«Причина — политическая». Топ-клуб выжимают из чемпионата Армении

В армянском футболе скандал! Местная федерация футбола в одностороннем порядке расторгла договор аренды стадиона в Абовяне, на котором свои домашние матчи проводил «Пюник». Клуб оказался на грани снятия с чемпионата из-за того, что ему теперь негде проводить игры. ФФА отказала в проведении игр на резервной арене в Армавире. А до начала сезона ФФА отказалась предоставлять «Пюнику» возможность проводить матчи на Республиканском стадионе. Удивительная ситуация, ведь клуб лидирует после шести туров!

Артур Согомонян президент «Пюника» «В середине чемпионата «Пюник» лишили сразу и основной, и запасной арен. Нюанс заключается в том, что все свободные поля принадлежат Федерации футбола Армении, и у нас есть возможность играть лишь на полях других команд, если они согласятся. Спасибо «Шираку» из Гюмри — они дали добро, и мы будем играть в следующем туре на их стадионе. Но мы, конечно, будем вынуждены уехать в другой город, который находится примерно в 200 км от Еревана. Ситуация очень сложная».

Руководитель столичного клуба отмечает: данная ситуация – целенаправленная кампания против «Пюника».

«Это сознательное решение федерации вытеснить легендарный клуб из чемпионата Армении. Думаю, после этого «Пюник» прекратит существование. Будет сложно. При этом у нас на контрактах много футболистов и местных, и легионеров. На сегодняшний день наш игрок Артак Дашян является одним из лидеров сборной — он забил гол в матче с Турцией. Тем не менее федерация и его пытается лишить возможности играть. Очень много абсурда в этих решениях».

А почему Согомонян так думает?

В чём причина конфликта?

Всё началось в августе. Сначала президент «Пюника» в оценочном ключе высказался, что из-за ФФА клуб изменил место проведения ответного матча Лиги конференций с «Кальмаром», в результате чего бóльшая часть болельщиков не попала на игру. Затем федерация заблокировала продажу билетов на домашний матч «Пюника» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с «Будё-Глимт» (0:3). Странно, не правда ли?

После этого руководство «Пюника» осуществило свободный доступ фанатов на встречу. Это не понравилось УЕФА. Организация наложила штраф. Согомонян в интервью «Бронтозябре» объяснил, почему клуб пошёл на данный шаг, а также раскритиковал ФФА: «Решение сложное, эмоциональное, но вынужденное. Наш клуб выступает в еврокубках на Республиканском стадионе, который принадлежит Федерации футбола Армении. Ещё неделю назад нам официально подтвердили, что билеты на игру будут распространяться через агентство, даже началась онлайн-продажа. Однако неожиданным образом за три дня до матча нам сообщили, что отказываются помогать в распространении билетов. А за два дня уже оповестили, что кассы стадиона в день игры будут закрыты.

Очевидно, корни этого решения находятся в конфликте между мной и нашим клубом с Федерацией футбола Армении, которой не нравятся те острые проблемы, нами поднимаемые. Это решение, конечно, непрофессиональное, антифутбольное, и оно уже вызвало недоумение у болельщиков. В действиях федерации нет логики! Пусть они негативно относятся ко мне и нашему клубу, но в данном случае они нанесли вред всему армянскому футболу.

Стадион в Абовяне Фото: fcpyunik.am

В итоге мы были вынуждены выпустить билеты без мест, только с указанием трибун. Конечно, это тоже неидеальное решение, но зато у болельщиков появилась возможность попасть на матч и поболеть за «Пюник». Мы также вернём деньги всем, кто купил билеты в онлайне. Осознаëм, что нас накажут в УЕФА, так как по регламенту Европейского футбольного союза на этой стадии турнира мы не имели право бесплатно пускать болельщиков на стадион. В итоге мы не только не сможем — частично или полностью — отбить аренду стадиона, а это $ 15 тыс., но и гарантировано заплатим штраф.

И, кстати, это не первый пример такого отношения ФФА к фанатам. В предыдущей игре с «Кальмаром» федерация отказала «Пюнику» в аренде Республиканского стадиона и отправила в Абовян, местный стадион которого вмещает 2800 зрителей. В итоге более тысячи болельщиков, приехавших из Еревана, не смогли попасть на матч».

Матч «Пюника» с «Будё-Глимт» Фото: fcpyunik.am

Согомонян критиковал ФФА и в беседе с «Чемпионатом»: «В Армении нет Премьер-лиги, а чемпионат организует федерация футбола. В их обязанности входит организация справедливого чемпионата, справедливого первенства и судейства. Они за это получают деньги из УЕФА.

Но они же и принимают решение лишить лидера чемпионата возможности играть дома. Это связано с позицией «Пюника». Мы ещё в прошлом году указали на многочисленные ошибки Федерации футбола Армении. Но вместо выхода на диалог они объявили нам войну, и это привело к таким печальным последствиям.

В этом году очередные выборы, и они очень боятся не быть избранными и хотят решить все вопросы с теми, кто их не поддерживает. Причина не футбольная — она политическая. Она в желании этих людей остаться у власти, при этом за четыре года они ничего такого не сделали. Очень боятся, что не получат поддержки и действуют такими некорректными методами».

Артур Согомонян Фото: fcpyunik.am

«Пюник» требует отмены решения ФФА

По окончании сентябрьских матчей в отборочном цикле Евро-2024 «Пюник» обещал выпустить официальное заявление. Почему не хотели раньше? Из-за желания не нагнетать обстановку во время важнейших для сборной Армении игр. Но в среду, 13 сентября, на официальном сайте ереванского клуба вышла новость с позицией «Пюника». В релизе руководство требует отмены решения: «Это, к сожалению, далеко не единственное действие со стороны руководства ФФА в ответ на озвучиваемую клубом позицию по отношению к их работе. Хотя право на свободу слова в нашей стране никто не отменял. Наша позиция направлена исключительно на прогресс национального футбола.

Но вместо конструктивного диалога мы получаем реакцию руководителей ФФА, которая раз за разом наносит вред не только нашему клубу, но и в целом имиджу армянского футбола на международной арене. Продемонстрированное последним решением руководства ФФА отношение к футбольному клубу «Пюник» и нашим болельщикам не вписывается ни в одну цивилизованную норму. Требуем отменить это антифутбольное решение, выходящее за рамки спортивной этики, вызывающее недоумение не только в Армении, но и далеко за её пределами.

Призываем руководство ФФА сосредоточиться на выполнении своих непосредственных обязанностей, в том числе по организации справедливого, непредвзятого чемпионата Армении».

Футболисты «Пюника» Фото: fcpyunik.am

Согомонян отмечает, что проблемы касаются не только «Пюника», но и всего армянского футбола: «В Армении проблемы с национальным футболом, с внутренним чемпионатом. На стадионы ходит мало людей, с каждым годом число зрителей уменьшается, потому что из чемпионата уходят команды. Уже пять клубов ушли посреди чемпионата. Из-за плохой работы федерации команды просто прекращали играть, инвесторы прекращали финансирование. Сейчас очередь дошла до «Пюника». Пока мы сопротивляемся».

Артур Согомонян президент «Пюника» «Пока не очень понимаем, что делать. «Пюник» нашёл поле на одну игру. В принципе, «Ширак» может и дальше давать нам поле, но это будет абсурдно, когда ереванская команда с самой большой армией болельщиков будет играть в Гюмри. Нас сильно поддерживают болельщики. Много слов поддержки в Армении и за её пределами. Некоторые предлагают помощь — иногда смешную. Предлагают переехать в другой чемпионат: в Грузию, в Россию. Но это, к сожалению, юридически невозможно. Надеюсь, нам удастся победить».

Что дальше?

Президент «Пюника» заявил, что клуб не остановится и будет использовать все инструменты для восстановления справедливости: «Мы обращаемся в ФИФА и УЕФА и будем обращаться. Мы будем использовать все законные методы. Мы и в суд обратились, потому что это решение незаконно изначально. Нас лишают возможности играть не за какие-то нарушения, а просто за нашу позицию. Мы вовремя платим, болельщики ведут себя хорошо. Нам так и написали: «Из-за того, что ваш президент выступил против федерации, вы будете лишены поля». Всё очень цинично».

Интересно, что «Пюник» страдает не только от действий собственной федерации и УЕФА, но и от действий других государств. Консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз гражданам РФ, выступающим за «Пюник», перед ответным матчем первого квалификационного раунда Лиги конференций с эстонским клубом «Нарва Транс».

Ереванцы в итоге выиграли 3:0 и прошли дальше, однако осадочек остался. Согомонян отмечал, что ситуация с отказом в выдаче виз нарушила принцип справедливости. Теперь клубу предстоит доказывать свою правоту в борьбе с армянскими спортивными чиновниками.