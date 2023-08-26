Команда Месси — худшая в МЛС. Как «Интер Майами» спасти сезон

Розыгрыш МЛС возобновился, но Лионель Месси пока в лиге не дебютировал – матч «Интер Майами» с «Шарлотт», назначенный на 21 августа, был отложен, и новую дату пока не выбрали. Но пока остальные команды вкатывались в сезон после месячного перерыва, Лео тащил «Интер» во второй финал: команда встретилась с «Цинциннати» (первое место в лиге) в полуфинале Открытого кубка США, где чуть было не проиграла – если бы не аргентинская магия.

К 68-й минуте «Майами» проигрывал 0:2, потом Месси отдал пас на Леонардо Кампану, который попал точно в ворота. На 90+7-й минуте связка сработала снова, и игра перешла в экстра-таймы. Там заруба продолжилась – обе команды забили по мячу, поэтому после началась серия пенальти, в которой «Майами» снова оказался сильнее (натренировались в матчах Кубка лиг!).

Права на видео принадлежат USSF. Видео доступно на канале U.S. Soccer в YouTube.

Финал – 27 сентября, но долго матчей «Интер Майами» ждать не придётся – уже в эти выходные команда сыграет в МЛС – 27 августа с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Как устроен розыгрыш МЛС. Если думаете, что у Кубка России сложный формат, то готовьтесь

В сезоне-2023 в чемпионате участвуют 29 команд, которые распределены на две конференции – Западную (14 клубов) и Восточную (15 клубов).

Западная конференция Восточная конференция «Сент-Луис Сити» «Цинциннати» «Лос-Анджелес» «Нью-Инглэнд Революшн» «Реал Солт-Лейк» «Филадельфия Юнион» «Сиэтл Саундерс» «Орландо Сити» «Сан-Хосе Эртквейкс» «Коламбус Крю» «Хьюстон Динамо» «Нэшвилл» «Остин» «Атланта Юнайтед» «Ванкувер Уайткэпс» «Монреаль» «Миннесота Юнайтед» «Чикаго Файр» «Даллас» «Ди-Си Юнайтед» «Спортинг Канзас-Сити» «Нью-Йорк Ред Буллз» «Портленд Тимберс» «Шарлотт» «Лос-Анджелес Гэлакси» «Нью-Йорк Сити» «Колорадо Рэпидз» «Торонто» «Интер Майами»

Команды распределены по местам в таблице прямо сейчас.

Регулярный сезон стартовал 25 февраля и продлится до 21 октября (с 15 июля по 20 августа был перерыв на Кубок лиг), и по ходу него команды соревнуются за попадание в раунд плей-офф – он начинается 25 октября и заканчивается 9 декабря.

В регулярке клубы проводят по 34 матча (17 дома, 17 – в гостях):

клубы Восточной конференции играют дважды с каждой командой в своей зоне, а также проводят по одной встрече с шестью командами с Запада;

клубы Западной конференции проводят по два матча с командами из своей зоны, плюс один матч с одним или двумя соперниками дополнительно, а также по одной игре с шестью или семью командами из Восточной конференции.

Команда, которая набрала наибольшее число очков в регулярном чемпионате в любой из конференций, получает Supporters’ Shield.

Supporters’ Shield Фото: AP/TASS

Те команды, которые заняли места в своей зоне с первого по седьмое, автоматически попадают в плей-офф. Восьмое и девятое места играют между собой в раунде уайлд-кард по одному матчу за место в плей-офф (при ничейном счёте после окончания основного времени – серия пенальти).

Дальше серия Best-of-3, в матчах которых играют до определения победителя (если ничья, то сразу серия пенальти). Первая команда, которая выиграла два матча в серии, проходит дальше. Всего в полуфинал выходят по четыре команды от каждой конференции.

Восточная конференция, раунд 1, серия Best-of-3

№1 против №8 или №9

№2 против №7

№3 против №6

№4 против №5

Западная конференция, раунд 1, серия Best-of-3

№1 против №8 или №9

№2 против №7

№3 против №6

№4 против №5

Дальше начинаются полуфиналы, в которых есть экстра-таймы по 15 минут. Если в них не определяется победитель, проводится серия пенальти.

Полуфинал Восточной конференции

Победитель серии №1 против №8/9 vs победитель серии №4 против №5

Победитель серии №3 против №6 vs победитель серии №2 против №7

Полуфиналы Западной конференции

Победитель серии №1 против №8/9 vs победитель серии №4 против №5

Победитель серии №3 против №6 vs победитель серии №2 против №7

Следом в каждой конференции проводятся финалы, чьи победители выходят в финал Кубка МЛС.

Кубок МЛС Фото: AP/TASS

Кто попадает в Лигу чемпионов КОНКАКАФ

Обладатель Кубка МЛС;

обладатель Supporters’ Shield;

чемпион противоположной конференции (не той, откуда победитель Supporters’ Shield);

обладатель Открытого кубка США.

«Интер Майами» взял Кубок лиг, поэтому уже обеспечил себе место в ЛЧ. Если клуб возьмёт ещё и Открытый кубок США, то их путёвка в Лигу чемпионов перейдёт следующей сильнейшей команде в лиге.

«Интер Майами» с Месси взял Кубок лиг Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

«Интер Майами» — последний в МЛС. Есть ли шансы на плей-офф?

Очень маленькие. Согласно модели прогнозов Twenty First Group, шанс – 2%.

«Интер Майами» провёл уже 22 матча, в которых набрал всего 18 очков. У «Чикаго Файр» и «Монреаля» (девятое и восьмое места, которые разыгрывают уайлд-кард) по 32 очка, но они сыграли в 24 встречах. Историческая статистика неутешительна: за исключением сокращённого сезона 2020 года, ни одна из 48 команд с 2000 года, набравших 22 очка или меньше в 22 матчах сезона МЛС, не выходила в плей-офф.

У клуба осталось 12 матчей. В 2021 и 2022 годах команды, занявшие девятое место в каждой конференции, заработали в среднем чуть меньше 45 очков, то есть «Майами» нужно будет выиграть как минимум восемь встреч, чтобы иметь реальную надежду на плей-офф. С Месси возможно всё, но есть нюанс: МЛС не делает пауз на время проведения матчей сборных, а Лео почти наверняка уедет в национальную команду, потому что Аргентина в сентябре и октябре проведёт квалификационные игры ЧМ-2026.

Но представим, что происходит чудо и «Майами» побеждает в 90% оставшихся встреч, а «Чикаго Файр» и «Монреаль» допускают осечки. В серии Best-of-3 нужно победить дважды, чтобы пройти дальше, а в четвертьфинале – играть с лучшими командами: с победителем серии №4 против №5 и победителем с другой стороны восточной сетки (вероятно, посеянным под вторым или третьим номером).

Какова вероятность, что к финалу доберётся восьмая или девятая команда? Мягко скажем, небольшая. Команда до прихода Месси вырыла себе довольно глубокую яму, выбраться из которой может помочь только чудо. И аргентинская магия.