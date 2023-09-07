Матч сборной России вытащил Агкацев. Его сейвы сделали результат в Египте

В сентябре сборная России разделилась на две команды. Основная и U23, хотя официально обе называются именно сборная России. Та команда, что моложе, отправилась на матч в Суэце с олимпийской сборной Египта U23. В основном составе и у нас вышли игроки с 19 до 22 лет. Для египтян этот матч – возможность подготовиться к Олимпиаде-2024, которая состоится летом в Париже.

Сборная России по первым минутам смотрелась уверенно, но уже на седьмой минуте пропустила. Сабер ворвался в штрафную и неудачно пробил, но получилась голевая передача на партнёра. Мажар из молодёжки «Панатинаикоса» из убойной позиции не промахнулся.

Это был единственный удар в створ ворот Агкацева в первом тайме. Правда, и сборная России до перерыва не смогла создать ни одного явного голевого момента. Кстати, наша команда не осталась без поддержки даже в Суэце – на трибунах были видны в том числе российские фанаты. Некоторые болельщицы пришли в кокошниках, которые стали символом сборной России ещё со времён ЧМ-2018.

Болельщики сборной России на игре с командой Египта Фото: Кадр из трансляции

В перерыве Карпин сделал пятерную замену (вероятно, впервые в своей карьере). Стало заметно веселее. Уже спустя 19 секунд второго тайма сборная России забила. Египетский вратарь настолько неудачно принял мяч, что тот отлетел от него на пять метров. Салтыков поставил корпус и пробил в голкипера. Затем мяч в ворота добил уже Оганесян – 1:1.

Всего лишь через две минуты Кравцов имел отличную возможность выводить вперёд сборную России, но пробил выше ворот. Стали появляться и другие моменты. Хлусевич пробил в штангу. Затем одну из атак Ермаков разогнал, красиво отдав пас пяткой. Правда, и Агкацеву пришлось потрудиться – на 69-й минуте он сделал сейв, несмотря на рикошет.

Вратарь «Краснодара» заканчивал матч с капитанской повязкой. Он выручил команду ещё на 90+2-й и на 90+3-й минутах. Нужно признать, что в конце матча хозяева выглядели всё-таки лучше. Видимо, потому что более привычны к игре в жаркую погоду. Результат получился закономерным, исходя из содержания игры.