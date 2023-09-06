Продолжение сексистского скандала с экс-боссом футбола Испании. Убрали тренера сборной

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира и стала лишь второй страной, которой удалось взять главную футбольную награду как среди мужчин, так и среди женщин. На этом футбольные новости закончились, с тех пор команда погрязла в скандалах. И последствия ощущаются до сих пор – вчера, 5 сентября, уволили тренера сборной Хорхе Вильду.

Рубиалес и Эрмосо Фото: FIFA via Getty Images

На церемонии награждения испанских футболисток президент федерации Луис Рубиалес поцеловал нападающую Дженнифер Эрмосо. На следующий день Эрмосо рассказала, что не давала согласия на этот поцелуй и что поведение Рубиалеса было оскорбительным. Публика отреагировала жёстко – такое недопустимо в Испании, где особенно актуальны вопросы гендерного равноправия.

В этом сериале было много захватывающих эпизодов:

RFEF выложила фейковую цитату Эрмосо о том, что тот поцелуй был дружеским жестом, но затем удалила новость.

Эрмосо объявила, что поцелуй случился против её воли.

Испанская общественность и политики осудили этот поступок Рубиалеса. Болельщики Ла Лиги и испанского футбола вспомнили всё, чем президент раздражал аудиторию до женского чемпионата мира.

Рубиалес извинился, но на пресс-конференции заявил, что не никуда не уйдёт. Главный тренер сборной Хорхе Вильда аплодировал Рубиалесу и поддерживал его решение. Луис же сказал, что продлит контракт с Вильдой ещё на четыре года.

80 испанских футболисток написали открытое письмо, в котором объявили бойкот сборной, пока не сменится руководство. Весь тренерский штаб сборной Испании, кроме Вильды, объявил об отставке в знак протеста. Футболист «Бетиса» Борха Иглесиас заявил, что не поедет в мужскую сборную при нынешнем руководстве.

Рубиалеса отстранили от деятельности.

Мать Рубиалеса объявила голодовку, пока не будет справедливого решения по её сыну, а Эрмосо не расскажет «правду».

Хорхе Вильда, ранее поддержавший Рубиалеса, сказал, что поведение президента было неправильным.

Испанский журналист Алвисе Перес нашёл и опубликовал видео, на котором Эрмосо в автобусе после финала ЧМ показывала фото её поцелуя с Рубиалесом и смеялась. Кто-то из футболисток пошутил, что «это как у Икера с Сарой» (вратарь мужской сборной Икер Касильяс поцеловал свою девушку, журналистку Сару Карбонеро, в послематчевом интервью после победы на чемпионате мира — 2010). Перес заявил, что Эрмосо ждёт суд. Рубиалес отправил видео в ФИФА.

Исполняющий обязанности президента федерации футбола Педро Роча опубликовал заявление с извинением за поведение Луиса Рубиалеса, а также принял решение уволить Хорхе Вильду с поста главного тренера сборной Испании.

5 сентября – всего через 16 дней после победы на чемпионате мира – RFEF объявила об увольнении главного тренера женской сборной Хорхе Вильды. Это первый шаг по обновлению испанской футбольной федерации. И. о. президента Педро Роча хочет избавиться от всех, кто поддерживал Рубиалеса до скандала и после.

В пресс-релизе RFEF благодарит Вильду за длительную работу – он занимал обе должности с 2015 года. В тексте нет ни слова про бойкот, который ему объявляли футболистки ещё за год до чемпионата мира, но выделены действительно впечатляющие результаты его работы.

«RFEF ценит работу Хорхе Вильды во главе национальной команды и в развитии женского футбола, а также успехи, достигнутые за время его пребывания в должности, кульминацией которых стала недавняя победа на чемпионате мира. Мы высоко ценим его безупречное личное и спортивное поведение, поскольку он стал ключевой фигурой в значительном росте женского футбола в Испании. На протяжении всего своего длительного пребывания в должности Вильда пропагандировал уважение и ценности спортивного мастерства в футболе.

С момента вступления в федерацию Хорхе Вильда добился значительного прогресса, что нашло отражение в достигнутых результатах. В качестве тренера он дважды выигрывал чемпионат Европы среди девушек до 17 лет, а также выигрывал чемпионат Европы среди девушек до 19 лет, причём недавняя победа на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии стала его самым значительным достижением. Когда он занял пост главного тренера сборной в 2015 году, сборная была далека от элиты, а на данный момент занимает вторую позицию в рейтинге ФИФА».

Фото: rfef.es

Год назад, после вылета в четвертьфинале Евро-2022, 15 испанских футболисток обратились к Рубиалесу с просьбой повлиять на методы работы Хорхе Вильды. По их словам, футболисткам не нравилось, что тренер лез в жизнь игроков и проводил травмоопасные тренировки. Футболистки сообщили, что при нём не будут приезжать в сборную. Президент федерации в этом конфликте поддержал тренера, и товарищеские матчи сборной Вильда проводил без бойкотирующих. В этом году тренер встретился с футболистками, после чего некоторые из них приняли решение вернуться в сборную, чтобы сыграть на ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии. Несколько игроков продолжили бойкот, кого-то Вильда отказался вызывать сам.

Сборная Испании впервые в своей истории дошла до финала чемпионата мира, где одержала победу над сборной Англии 1:0. Да, увольнение Вильды казалось очень логичным и ожидаемым в сентябре прошлого года. Тогда сборная не могла подняться выше четвертьфинала ни на одном из турниров, а топовые игроки объявили бойкот. Но сейчас – после выигранного чемпионата мира – это выглядит странно. Тем более что на фотографиях с церемонии награждения игроки активно отмечают победу вместе со своим тренером.

На должность главного тренера сборной Испании назначили бывшую ассистентку Вильды Монсеррат Томе. Она работала в его тренерском штабе с 2018 года и вместе с остальными покинула команду в знак протеста против Рубиалеса.

Старый и новый тренер сборной Испании: Хорхе Вильда (в центре) и Монсеррат Томе (в экипировке команды) Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Бывшая футболистка «Барселоны» Монсе стала первой женщиной, возглавившей сборную Испании, и лишь четвёртым тренером в истории команды с 1981 года. В конце сентября ей предстоит проверить свои силы в первом розыгрыше женской Лиги наций. Чемпионки мира сыграют в Лиге А в группе 4 со сборными Швеции, Италии и Швейцарии.