Самый дорогой новичок РПЛ обошёлся в € 10 млн. Кого за такие деньги купили в других лигах?

Самым дорогим новичком летнего трансферного окна в РПЛ стал полузащитник Бителло, который перешёл в «Динамо». За переход бразильца бело-голубые выплатили «Гремио» € 10 млн. Давайте посмотрим, какими были самым дорогие приобретения в других европейских лигах. Поскольку Россия сейчас занимает 26-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА, для сравнения мы взяли топ-30 лиг. Отметим, что только в девяти странах компенсация за самого дорогого новичка превысила отметку в € 10 млн.
Самые дорогие новички в европейских лигах
Англия
- Деклан Райс: «Вест Хэм» — «Арсенал», € 116,6 млн
Деклан Райс
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Испания
- Джуд Беллингем: «Боруссия» Дортмунд — «Реал», € 103 млн
Италия
- Бенжамен Павар: «Бавария» — «Интер», € 30 млн
- Мануэль Локателли: «Сассуоло» — «Ювентус», € 30 млн
- Мойзе Кин: «Эвертон» — «Ювентус», € 30 млн
- Йеспер Линдстрём: «Айнтрахт» — «Наполи», € 30 млн
Германия
- Гарри Кейн: «Тоттенхэм» — «Бавария», € 100 млн
Гарри Кейн
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Франция
- Рандаль Коло Муани: «Айнтрахт» — «ПСЖ», € 95 млн
Нидерланды
- Йосип Шутало: «Динамо» Загреб — «Аякс», € 20,5 млн
Португалия
- Оркун Кёкчю: «Фейеноорд» — «Бенфика», € 25 млн
Бельгия
- Эрнест Нуама: «Норшелланн» — «Моленбек», € 25 млн
Турция
- Дженгиз Ундер: «Марсель» — «Фенербахче», € 15 млн
Дженгиз Ундер
Фото: fenerbahce.org
Шотландия
- Данило: «Фейеноорд» — «Рейнджерс», € 6,3 млн
Австрия
- Мадс Бидструп: «Брентфорд» — «Ред Булл Зальцбург», € 6 млн
Швейцария
- Анди Диуф: «Ренн» — «Базель», € 5,5 млн
Сербия
- Хван Ин Бëм: «Олимпиакос» — «Црвена Звезда», € 5,5 млн
Дания
- Дарио Осорио: «Универсидад де Чили» — «Мидтьюлланн», € 5,2 млн
Норвегия
- Тобиас Гулликсен: «Стрёмсгодсет» — «Будё-Глимт», € 2,3 млн
Израиль
- Йонатан Коэн: «Пиза» — «Маккаби» Тель-Авив, € 1,3 млн
Украина
- Невертон: «Сан-Паулу» — «Шахтёр», € 3,6 млн
Чехия
- Ян Кухта: «Локомотив» — «Спарта», € 2,5 млн
- Анхело Пресьядо: «Генк» — «Спарта», € 2,5 млн
Ян Кухта
Фото: sparta.cz
Греция
- Орбелин Пинеда: «Сельта» — АЕК, € 6,5 млн
Хорватия
- Мауро Перкович: «Истра 1961» — «Динамо» Загреб, € 2 млн
Польша
- Али Голизаде: «Шарлеруа» — «Лех», € 1,8 млн
Швеция
- Срджан Хрстич: «Спартак» Суботица — «Хеккен», € 1,6 млн
Румыния
- Андрей Борза: «Фарул» — «Рапид», € 800 тыс.
Кипр
- Мамаду Кане: «Олимпиакос» — «Пафос», € 1 млн
Венгрия
- Кристиан Рамирес: «Краснодар» — «Ференцварош», € 2 млн
Кристиан Рамирес
Фото: fradi.hu
Россия
- Бителло: «Гремио» — «Динамо», € 10 млн
Болгария
- Квадво Дуа: «Нюрнберг» — «Лудогорец», € 3 млн
Словакия
- Александр Попович: «Партизан» — «Дунайска Стреда», € 210 тыс.
Азербайджан
- Жуниньо: «Шавиш» — «Карабах», € 450 тыс.
Молдавия
- Давид Анкейе: «Амма Суссе» — «Шериф», аренда за € 100 тыс.
Кого в Европе купили за € 10 млн
Если оставить Бителло за скобками, то набирается 22 футболиста. Больше трети из них (восемь человек) выступает в Серии А. Ниже — список, а далее — самые значимые переходы.
Англия
- Софьян Амрабат: «Фиорентина» — «Манчестер Юнайтед» (аренда)
- Николас Домингес: «Болонья» — «Ноттингем Форест»
Германия
- Джибриль Соу: «Айнтрахт» — «Севилья»
- Александр Сёрлот: «РБ Лейпциг» — «Вильярреал»
- Доди Лукебакио: «Герта» — «Севилья»
Италия
- Мбала Н'Зола: «Специя» — «Фиорентина»
- Кристьян Аслани: «Эмполи» — «Интер»
- Даниэль Болока: «Фрозиноне» — «Сассуоло»
- Натан: «Ред Булл Брагантино» — «Наполи»
- Митчелл Баккер: «Байер» — «Аталанта»
- Бреннер: «Цинциннати» — «Удинезе»
- Фабиано Паризи: «Эмполи» — «Фиорентина»
- Андреа Петанья: «Наполи» — «Монца»
Германия
- Йонас Хофман: «Боруссия» М — «Байер»
- Фарез Шаиби: «Тулуза» — «Айнтрахт»
Франция
- Руслан Малиновский: «Аталанта» — «Марсель»
- Уилфрид Синго: «Торино» — «Монако»
- Дилан Баква: «Бордо» — «Страсбург»
- Джуниор Мванга: «Бордо» — «Страсбург»
Португалия
- Анатолий Трубин: «Шахтёр» — «Бенфика»
- Иван Хайме: «Фамаликан» — «Порту»
Турция:
- Мауро Икарди: «ПСЖ» — «Галатасарай»
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Фото: Ahmad Mora/Getty Images
Похоже, аргентинец нашёл свою команду. Прошлый сезон Мауро провёл в «Галатасарае» на правах аренды. Получилось очень даже прилично. 23+8 в 26 матчах, звание лучшего бомбардира команды, победа в чемпионате Турции. А в этом сезоне нападающий забил восемь мячей в восьми матчах и помог команде попасть в групповой этап Лиги чемпионов. После каждого гола Икарди на стадионе в Стамбуле крутят одну из турецких песен, которая так понравилась футболисту. В общем, там Мауро чувствует себя очень хорошо. Этим летом «Галатасарай» выкупил контракт забивного форварда за € 10 млн — очень хорошая сделка. Икарди оказался не нужен «ПСЖ», а в Турции им вполне довольны.
Софьян Амрабат
Софьян Амрабат
Фото: manutd.com
Марокканец классно отыграл на чемпионате мира в Катаре, где его сборная остановилась в шаге от медалей. Такой перформанс — гарантия перехода в более солидный клуб. Зимой у Софьяна был вариант с «Барселоной», однако «Фиорентина» так и не согласовала условия сделки с каталонцами. Амрабат даже устроил бунт и ненадолго выпал из состава клуба Серии А. И вот теперь Софьян продолжит карьеру в Англии. Правда, его переход в «Манчестер Юнайтед» согласовали «на флажке» трансферного окна. Аренда игрока на один год обошлась «МЮ» в € 10 млн. По информации Фабрицио Романо, летом 2024 года манкунианцы могут выкупить футболиста за € 20 млн. Кстати, в этом сезоне Софьян пока не провёл ни одного матча.
Николас Домингес
Николас Домингес
Фото: nottinghamforest.co.uk
25-летний Домингес отыграл 11 матчей в составе сборной Аргентины. В 2021 году он стал победителем Кубка Америки, хотя провёл на турнире всего 28 минут. В плей-офф (три матча) ему ни разу не доверили место в основе. Домингес не попал в заявку сборной на триумфальный для неё чемпионат мира, куда мог поехать в статусе игрока «Болоньи». Он выступал в Италии на протяжении трёх с половиной лет, а теперь сменил чемпионат. «Ноттингем Форест» (тот самый, что в прошлом сезоне приобрёл больше двух десятков новичков) предложил € 10 млн, и стороны ударили по рукам. К слову, Домингес был очень важным игроком для «Болоньи». В концовке прошлого сезона он получил капитанскую повязку, а в этом отыграл три матча (два — в статусе капитана).
Александр Сёрлот
Александр Сёрлот
Фото: Fran Santiago/Getty Images
Три года назад Сёрлот оказался в «Лейпциге», где на него сделали большую ставку. Норвежец переехал в Германию в статусе лучшего бомбардира чемпионата Турции, ему дали звучное прозвище Король севера. Но в Германии что-то пошло не так — 38 матчей, шесть голов. Согласитесь, вообще не королевская статистика. Сёрлота дважды отправляли в аренду в «Реал Сосьедад», а минувшим летом продали в другой испанский клуб — «Вильярреал». Кстати, смена обстановки явно пошла на пользу игроку. В прошлом сезоне он забил 16 мячей в составе «Реал Сосьедад», в этом — отличился дважды в четырёх матчах за «Вильярреал».
Мбала Н’Зола
Мбала Н'Зола
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
Футболист из Анголы неплохо проявил себя в сезоне-2020/2021. Тогда он забил 11 мячей за «Специю» в Серии А. Отличный результат, учитывая, что команда не ведёт борьбу за самые высокие места. Всё-таки уровень футболистов там явно иной, нежели у клубов, претендующих на еврокубки. Удивительно, но после такой впечатляющей игры Н’Зола не ушёл на повышение. И откровенно сбавил — всего два гола в сезоне-2021/2022. Теперь рассчитывать на новый клуб не приходилось. Однако Н’Зола классно отыграл прошлый сезон (34 матча, 15 голов) и наконец-то уехал из «Специи». Правда, в «Фиорентине» пока не всё так просто — пять матчей, ни одного гола. Но зато там форвард играет под руководством Винченцо Итальяно. С этим тренером они пересекались в «Специи».
Йонас Хофман
Йонас Хофман
Фото: Christof Koepsel/Getty Images
Хофман отыграл последние шесть лет в составе «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Предыдущие два сезона сложились для игрока достаточно неплохо — забил в общей сложности 26 мячей. Летом его купил «Байер» Хаби Алонсо, и Йонас здорово начал в новом клубе. Пять матчей, два гола, три результативные передачи. Ещё больше впечатляет, что Йонас совершает по результативному действию в каждой игре. В «Байере» у него есть возможность выступать в еврокубках, в то время как «Боруссия» пролетела мимо континентальных турниров. В сентябре Хофман снова получил приглашение в сборную Германии, но отыграл только 12 минут.
***
В рейтинг самых дорогих покупок спокойно мог бы влезть и «Зенит», если бы всё же решился потратить деньги, полученные за Малкома. В остальном тенденцию можно считать нормальной: да, в Турции, Нидерландах, Бельгии платят больше за звёзд покруче. Но какого-то дикого проседания у РПЛ нет. Ну а по уровню Бителло будем судить хотя бы после нескольких туров РПЛ. Оглядываясь на список тех, кого купили в Европе за такую же сумму (вынося за скобки, пожалуй, Икарди), вряд ли можно утверждать, что «Динамо» пришлось нереально переплатить за новичка.
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