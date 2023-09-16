Дикий камбэк команды Игнашевича за 4 минуты! Карпин отдал выигранный матч

«Ростов» упустил победу над «Балтикой», несмотря на то что ему везло ещё и с судейскими решениями.

«Ростов» прервал серию из трёх поражений подряд в РПЛ. Но ничья в Калининграде – сродни поражению для Валерия Карпина. Его команда отдала фактически выигранный матч.

По первым минутам складывалось впечатление, что груз неудач задавил обе команды. В течение четверти часа команды Сергея Игнашевича и Карпина ничего не могли создать, запомнился разве что эпизод с падением игрока хозяев в штрафной «Ростова». Судья не назначил пенальти, а по повтору было непросто сделать вывод, сфолил ли Вахания.

Кроме того, обращало на себя внимание, что калининградцы действуют осторожнее, чем обычно с точки зрения высокого давления. Ростовчане умеют разбивать любой прессинг за счёт включения в розыгрыш голкипера Песьякова, поэтому очевидно и «Балтика» скорректировала свою тактику.

«Ростов» забил первым же попаданием в створ, и этот гол получился спорным. Был ли фол на защитнике хозяев Гассама перед тем, как Уткин нанёс удар, после которого мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот Латышонка? Опять же повтор не даёт однозначного ответа на вопрос. Показалось, что контакт в ногах был, с другой стороны, у судей на VAR больше возможностей манипулировать «картинкой». Так или иначе фол не нашли – гол засчитали. Уткин в отличие от соперников доиграл эпизод и забил впервые за год.

«Балтика» при счёте 0:1 должна была переключаться на атаку, но команде Игнашевича не хватало скоростей и идей на мяче. Хозяева впервые пробили по воротам «Ростова» только на 37-й минуте. Вдобавок судьи ещё в одном спорном эпизоде приняли решение не в пользу калининградцев, когда Мохеби в собственной штрафной въехал в Малярова. А вот «Ростов» забил перед перерывом второй гол. Его «Балтика» сама себе привезла под прессингом противника. Латышонок сделал плохой пас, Гассама плохо обработал мяч и не исправился за потерю – поздно переключился на Голенкова. Пока новый француз не впечатляет. Ранее «Балтика» проиграла «Уралу» из-за 11-метрового после его фола.

Во втором тайме «Балтика» наконец включила высокий прессинг и стала больше владеть мячом. Хозяева должны были прибавить в этом компоненте игры, чтобы спастись. Достаточно сказать, что почти до самого перерыва лидером команды Игнашевича по касаниям оставался… вратарь Латышонок. Тренер калининградцев добавил в среднюю линию подписанного перед самым закрытием летнего трансферного окна новичка Бистровича, вместе с которым ещё сам играл за ЦСКА. Тем не менее у «Балтики» получалось что-то создавать только после стандартов.

Три предыдущих выездных матча в чемпионате России команда Карпина проиграла с общим счётом 1:10, но с каждой минутой игры в Калининграде было всё труднее поверить в то, что «Балтика» забьёт хотя бы один гол. В этот раз «Ростов» без паники оборонялся, хотя в центре вынужден действовать штатный крайний защитник Терентьев. У калининградцев были подходы, как любят говорить тренеры, но брак портил все потенциально опасные атаки. Только на последние 20-25 минут Игнашевич выпустил свежих форвардов – Энрикеса, когда-то засветившегося в «Манчестер Юнайтед», и Мусаева.

Финальный штурм у «Балтики» не получался, тем не менее на 86-й минуте калининградцы всё-таки сумели забить и вернуть матчу интригу. Здорово сыграл в эпизоде с голом Фернандес. Боливиец, получив мяч на чужой половине поля, ловким движением ушёл от оппонента, продвинулся вперёд и вырезал шикарный кросс. За это умение подавать с фланга Фернандеса и подписывали (в прошлом сезоне он отдал девять голевых передач за «Боливар»). Энрикес выиграл борьбу на опережение у Чернова, точно пробил головой.

А в компенсированное время «Балтика» сотворила чудо! Эмоции гнали хозяев вперёд, в гостей прижали к воротам. Ещё один кросс Фернандеса, подбор и удар Бистровича, странное движение ногой Глебова – и мяч в сетке!

Сумасшедший камбэк помог «Балтике» прервать свою неудачную серию из четырёх поражений подряд.