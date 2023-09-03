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«Гавр» — «Лорьян» — 3:0, обзор матча 4-го тура Лиги 1, Далер Кузяев забил второй гол в сезоне, 3 сентября 2023 года

«Какой же Кузяев классный игрок!» Россиянин принёс своей команде первую победу в сезоне
Кирилл Закатченко
Далер Кузяев
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У «Гавра» теперь столько же очков, сколько и у «ПСЖ».

«Гавр» встретился с «Лорьяном» в 4-м туре чемпионата Франции. Команда Далера Кузяева наконец-то порадовала своих болельщиков.

Франция - Лига 1 . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
3 : 0
Лорьян
Лорьян
1:0 Кузяев – 53'     2:0 Алиуи – 70'     3:0 Мбемба – 90+6'    

Российский футболист попал в стартовый состав. Как и неделю назад, Далер снова играл ближе к атаке. По сути, он активно поддерживал из глубины центрального нападающего Энди Логбо. «Гавр» начал сезон не лучим образом — два очка по итогам трёх туров. Естественно, с таким результатом команда располагалась в нижней части таблицы. А вот «Лорьян» по итогам трёх матчей не потерпел ни одного поражения и набрал пять баллов. В 1-м туре он отобрал очки у «ПСЖ» (0:0), а в 3-м — разгромил «Лилль» (4:1).

Далер Кузяев (слева) на тренировке «Гавра»

Далер Кузяев (слева) на тренировке «Гавра»

Фото: Zuma/ТАСС

Первый тайм матча на арене «Стад Осеан» получился скучноватым. Да, были подходы, но о голевых моментах мы вспоминали редко. Перерыв в первую очередь взбодрил футболистов «Гавра». Хозяева заиграли гораздо интереснее и добились успеха. Очень приятно, что в первой голевой атаке принял участие Кузяев. Россиянин воспользовался ошибкой соперника в центре поля и разогнал контратаку.

Кузяев и его одноклубник Лоик Него убежали вдвоём на одного защитника и спокойно реализовали свой шанс. Россиянину удобно выкатили мяч, по сути, на пустые ворота, и Далер не промахнулся. Вчера Александр Головин забил за «Монако», сегодня Кузяев отличился в составе «Гавра». Отличный тур для российских легионеров Лиги 1! Кстати, это уже второй мяч Далера во Франции. Ранее он забил роскошным дальним ударом в игре с «Брестом», но тогда команда проиграла — 1:2.

«Какой же Кузяев классный игрок!» — написал один из восторженных болельщиков в социальных сетях сразу после гола россиянина.

«Монако» Головина ушёл на перерыв на первом месте в таблице:
«Гол Головина нокаутировал соперника». «Монако» — новый лидер французского чемпионата!
«Гол Головина нокаутировал соперника». «Монако» — новый лидер французского чемпионата!

На этот раз команда сыграла иначе. Через 17 минут после гола Кузяева «Гавр» забил ещё, но на этот раз без участия Кузяева. Набиль Алиуи приложился из-за штрафной площади и поймал вратаря на противоходе. Кстати, этот футболист забил уже три мяча в нынешнем сезоне. После этого «Гавр» довёл встречу до успешного результата, а в концовке забил третий мяч благодаря рикошету. Между прочим, это первая победа «Гавра» после возвращения в Лигу 1. Впереди международная пауза, а после неё команду Кузяева ждёт интригующий матч с «Лионом» (17 сентября).

Кузяев отыграл 87 минут. За это время он нанёс три удара по воротам соперника, выиграл одно верховое единоборство и отдал 92% точных передач. А ещё заработал оценку 7,5 от WhoScored — второй результат в команде после Алиуи (7,6). А у «Гавра» сейчас столько же очков, сколько и у «ПСЖ», но парижане провели на один матч меньше.

Крутая статистика Далера по итогам трёх туров:
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1! Чем же так крут россиянин?
Истории
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1! Чем же так крут россиянин?
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