«Результат был предопределён». Ван Гал наехал на ФИФА из-за скандала с Месси на ЧМ

Вылет Нидерландов не даёт Луи покоя уже почти девять месяцев. Теперь речь идёт о заговоре.

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал, возглавлявший команду во время ЧМ-2022, выступил с резким заявлением. Он сказал, что победа Аргентины в Катаре — заговор с целью, чтобы Лионель Месси стал чемпионом мира.

Луи ван Гал бывший главный тренер сборной Нидерландов «Возникают вопросы, когда видишь, как Аргентина забивает голы и как их забиваем мы. Также появляются вопросы, когда понимаешь, что некоторые аргентинские игроки ведут себя непозволительно и их не наказывают за это. Думаю, результат матча наших сборных был предопределён. Считаю ли я, что это потому, что Месси должен был стать чемпионом мира? Да».

Матч Аргентина — Нидерланды на ЧМ-2022 — один из самых эпичных и жарких. Он подарил невероятный сюжет: к 83-й минуте голландцы «горели» 0:2, но сравняли счёт, забив второй мяч на 90+11-й минуте после оригинально разыгранного штрафного. Дело дошло до серии пенальти, где точнее оказались аргентинцы.

Но не меньшую память оставили околофутбольные разборки. Стычки, провокации, эмоции, спорные судейские решения — важный атрибут того четвертьфинала. А фотографии радующихся аргентинцев, показывающих различные жесты нидерландцам после серии пенальти, вошли в историю футбола. Но чем ещё был недоволен ван Гал?

СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ Фото: Elsa/Getty Images

Говоря про непозволительное поведение, Луи, помимо ситуации с послематчевыми пенальти, наверняка намекал на инцидент с Леандро Паредесом в концовке основного времени. Полузащитник сборной Аргентины сделал два жёстких подката, воспользовался мини-паузой из-за свистка и зарядил мячом в сторону скамейки соперника. После такой провокации на поле в секунду стало жарко. Жёлтую карточку на правах главного провокатора получил Паредес, хотя активных участников потасовки было больше.

«Не надо показывать жёлтую карточку на Месси и взрывать обстановку. Игрок Аргентины ударил мячом в скамейку Нидерландов, это минимум жёлтая. А дальше понеслось: он ещё мало жёлтых показал. Чемпионат экспериментов. Месси что, святой? Арбитру пихают игроки Нидерландов, а он глотает. Судьи сами создают такие ситуации», – отмечал наш эксперт, экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов.

АРГЕНТИНА — НИДЕРЛАНДЫ Фото: Julian Finney/Getty Images

Также голландцы считали спорным пенальти на 71-й минуте матча. Защитник Аргентины Маркос Акунья упал в штрафной после контакта с Дензелом Думфрисом. Судья Антонио Матеу Лаос указал на «точку», и Месси удвоил преимущество в счёте.

После матча Френки де Йонг отмечал, что арбитр был благосклонен к Аргентине: «Когда основное время встречи подошло к концу, все футболисты сборной Аргентины подошли к нему. С тех пор он свистел только в пользу Аргентины. С Тимбера слетела бутса, но Лаос определил фол с нашей стороны. Люк де Йонг просто выиграл верховое единоборство, арбитр дал свисток, соперник бросил мяч, а ему всё равно. Месси взял мяч рукой и просто кинул. Это было действительно возмутительно. Лаос — хороший парень. Обычно он и судья хороший. Но то, что он продемонстрировал в дополнительное время, было возмутительно. Думаю, он потерялся во время игры. Это не его вина, однако это сильно отразилось на ходе матча».

Впрочем, недовольство работой Лаоса выражали не только футболисты сборной Нидерландов. Арбитру досталось даже от Месси.

Лионель Месси нападающий сборной Аргентины «Гнева много, думаю, не должно было всё заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получается быть честным, тебя потом наказывают за это. Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню».

Лаоса в итоге отстранили от работы на ЧМ-2022 после четвертьфинала, хотя он являлся главным претендентом на финал.

Но, говоря о поведении Аргентины, ван Гал забывает действия Думфриса (помимо момента с пенальти). После двух сейвов голкипера аргентинцев Эмилиано Мартинеса в серии пенальти Дензел завёлся. Когда Энцо Фернандес смазал свой удар, Думфрис приблизился к сопернику и что-то крикнул ему вслед. А когда пенальти пошёл исполнять Лаутаро Мартинес, Дензел вновь сопровождал оппонента несколько метров.

После того как Аргентина выиграла в серии пенальти, Думфрис не рухнул на газон, а начал что-то высказывать сначала футболистам аргентинцев, а затем их тренерскому штабу. В итоге защитник получил двё жёлтые уже после матча.

«Лаос должен был показывать жёлтые карточки нидерландцам, это неспортивное поведение. Перед пенальти нельзя подходить к сопернику, толкать, это чистая провокация. Что касается удаления Думфриса, то в трансляции это показали плохо. После матча началась стычка, на заднем плане это было видно. Почему-то аргентинцам не показали карточки, хотя в стычке были и те, и те. Но почему, нам, конечно, не расскажут», — отмечал Игорь Федотов.

Лионель Месси Фото: Matthias Hangst/Getty Images

У ван Гала могли возникнуть поводы для того, чтобы обвинить Лаоса в предвзятом судействе. Но называть победу Аргентины и Месси на ЧМ-2022 заговором ФИФА — смешно. Если верить Луи, то гол его команды на 90+11-й минуте матча и переход игры в серию пенальти, где уже далеко не всё было в руках аргентинцев — сценарий? Звучит забавно.

Месси также отмечал, что такой сюжет стал сюрпризом для Аргентины: «Мы не ожидали, что матч перейдёт в дополнительное время, не говоря уже о пенальти. Пришлось непросто, но это четвертьфинал чемпионата мира. Аргентина показывала матч за матчем, что мы знаем, как играть».

Да и на поведение нидерландцев Лаос периодически закрывал глаза. Вероятно, слова ван Гала — обида на Месси из-за его жеста после второго гола Аргентины. Лео подбежал к скамейке Нидерландов и приставил руки к ушам. После матча Месси объяснил поступок.

Лионель Месси нападающий сборной Аргентины «Я не люблю, когда он [ван Гал] говорит перед матчами. До игры он начал провоцировать, сталкивать нас, говорить вещи, которые не являются частью футбола. Я уважаю всех в этом мире и хотел бы, чтобы меня уважали в ответ. Тренер соперника нас не уважал. Это «горячий» момент, который остался в матче».

А ещё после игры Месси конфликтовал с форвардом сборной Нидерландов Ваутом Вегорстом, назвав того дураком в прямом эфире. Так что причина, по которой ван Гал высказался в сторону Лео и Аргентины, наверняка кроется в обычных эмоциях.