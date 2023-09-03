«Какой же Кузяев классный игрок!» Россиянин принёс своей команде первую победу в сезоне

У «Гавра» теперь столько же очков, сколько и у «ПСЖ».

«Гавр» встретился с «Лорьяном» в 4-м туре чемпионата Франции. Команда Далера Кузяева наконец-то порадовала своих болельщиков.

Российский футболист попал в стартовый состав. Как и неделю назад, Далер снова играл ближе к атаке. По сути, он активно поддерживал из глубины центрального нападающего Энди Логбо. «Гавр» начал сезон не лучим образом — два очка по итогам трёх туров. Естественно, с таким результатом команда располагалась в нижней части таблицы. А вот «Лорьян» по итогам трёх матчей не потерпел ни одного поражения и набрал пять баллов. В 1-м туре он отобрал очки у «ПСЖ» (0:0), а в 3-м — разгромил «Лилль» (4:1).

Далер Кузяев (слева) на тренировке «Гавра» Фото: Zuma/ТАСС

Первый тайм матча на арене «Стад Осеан» получился скучноватым. Да, были подходы, но о голевых моментах мы вспоминали редко. Перерыв в первую очередь взбодрил футболистов «Гавра». Хозяева заиграли гораздо интереснее и добились успеха. Очень приятно, что в первой голевой атаке принял участие Кузяев. Россиянин воспользовался ошибкой соперника в центре поля и разогнал контратаку.

Кузяев и его одноклубник Лоик Него убежали вдвоём на одного защитника и спокойно реализовали свой шанс. Россиянину удобно выкатили мяч, по сути, на пустые ворота, и Далер не промахнулся. Вчера Александр Головин забил за «Монако», сегодня Кузяев отличился в составе «Гавра». Отличный тур для российских легионеров Лиги 1! Кстати, это уже второй мяч Далера во Франции. Ранее он забил роскошным дальним ударом в игре с «Брестом», но тогда команда проиграла — 1:2.

«Какой же Кузяев классный игрок!» — написал один из восторженных болельщиков в социальных сетях сразу после гола россиянина.

На этот раз команда сыграла иначе. Через 17 минут после гола Кузяева «Гавр» забил ещё, но на этот раз без участия Кузяева. Набиль Алиуи приложился из-за штрафной площади и поймал вратаря на противоходе. Кстати, этот футболист забил уже три мяча в нынешнем сезоне. После этого «Гавр» довёл встречу до успешного результата, а в концовке забил третий мяч благодаря рикошету. Между прочим, это первая победа «Гавра» после возвращения в Лигу 1. Впереди международная пауза, а после неё команду Кузяева ждёт интригующий матч с «Лионом» (17 сентября).

Кузяев отыграл 87 минут. За это время он нанёс три удара по воротам соперника, выиграл одно верховое единоборство и отдал 92% точных передач. А ещё заработал оценку 7,5 от WhoScored — второй результат в команде после Алиуи (7,6). А у «Гавра» сейчас столько же очков, сколько и у «ПСЖ», но парижане провели на один матч меньше.