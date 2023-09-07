Роналду, Бензема и Неймар ждут новичков. Финал трансферного окна в Саудовской Аравии! LIVE

Сегодня, 7 сентября, в 23:59 по московскому времени в Саудовской Аравии закрывается летнее трансферное окно. Главные звёзды в Про-Лигу уже приехали, но, вероятно, клубы захотят подписать ещё несколько известных футболистов за считаные часы до дедлайна. Следите за обновлениями вместе с нами.

Трансферы на Ближний Восток – главный тренд лета. И он не всем пришёлся по душе. Одни считают, что нефтедоллары убивают футбол, а другие призывают здраво смотреть на вещи: футболисты – это ведь профессиональные спортсмены, за свой труд они получают зарплату. И сейчас некоторые из них едут туда, где платят больше.

Тем временем в топ-лигах Европы трансферное окно уже закрылось, но мы продолжаем анализировать происходящее.