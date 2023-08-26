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Лионель Месси в «Интер Майами»: дебют в МЛС, шансы на чемпионство, как устроен МЛС — разбор

Команда Месси — худшая в МЛС. Как «Интер Майами» спасти сезон
Полина Куимова
Как «Интер Майами» спасти сезон
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Клуб из Флориды вырыл себе глубокую яму. Выбраться поможет только чудо.

Розыгрыш МЛС возобновился, но Лионель Месси пока в лиге не дебютировал – матч «Интер Майами» с «Шарлотт», назначенный на 21 августа, был отложен, и новую дату пока не выбрали. Но пока остальные команды вкатывались в сезон после месячного перерыва, Лео тащил «Интер» во второй финал: команда встретилась с «Цинциннати» (первое место в лиге) в полуфинале Открытого кубка США, где чуть было не проиграла – если бы не аргентинская магия.

К 68-й минуте «Майами» проигрывал 0:2, потом Месси отдал пас на Леонардо Кампану, который попал точно в ворота. На 90+7-й минуте связка сработала снова, и игра перешла в экстра-таймы. Там заруба продолжилась – обе команды забили по мячу, поэтому после началась серия пенальти, в которой «Майами» снова оказался сильнее (натренировались в матчах Кубка лиг!).

Права на видео принадлежат USSF. Видео доступно на канале U.S. Soccer в YouTube.

Финал – 27 сентября, но долго матчей «Интер Майами» ждать не придётся – уже в эти выходные команда сыграет в МЛС – 27 августа с «Нью-Йорк Ред Буллз».

США - Major League Soccer . США - MLS
27 августа 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как устроен розыгрыш МЛС. Если думаете, что у Кубка России сложный формат, то готовьтесь

В сезоне-2023 в чемпионате участвуют 29 команд, которые распределены на две конференции – Западную (14 клубов) и Восточную (15 клубов).

Западная конференцияВосточная конференция
«Сент-Луис Сити»«Цинциннати»
«Лос-Анджелес»«Нью-Инглэнд Революшн»
«Реал Солт-Лейк»«Филадельфия Юнион»
«Сиэтл Саундерс»«Орландо Сити»
«Сан-Хосе Эртквейкс»«Коламбус Крю»
«Хьюстон Динамо»«Нэшвилл»
«Остин»«Атланта Юнайтед»
«Ванкувер Уайткэпс»«Монреаль»
«Миннесота Юнайтед»«Чикаго Файр»
«Даллас»«Ди-Си Юнайтед»
«Спортинг Канзас-Сити»«Нью-Йорк Ред Буллз»
«Портленд Тимберс»«Шарлотт»
«Лос-Анджелес Гэлакси»«Нью-Йорк Сити»
«Колорадо Рэпидз»«Торонто»
«Интер Майами»

Команды распределены по местам в таблице прямо сейчас.

Один титул у Месси уже есть — как команда его завоевала:
«Месси предсказуем». Всего за месяц Лео привёл худшую команду МЛС к титулу! Видео
«Месси предсказуем». Всего за месяц Лео привёл худшую команду МЛС к титулу! Видео

Регулярный сезон стартовал 25 февраля и продлится до 21 октября (с 15 июля по 20 августа был перерыв на Кубок лиг), и по ходу него команды соревнуются за попадание в раунд плей-офф – он начинается 25 октября и заканчивается 9 декабря.

В регулярке клубы проводят по 34 матча (17 дома, 17 – в гостях):

  • клубы Восточной конференции играют дважды с каждой командой в своей зоне, а также проводят по одной встрече с шестью командами с Запада;
  • клубы Западной конференции проводят по два матча с командами из своей зоны, плюс один матч с одним или двумя соперниками дополнительно, а также по одной игре с шестью или семью командами из Восточной конференции.

Команда, которая набрала наибольшее число очков в регулярном чемпионате в любой из конференций, получает Supporters’ Shield.

Supporters’ Shield

Supporters’ Shield

Фото: AP/TASS

Те команды, которые заняли места в своей зоне с первого по седьмое, автоматически попадают в плей-офф. Восьмое и девятое места играют между собой в раунде уайлд-кард по одному матчу за место в плей-офф (при ничейном счёте после окончания основного времени – серия пенальти).

Дальше серия Best-of-3, в матчах которых играют до определения победителя (если ничья, то сразу серия пенальти). Первая команда, которая выиграла два матча в серии, проходит дальше. Всего в полуфинал выходят по четыре команды от каждой конференции.

Восточная конференция, раунд 1, серия Best-of-3

  • №1 против №8 или №9
  • №2 против №7
  • №3 против №6
  • №4 против №5

Западная конференция, раунд 1, серия Best-of-3

  • №1 против №8 или №9
  • №2 против №7
  • №3 против №6
  • №4 против №5

Дальше начинаются полуфиналы, в которых есть экстра-таймы по 15 минут. Если в них не определяется победитель, проводится серия пенальти.

Полуфинал Восточной конференции

  • Победитель серии №1 против №8/9 vs победитель серии №4 против №5
  • Победитель серии №3 против №6 vs победитель серии №2 против №7

Полуфиналы Западной конференции

  • Победитель серии №1 против №8/9 vs победитель серии №4 против №5
  • Победитель серии №3 против №6 vs победитель серии №2 против №7

Следом в каждой конференции проводятся финалы, чьи победители выходят в финал Кубка МЛС.

Кубок МЛС

Кубок МЛС

Фото: AP/TASS

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Кто попадает в Лигу чемпионов КОНКАКАФ

  • Обладатель Кубка МЛС;
  • обладатель Supporters’ Shield;
  • чемпион противоположной конференции (не той, откуда победитель Supporters’ Shield);
  • обладатель Открытого кубка США.

«Интер Майами» взял Кубок лиг, поэтому уже обеспечил себе место в ЛЧ. Если клуб возьмёт ещё и Открытый кубок США, то их путёвка в Лигу чемпионов перейдёт следующей сильнейшей команде в лиге.

«Интер Майами» с Месси взял Кубок лиг

«Интер Майами» с Месси взял Кубок лиг

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

«Интер Майами» — последний в МЛС. Есть ли шансы на плей-офф?

Очень маленькие. Согласно модели прогнозов Twenty First Group, шанс – 2%.

«Интер Майами» провёл уже 22 матча, в которых набрал всего 18 очков. У «Чикаго Файр» и «Монреаля» (девятое и восьмое места, которые разыгрывают уайлд-кард) по 32 очка, но они сыграли в 24 встречах. Историческая статистика неутешительна: за исключением сокращённого сезона 2020 года, ни одна из 48 команд с 2000 года, набравших 22 очка или меньше в 22 матчах сезона МЛС, не выходила в плей-офф.

Турнирная таблица лиги МЛС

У клуба осталось 12 матчей. В 2021 и 2022 годах команды, занявшие девятое место в каждой конференции, заработали в среднем чуть меньше 45 очков, то есть «Майами» нужно будет выиграть как минимум восемь встреч, чтобы иметь реальную надежду на плей-офф. С Месси возможно всё, но есть нюанс: МЛС не делает пауз на время проведения матчей сборных, а Лео почти наверняка уедет в национальную команду, потому что Аргентина в сентябре и октябре проведёт квалификационные игры ЧМ-2026.

Но представим, что происходит чудо и «Майами» побеждает в 90% оставшихся встреч, а «Чикаго Файр» и «Монреаль» допускают осечки. В серии Best-of-3 нужно победить дважды, чтобы пройти дальше, а в четвертьфинале – играть с лучшими командами: с победителем серии №4 против №5 и победителем с другой стороны восточной сетки (вероятно, посеянным под вторым или третьим номером).

Какова вероятность, что к финалу доберётся восьмая или девятая команда? Мягко скажем, небольшая. Команда до прихода Месси вырыла себе довольно глубокую яму, выбраться из которой может помочь только чудо. И аргентинская магия.

Подробности переезда Месси в США:
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