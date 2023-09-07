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Состав сборной России на матчи с Египтом и Катаром – угадайте футболиста по фото, кого вызвали, тест

В сборной России много новичков. Угадаете их по фото?
Полина Куимова
Сборная России
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Проверяем, как хорошо вы знаете нынешний состав.

В этот раз сборная России собралась в рекордно большом составе – изначально Валерий Карпин вызвал 49 человек! В списке много неожиданных имён и молодёжи. А всё потому, что матчи пройдут в уникальном формате: команда поделена на две группы: одна составлена из молодых ребят, вторая – из опытных и основных футболистов. Первая проведёт два матча с олимпийской сборной Египта, а вторая сыграет с Катаром. Все матчи пройдут на территории соперников.

Встреча с египтянами состоится уже сегодня вечером – и там точно случится много дебютов!

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
07 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Египет U23
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так как в составе много новичков, мы подготовили тест на знание нынешнего состава сборной России. Условия простые – 19 вопросов с фото и три варианта ответа. Вам нужно угадать, кто изображён на снимке.

Делитесь результатами в комментариях!

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Сборная России сегодня сыграет с Египтом. Вот кто из 49 человек полетит на игру. LIVE
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Сборная России сегодня сыграет с Египтом. Вот кто из 49 человек полетит на игру. LIVE
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