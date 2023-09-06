Одиозный трансфер на фоне скандала. А у Гринвуда точно получится в Ла Лиге?

Пока в Испании решают, насколько глубоко надо зарыть в землю президента федерации футбола Луиса Рубиалеса, «Хетафе» провернул трансфер, который сильно возбудил и футбольную общественность, и общество в целом. Скандальный нападающий Мэйсон Гринвуд проведёт ближайший сезон в команде из пригорода Мадрида.

Гринвуд не играл в официальных матчах с января 2022-го. Тогда девушка Мэйсона, Гарриет Робсон, обвинила его в насилии и выложила в сеть жуткие кадры с кровью и синяками. Далее – длительное разбирательство, суд. И вердикт, в котором очень важна формулировка: «нет реальной перспективы вынесения обвинительного приговора». Иначе говоря, суд заявил: мы не считаем, что Гринвуд невиновен – но мы не можем доказать его вину.

Затем внутреннее расследование провёл «Манчестер Юнайтед». В результате было объявлено, что Гринвуд не совершал преступлений, в которых его обвиняли, но карьеру ему лучше продолжить вдали от «Олд Траффорд».

Подписывать футболиста с таким шлейфом проблем в наше время – огромный репутационный риск, особенно если говорить о западноевропейских клубах. Казалось, выбор у Гринвуда небольшой: Ближний Восток и, возможно, Турция – лиги, где любят всё, что блестит или когда-то блестело. Но Мэйсон оказался в Испании.

Со спортивной точки зрения «Хетафе» подписал отличного игрока. Если Гринвуд наберёт форму, он почти наверняка станет сильнейшим атакующим футболистом команды. В «МЮ» он был быстр, бил с двух ног. Для «Хетафе», который за четыре тура забил два гола (один из которых – с пенальти), такой игрок точно будет усилением. Да, на старте сезона у банды Хосе Бордаласа сложный календарь: уже сыграли и с «Барселоной», и с «Реалом». Но в любом случае у «Хетафе» одна из слабейших атак в лиге.

Бордалас, комментируя переход Гринвуда, как раз заявил, что Мэйсон – игрок очень высокого уровня и что в «Хетафе» сделают всё, чтобы он раскрылся по максимуму. Расхвалил Гринвуда тренер достаточно объёмно, а вот насчёт его проблем с законом высказался сухо.

Хосе Бордалас главный тренер «Хетафе» «Ситуация Гринвуда слишком деликатная, чтобы обсуждать этот вопрос. Все знают, что произошло, и были приняты соответствующие меры. Все знают, чем это закончилось»

Болельщики «Хетафе» в восторге от перехода Гринвуда. Анонсируя трансфер, клуб устроил челлендж в соцсетях: если хотите видео с новичком, навалите две тысячи лайков. Фанаты слегка перестарались: набралась 31 тысяча! Плюс Гринвуда очень тепло поприветствовали на презентации, которая прошла на стадионе «Хетафе». Видимо, для фанатов, как и в целом для клуба, спортивный потенциал Гринвуда важнее его не самой чистой репутации.

Болельщики приветствуют Мэйсона Гринвуда Фото: DAX Images/Getty Images

По данным издания The Athletic, «Манчестер Юнайтед» предложил своего футболиста в самые разные клубы – и получил отказы. В частности, упоминались «Брентфорд», «Боруссия» из Дортмунда, «Рома» и «Милан». Клубы из Саудовской Аравии якобы тоже отказались брать Гринвуда: посчитали, что это плохо скажется на развитии местной женской футбольной лиги, а также помешает в борьбе за право проведения женского Кубка Азии.

А «Хетафе» рискнул. И, помимо восторгов со стороны болельщиков, получил и порцию хейта. Представители Fundacion Ana Bella – фонда по борьбе с домашним насилием – заявили, что, подписывая Гринвуда, «Хетафе» занимает нейтральную позицию в вопросе насилия в отношении женщин и подаёт плохой пример. Клуб должен понести моральную ответственность и отказаться от трансфера, высказались представители фонда.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Переход Гринвуда случился на фоне другого огромного скандала: президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес на церемонии награждения после финала чемпионата мира поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо. После этого не только испанское, но и мировое информпространство разорвало. Рубиалеса обвиняют не только в недопустимом отношении к женщине – ему припомнили и все его прошлые грехи, которых оказалось предостаточно.

Под раздачу попал не только Рубиалес – достаётся и тем, кто его поддерживает. В частности, был уволен тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда. У него был конфликт с футболистками сборной ещё до чемпионата мира. Но катализатором увольнения, вероятно, стало его молчание после скандала Рубиалес – Эрмосо. И даже победа на ЧМ не спасла его от необходимости пройти по офису федерации с обходным листом.

Тем удивительнее, что на таком фоне «Хетафе» решился подписать игрока, которого тоже обвиняли в насилии. И клуб наверняка был готов, что найдутся недовольные. Но «Хетафе» – это не только жёсткая команда (фолят больше всех в Ла Лиге), но и жёсткий клуб. Там взвесили все риски – и решили, что выгод от подписания Гринвуда больше.

Правильный «Хетафе» сделал выбор или нет, покажет только время. Пока же можно фиксировать в календаре дату: 17 сентября. В этот день «Хетафе» примет «Осасуну» и, возможно, дебютирует Мэйсон Гринвуд.

Как он сыграет? Какая будет реакция? Что напишут в СМИ? Пока слишком много вопросов и слишком мало ответов. Но в одном мы можем быть уверены: это точно не рядовое событие, так что резонанс гарантирован.