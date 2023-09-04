«Принц Гарри пришёл смотреть на Короля». Месси и без голов восхитил Голливуд. Видео

А ещё на трибунах заметили Селену Гомес, Леонардо Ди Каприо и того самого Теда Лассо.

После дебюта Лионеля Месси в США «Интер Майами» не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах. Длиннее беспроигрышная серия была в этом году только у лидера Восточной конференции «Цинцинатти» – команда весной не проигрывала 14 матчей подряд.

В этот раз не устоял «Лос-Анджелес»: «Интер» повёл уже на 14-й минуте ­– первый мяч забил полузащитник Факундо Фариас с подачи Томаса Авилеса. На 51-й преимущество увеличил Жорди Альба – сработала барселоновская связка: Серхио Бускетс нашёл Месси, Лео – Альбу, тот – точку для удара. А на 83-й минуте ещё один мяч забил Леонардо Кампана – голевую снова отдал Месси. «Пасы, которые переписали сценарий матча», – так описал действия Месси официальный аккаунт МЛС. Очередная голливудская история – уже в самом Голливуде. «Месси левой ногой отдал две своевременные передачи, которые показали фанатам и знаменитостям, пришедшим на матч, изящное величие», – пишет USA Today.

На 90-й минуте «Лос-Анджелес» всё же смог размочить счёт, но к тому моменту исход матча был ясен. «Для нас это был хороший тест, чтобы увидеть, где мы находимся и на что мы способны, — сказал Месси в послематчевом интервью Apple TV. – Мы играли на сложном поле против прошлогоднего чемпиона и добились важного результата. Команда растёт с каждым днем, мы постараемся попасть в плей-офф».

Видео доступно на канале Major League Soccer в YouTube. Права на видео принадлежат МЛС.

Ажиотаж перед этим матчем начался за неделю до его начала. В списке приглашённых гостей было 39 знаменитостей – легенды музыки, профессиональные спортсмены, актёры. Состав на трибунах был впечатляющий: Селена Гомес, Леонардо Ди Каприо, Леброн Джеймс, Джейсон Судейкис (тот самый Тед Лассо), Джеймс Харден, Муки Беттс, Клейтон Кершоу и даже сам принц Гарри.

Принц Гарри на матче с участием Месси Фото: Harry How/Getty Images

«Принц Гарри пришёл посмотреть на Короля», – написал один из болельщиков в социальных сетях.

«У принца Гарри наконец исполнилась мечта – увидеть Месси», – пошутил другой.

Когда журналисты после матча поймали принца в подтрибунке, он так и сказал: «Я пришёл сюда ради Месси».

«Я однажды видел Майкла Джордана, и по эмоциям это очень схоже», – сказал голливудский актер Оуэн Уилсон про игру Месси против «Лос-Анджелеса», за который он болеет.

Певица Селена Гомес тоже была очень впечатлена – особенно когда Месси чуть было не забил.

Реакция Селены Гомес на игру Месси Фото: Harry How/Getty Images/кадр из трансляции

Впечатлены игрой Месси были не только селебрити, но и обычные фанаты (впрочем, ничего нового) – один из них даже набрался смелости и выбежал на поле, чтобы хотя бы дотронуться до Лео. Но его быстро скрутил личный охранник аргентинца – Ясин Чуэко, бывший военнослужащий армии США, служивший в Ираке и Афганистане. Его нанял Дэвид Бэкхем, чтобы тот стал тенью Месси как на поле, так и за его пределами.

Охранник Месси следит за клиентом Фото: Keith Birmingham/Getty Images

Охранник Месси в работе Фото: Harry How/Getty Images

Очередная победа «Интера» помогла сократить клубу отставание от зоны плей-офф: сейчас команда занимает предпоследнее, 14-е место, отставая от девятой строчки на восемь очков. Впереди ещё девять игр (у «Интера» два матча в запасе), так что все шансы вырваться в топ есть. Месси, по крайней мере, в это верит. Только вот следующий матч он пропустит – его вызвали в сборную Аргентины, а в МЛС нет перерыва на сборные. Даже интересно, как «Интер» проявит себя без своей главной звезды.