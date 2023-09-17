У «Тоттенхэма» рекордный старт в АПЛ. Помогают необычные методы нового тренера

23 апреля 2023 года «Тоттенхэм» безвольно влетел на выезде «Ньюкаслу» (1:6) – весьма символичный результат, характеризующий свободное падение «шпор» в конце прошлого сезона. Весной финалисты ЛЧ-2019 сменили сразу несколько тренеров, ни один из которых не вывел команду в еврокубки, не говоря уже о том, чтобы прервать бестрофейную серию (15 лет). После таких потрясений, полного безволия в матчах и ухода Гарри Кейна в новом сезоне от лондонцев не ждали ничего выдающегося.

Но прошло пять туров, за которые «Тоттенхэм» чудесным образом преобразился – второе место в турнирной таблице после «Сити» и две награды представителям клуба по итогам месяца. Джеймс Мэддисон и Ангелос Постекоглу были признаны соответственно игроком и тренером августа в АПЛ.

На смену безволию и апатии пришли кураж и выдающийся характер, подтвердившийся в домашнем матче с «Шеффилд Юнайтед». К 90+8-й минуте лондонцы проигрывали 0:1, но забили дважды и вырвали победу. Она стала сотой для «Тоттенхэма» в АПЛ, в которой команда побеждала, пропустив первой. Лучше показатель в турнире только у «Манчестер Юнайтед» (103 победы). Если уж героем встречи стал забивающий раз в год Ришарлисон, то дела у команды и правда наладились.

Конте закрывал игроков на базе, а Постекоглу даёт больше свободы

В марте именитый Антонио Конте покинул «Тоттенхэм» со скандалом: после серии неудачных матчей он возложил всю вину на игроков и руководство клуба. «Иногда мне кажется, что я работаю с командой закоренелых эгоистов. Некоторые игроки не хотят выходить из зоны комфорта и довольствуются посредственными результатами, независимо от того, кто тренер. Мне не нравится такая философия футболистов и владельцев «Тоттенхэма». Клуб с неправильной культурой никогда не добьется успеха», – сжёг мосты итальянский тренер.

Упрёки Конте выглядят издевательски, ведь при нём руководство не жалело денег на трансферы. Только летом 2022-го клуб потратил на новичков € 180 млн – ни при одном другом тренере лондонцы не позволяли себе такие траты. Всего деятельность Антонио на посту тренера «Тоттенхэма» (полтора года) обошлась клубу в € 217 млн, из которых € 21 млн составили расходы на выплату тренерской зарплаты, плюс € 4 млн итальянец получил в качестве компенсации при расторжении контракта.

Антонио Конте считал игроков «Тоттенхэма» эгоистами Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В таких обстоятельствах главной задачей нового тренера Ангелоса Постекоглу было снять напряжение с игроков. «Вступая в новый сезон, я не хотел, чтобы кто-то нёс на себе бремя прошлого. В этом нет никакого смысла. Я прихожу с энергией дать себе и футболистам возможность пережить новые незабываемые эмоции», – отметил сделавший себе имя в Японии и Шотландии австралиец.

Подход к тренировочному процессу и другим аспектам оказался полностью противоположным жёстким методам Конте. Итальянец требовал от игроков ночь перед домашней игрой проводить на базе под жёстким контролем. У Постекоглу всё наоборот: он заинтересован, чтобы футболисты находились как можно больше времени с семьями. Тренер считает, что это воспитывает в них повышенную ответственность и способность самостоятельно принимать решения в любых ситуациях. Игроки даже на матчи приезжают не вместе, а встречаются за несколько часов до стартового свистка на стадионе.

Постекоглу далёк от методики влияния на футболистов в режиме «фена», как это любил Алекс Фергюсон (и Конте в том числе). Вместо этого он тонко влияет на команду с помощью нового капитана Сон Хын Мина и вице-капитанов Джеймса Мэддисона и Кристиана Ромеро. Новая группа лидеров сама по себе является серьёзным изменением. В ней нет никого из прошлогоднего квартета: ни Гарри Кейна, ни Эрика Дайера, ни Уго Льориса, ни Пьер-Эмиля Хёйбьерга.

Ангелос отменил многочасовые занятия, а игроки пробегают за матч по 13 км

Постекоглу практически никогда не заходит в раздевалку: он считает, что игроки должны принимать большинство решений самостоятельно, а его миссия – их направлять в ключевых аспектах. Это даёт парням чувство причастности и ответственности – такой подход распространяется на всех сотрудников, от массажистов до аналитиков. «Каждый из этих людей гораздо больший специалист в своей области, чем я», – признался The Athletic тренер, который не достаёт футболистов ежедневными собраниями, как это было при Конте или Жозе Моуринью.

Команда собирается три-четыре раза в неделю на тактические занятия, которые не тянутся часами, как у других специалистов – порой для решения необходимых задач Ангелосу хватает 15–20 минут. Тренировки также короче и не затягиваются на неопределённое время. У Конте на первом месте были физическая подготовка и отработка игры в обороне, Постекоглу же делает упор на разнообразие и соревновательные элементы. В общении с футболистами он видит себя не наставником, а отцом, который наблюдает за детьми, делает выводы и при необходимости отпускает лаконичные замечания. Чем самостоятельнее «дети», тем лучше они будут вести себя в стрессовых ситуациях и принимать верные решения без оглядки.

Постекоглу называет себя отцом, а игроков «шпор» — детьми Фото: Christopher Lee/Getty Images

В семью «Тоттенхэма» наконец на смену зажатости и даже оцепенению вернулась раскрепощённость, позволяющая и работать, и наслаждаться игрой. Методика повышенной свободы действительно эффективна – игроки выполняют не меньший объём работы, чем при Конте. Даже наоборот! Например, в победном матче с «Борнмутом» (2:0) их беговые показатели оказались невероятно высокими. Согласно данным SkillCorner, несколько человек преодолели отметку в 13 км (средний показатель составляет обычно 10–11 км).

Приятно радуют и другие цифры. Так, средний показатель прессинга по PPDA (количество передач соперника до прямой попытки отбора мяча) в прошлом сезоне составил 13,8 – лишь 14-й показатель из 20 команд. То есть прессинг у «шпор» изрядно хромал. В текущем сезоне он снизился до 10,3 (четвёртое место), что позволяет утверждать: «Тоттенхэм» был очень агрессивен без мяча в стартовых турах. Кроме того, в игре с «Брентфордом» лондонцы совершили 358 касаний в атакующей трети – больше, чем в любом из 38 матчей АПЛ прошлого сезона.

Постекоглу доверяет молодёжи, а семь новичков — игроки от 18 до 26 лет

Ещё одна фишка Постекоглу – доверие молодым игрокам. Во всех пяти матчах в основе выходил 20-летний левый защитник Дестини Удоджи без опыта в АПЛ до этого сезона. В опорной зоне зажигают его ровесник Папе Сарр (прежде – два матча в АПЛ) и 22-летний Микки ван де Вен с опытом всего одного сезона в «Вольфсбурге».

Неудивительно, семь летних приобретений «шпор» – это игроки от 18 до 26 лет. «За время своей работы я обнаружил, что чем раньше в игру попадают многообещающие игроки, тем лучше для всех, – написал Постекоглу в своей книге «Изменение игры: футбол в Австралии моими глазами» в 2016 году. – Топовые исполнители будут сиять, а получившие шанс – к ним тянуться и расти».

На Ангелоса не давит результат, как это происходит в случае с тренерами уровня Конте, поэтому ничего не мешает ему мыслить и думать стратегически. Австралиец пытается наладить утраченную в последние годы связь между первой командой и академией – по признанию клубных сотрудников, при Конте одарённые футболисты тренировались с основой лишь для количества.

Команды Постекоглу особенно здорово играют на своём поле Фото: Mark Leech/Getty Images

«Шпоры» находятся лишь в начале нового пути с новым тренером и непривычными подходами к управлению. И фанатам плевать, что Постекоглу не такой именитый, как его предшественники. Хотя бы потому, что после победы над «Шеффилд Юнайтед» лондонцы впервые в истории АПЛ набрали после пяти туров 13 очков. А беспроигрышная домашняя серия команд Ангелоса теперь насчитывает ровно 50 матчей!

Кажется, впервые за долгое время босс «Тоттенхэма» Дэниел Леви принял за одно лето два очень верных решения: продал утратившего мотивацию форварда и пригласил голодного до побед тренера с необычным, но очень действенным восприятием футбольных процессов.