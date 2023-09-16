«Игнашевич — звезда чемпионата». Карпин переманивал легенду ЦСКА в «Спартак»

Сергей посмеялся над предложением. Но всегда высказывался о Карпине уважительно. Сегодня они сыграют друг против друга в РПЛ.

Сегодня, 16 сентября, «Балтика» примет «Ростов» в 8-м туре РПЛ. Оба клуба не лучшим образом стартовали в сезоне. Калининградцы замыкают турнирную таблицу, а «Ростов» идёт 11-м, хотя в прошлом чемпионате до последнего боролся за медали. Однако клубы объединяет не только плохой старт, но и фигуры тренеров. Валерий Карпин и Сергей Игнашевич – знаковые для российского футбола люди. Несмотря на то что один ассоциируется со «Спартаком», а другой – с ЦСКА, у них отличные взаимоотношения. Вспоминаем, что Карпин и Игнашевич говорили друг о друге.

Когда игровая карьера Игнашевича вышла на пик, у Карпина она уже близилась к закату. Между сегодняшними соперниками 10 лет разницы. Но на их счету всё же есть один матч, когда они оказались вместе в заявке. Это товарищеская игра между сборными России и Франции (0:0) в 2002 году на «Стад де Франс».

Валерий Карпин в матче с Францией Фото: РИА Новости

Валерий вышел в основе и отыграл все 90 минут, а вот Сергей просидел в запасе. Больше в одной команде они не пересекались, хотя в сборной Карпин завершил карьеру только в марте 2003-го. Забавно, что Игнашевич в юном возрасте числился в «Спартаке», а нынешний тренер «Ростова» провёл пару встреч за ЦСКА.

Когда Карпин стал тренером, он был не против поработать с Игнашевичем. В 2021 году Сергей в интервью YouTube-каналу «Балтики» рассказывал, что Валерий звал его в «Спартак». Правда, он воспринял это как шутку.

Сергей Игнашевич главный тренер «Балтики» «Было предложение от «Спартака», когда тренером был Валерий Карпин. Мне в клубе это в шутку преподнесли, честно говоря, просто посмеялись и даже решили не отвечать по этому поводу. Конкретное предложение по переходу было? Да».

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год, но так и не дождался Игнашевича. А тот завершил карьеру в 2018-м, не променяв армейский клуб на другой. Но история взаимоотношений между мужчинами не завершилась. В 2012 году Сергей выступил пророком, отметив, что Карпин во главе сборной России – неплохая идея.

«На сегодняшний день и в России есть хорошие специалисты – например, Карпин. А почему бы и нет? Он хороший мотиватор. Если в «Спартаке» есть какие-то серьёзные проблемы на протяжении сезона, то в сборной этого, скорее всего, не будет. В национальный команде будут находиться профессиональные футболисты в хорошем функциональном состоянии. Главное – выбрать тактику, состав на матч и найти несколько мотивационных слов, чтобы сподвигнуть команду на хороший результат».

Даже когда Карпин критиковал ЦСКА, Игнашевич всё равно высказывался о коуче без негатива. В 2013-м Валерий называл игру армейцев «нечемпионской». Но Игнашевич ответил сдержанно: «Видимо, Карпин просто фанат того футбола, который сегодня показывает «Барселона». С тотальным преимуществом и контролем мяча. Мы так не можем доминировать. А «Спартак», по словам Карпина, к этому стремится».

А похвалы от Карпина Игнашевич дождался в 2017 году. Сергей стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в чемпионатах страны, и Валерий не смог пройти мимо.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Игнашевич — звезда нашего чемпионата, однозначно. Его цифры говорят сами за себя».

В 2021 году, когда Карпин возглавил сборную России, Игнашевич не присоединился к критикам. Наоборот, Сергей подмечал положительные изменения, а проблемы связывал со спецификой работы в сборной. «Можно поспорить с теми, кто утверждает, что игра сборной при новом тренере не поменялась, потому что схема всё-таки другая. Уже можно говорить о стабильности — два матча команда провела в одной схеме на протяжении 90 минут в каждом. Ни разу не отошли от неё.

У сборной России очень энергозатратный футбол — в клубе гораздо проще эти требования довести до игроков, и футболисты их воспринимают легче. В сборной другая ситуация: все футболисты приезжают в разном состоянии. Отсюда мы видим проблемы, которые возникают при игре в высокий прессинг», – отмечал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Валерий и Сергей относятся друг к другу по-джентельменски. Наверняка в уважительном ключе пройдёт и встреча «Балтики» с «Ростовом». Но жалеть команды себя не будут: на кону важные очки. Да и их тренеры, будучи игроками, никогда не относились к делу снисходительно.