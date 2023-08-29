Игроки «Спартака», про которых вы могли забыть. Что с ними будет?

В телеграм-каналах уже шутят, что часть игроков «Спартака» просто пропала. Они получают зарплату, но в последнее время мы их почти не видим. Хотя по их статусу парни точно могли и должны усилить команду. Особенно в такой непростой момент.

Шамар Николсон, Кейта Бальде, Павел Мелëшин, Данил Пруцев – ещё зимой казалось, что у парней всё только начинается. Но сейчас ощущение, что вскоре их спартаковская карьера подойдёт к концу. Некоторые в глубоком запасе, другие даже не в заявке. Как так получилось?

Шамар Николсон не нужен клубу

В конце декабря Шамар Николсон классно вписался в драку с игроками «Зенита», получил дисквалификацию и одновременно жирно подрос на Transfermarkt. За год в России – + € 2 млн. Классные цифры, учитывая не самую позитивную осень. Зарема Салихова, например, была очень довольна. Ведь приход Шамара – в том числе и её инициатива. Она отметила, что диванные критики, которые недовольны нападающим, ничего не понимают. А ямайский форвард ещё заявит о себе.

Прошло полгода. Весной Шамар окончательно сел на лавку и всё больше бесил Абаскаля. Основная проблема – реализация. Если осенью он хотя бы забил четыре гола при большом количестве моментов, то во второй части сезона – полная пустота. Тренер выпускал форварда в концовках матчей, надеясь на его качества. Но раз за разом разочаровывался. Николсон бил куда угодно, но не в ворота.

Шамар Николсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неудивительно, что уже весной полезли слухи о возможном уходе летом. На Transfermarkt он подешевел обратно, а клуб стал искать форварду покупателя. Но совсем уж неудачно. Судя по всему, игрок не хочет падать в зарплате в следующем клубе. А платить ему почти € 2 млн никто из претендентов не желает

Сейчас Шамар даже не в заявке красно-белых на сезон. И, похоже, клуб не может расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке. Следовательно, должен будет включить его в заявку, если тот не найдёт новый клуб. А шансов на это всё меньше.

Бальде перестал попадать в заявку

У Бальде, похоже, тоже большие проблемы. Хотя его подписание изначально вызывало вопросы. Ведь первые полгода он пропустил из-за дисквалификации за допинг от ФИФА. Зимой на сборах был очень вовлечён и постоянно говорил, что рассчитывает стать в «Спартаке» основным.

В начале апреля, казалось, всё к этому идёт. Он забил в трёх матчах подряд, в пяти выходил в основе, но дальше снова выпал из стартовой обоймы. В этот самый период пошли слухи об интересе к нему из Турции и других лиг. Однако представитель игрока раз за разом говорил, что Кейта счастлив в Москве. И не собирается никуда уходить.

Кейта Бальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В новом сезоне три матча. И только один в основе – в Кубке с «Краснодаром». Дальше три матча в запасе, а после его и вовсе перестали включать в заявку. Сначала клуб объяснял это тем, то количество мест на матчи ограничено (интересная причина для такого игрока), а недавно «СЭ» написал о болезни. Агент футболиста отмечает, что все вопросы по отсутствию игрока – к Абаскалю. Явно намекая, что проблем со здоровьем нет. Как и, видимо, претендентов на выкуп парня. Его контракт действует до лета 2025-го, а зарплата точно приличная. Неудивительно, что сам он не хочет уходить, а клубов, желающих его заполучить, немного.

Мелëшин получил несколько шансов и пропал

Павел Мелёшин тоже здорово провёл сборы. Потом получил место в основе на первый матч Кубка с «Локо». Но дальше запас и редкие выходы на замену. Удивительно. Ведь парня считали одним из больших талантов, который вот-вот должен заиграть в старте. В новом сезоне снова место в старте в 1-м туре, дальше выход в Кубке и запас. При этом непонятны планы Абаскаля на его счёт – останется ли он в команде, уйдёт в аренду, будет ли играть. Пока в основном тренировки и ожидание нового шанса. Вряд ли это устраивает футболиста.

Павел Мелёшин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё на скамейке Пруцев, Чернов, Классен и не забывайте про Маслова

Данил Пруцев весной вообще стал основным и начинал бóльшую часть матчей с первых минут. Однако после летней паузы два выхода на замену и один старт (на 57 минут) в Кубке с Пари НН. Ощущение, что главный тренер вряд ли рассчитывает на него так же, как весной. При этом никакого разговора об аренде нет. Похоже, парень останется в запасе.

Пруцев и Чернов во время замены Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ведь есть ещё Леон Классен (71 минута в сезоне, зато один гол в Кубке), Павел Маслов (исключительно скамейка) или Никита Чернов (два матча в Кубке, но после покупки Бабича выходов на поле станет ещё меньше). Вскоре про них мы можем окончательно забыть. И совершенно неясны планы Абаскаля в отношении их.