могла завершиться только чем-то подобным.

Московский клуб прервал серию из трёх побед и теперь занимает четвёртое место в таблице РПЛ. А «Рубин» по-прежнему находится возле зоны стыковых матчей.