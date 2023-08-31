Сборную России ожидают уникальные матчи! РФС нашёл соперника — участника Олимпиады

Сборная России с большой долей вероятности сыграет с олимпийской командой Египта. Вслед за генеральным секретарём Египетской футбольной ассоциации Валидом Эль-Аттаром предстоящую встречу (а на самом деле даже две) анонсировал Валерий Карпин: тренер упомянул египетскую сборную как одного из соперников по сентябрьскому сбору, но официально факт двух матчей не подтвердил. Ждём этого от РФС.

Ранее организация сообщила о матче с Катаром, запланированном на 12 сентября в Дохе. Интересно, что на сборе российскую команду разделят на два состава: игроки 2001 года рождения и моложе дважды сыграют с египтянами, а основная сборная – с Катаром. Так что давайте знакомиться с олимпийской командой Египта.

Впервые сборная Египта сыграла на Олимпиаде-1920 в Антверпене. В дебютной встрече в 1/8 финала египтяне уступили Италии – 1:2. Позже Египет неизменно квалифицировался на олимпийские турниры вплоть до 1964 года. Лучшее достижение – четвёртое место на Играх 1928-го в Амстердаме и в Токио-1964. В 1928 году в полуфинале египтяне уступили Аргентине (0:6), а в матче за третье место – Италии (3:11!) А в 1964-м в полуфинале сначала проиграли Венгрии (0:6), а за бронзу – объединённой команде Германии (1:3). Но всё это была не олимпийская, а национальная команда.

С тех пор как ФИФА ограничила возраст участников олимпийского футбольного турнира 23 годами (старше можно задействовать лишь трёх игроков), была создана олимпийская сборная Египта. Команда U23 провела первый матч в 1991 году, а на Олимпиаду квалифицировалась только трижды: в 1992, 2012 и 2020 годах. На в Лондоне-2012 и Токио-2021 африканцы выходили в четвертьфинал. На последних Играх в Японии на групповом этапе египтяне обошли Аргентину и Австралию (пропустив вперёд Испанию, будущего финалиста). А в 1/4 финала с минимальным счётом уступили Бразилии, в итоге взявшей золото. В общем, показали себя крепкой командой.

Чуть успешнее выступала олимпийская сборная Египта на Африканских играх и Кубке африканских наций среди молодёжных команд. Оба турнира египтяне выигрывали. Африканские игры – в 1995-м (последние три розыгрыша пропустили), КАН U23 – в 2019-м.

Сборная Египта на ОИ-2020 Фото: Koki Nagahama/Getty Images

Самые крупные победы олимпийской сборной Египта – над Гамбией (2006), Эфиопией (2007) и Угандой (2015) – по 4:0. А максимально уступали египтяне со счётом 0:3 – Нигерии (2004), Нидерландам (2012) и Японии (2012).

В 2023 году олимпийская сборная Египта провела уже 12 матчей: пять товарищеских и семь – в рамках квалификации и финального турнира Кубка африканских наций U23. Египет дошёл до финала, в котором в начале июля в дополнительное время уступил Марокко (1:2). За египтян выступали представители исключительно местного чемпионата. Известных имён в составе нет, но достаточно представителей топ-клубов Египта: «Аль-Ахли», «Замалека» и «Аль-Мокавлун аль-Араба». А тренирует команду бразилец Рожерио Микале (ранее возглавлял молодёжную и олимпийскую сборные Бразилии, а также «Атлетико Минейро»).

Сборная Египта, 2023 год Фото: efa.com.eg

Египтяне отобрались на олимпийский футбольный турнир 2024 года в Париже. Матч с Россией — один из важных этапов подготовки к Играм. Для команды Валерия Карпина этот опыт тоже, очевидно, будет полезным. Когда ещё сыграем с участником Олимпиады?