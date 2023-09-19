«Сосьедад» Захаряна или звёздный «Галатасарай»? От кого из 13 клубов ждать сенсации в ЛЧ?

Во вторник, 19 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов. Наконец-то! В предстоящем розыгрыше примут участие несколько любопытных команд. Некоторые из них участвуют в ЛЧ впервые, а кто-то попадает в турнир редко, но готов удивить. Мы собрали всех «тёмных лошадок». Кто из этих клубов сотворит сенсацию в Лиге чемпионов — 2023/2024?
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, кто из клубов готов удивлять сильнее всего.
«Реал Сосьедад», Испания
Группа: «Бенфика», «Интер», «Ред Булл Зальцбург»
Последнее участие: сезон-2013/2014
Главный тренер: Иманол Альгуасиль
Главная звезда: Такефуса Кубо
«Сосьедад» спустя 10 лет вернулся в Лигу чемпионов. Одна из самых прессингующих команд Европы готова к свершениям. У басков собралась симпатичная банда вместе с российским полузащитником Арсеном Захаряном. Группа вполне проходимая. Кто-то удивится, если «Реал» опередит «Бенфику» или «Зальцбург»?
«Галатасарай», Турция
Группа: «Копенгаген», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»
Последнее участие: сезон-2019/2020
Главный тренер: Окан Бурук
Главная звезда: Мауро Икарди
«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции — 2022/2023 и прорвался в групповой этап ЛЧ через квалификацию. Команде достались серьёзные соперники в лице «МЮ» и «Баварии». Но «Юнайтед» сейчас переживает не лучшие времена. А у «Галатасарая» собралась мощная банда, главные звёзды которой Мауро Икарди, Дрис Мертенс, Уилфрид Заха, Лукас Торрейра и Анхелиньо. Серьёзный состав. Стамбульский клуб готов пошуметь!
«Унион», Германия
Группа: «Реал», «Наполи», «Брага»
Последнее участие: дебютирует
Главный тренер: Урс Фишер
Главная звезда: Леонардо Бонуччи
«Унион» – дебютант Лиги чемпионов. Скромный немецкий клуб поразил всех в прошлом сезоне, забравшись в топ-4 Бундеслиги. Теперь берлинцы усилились и готовы к борьбе. Главная сенсация – подписание Леонардо Бонуччи. «Унион» и раньше был хорош в защите, а теперь готов останавливать «Реал», «Наполи» и «Брагу». Да, на бумаге немцы – далеко не фавориты. Вряд ли сбой даст «Реал», да и «Наполи», пусть уже и бед Спалетти, сенсации дарить не намерен. Но «Унион» привык удивлять.
ПСВ, Нидерланды
Группа: «Севилья», «Арсенал», «Ланс»
Последнее участие: сезон-2018/2019
Главный тренер: Петер Бош
Главная звезда: Люк де Йонг
ПСВ вернулся в Лигу чемпионов впервые с сезона-2018/2019. В прошлом сезоне эйндховенцы заняли второе место в чемпионате. И чтобы попасть в групповой этап, отбирались через квалификацию. ПСВ под руководством Петера Боша готов к борьбе. В группе голландцам попались «Севилья», «Арсенал» и «Ланс». Задача выйти в плей-офф – реальна. Учитывая, что клубы из Нидерландов любят играть в атаку, такие соперники удобны для ПСВ. Важно успешно стартовать в матче с «Арсеналом». Если получится – нидерландцы приблизятся к 1/8 финала. Ведь остальные соперники гораздо проще: кризисная «Севилья», у которой лишь одна победа в трёх турах Ла Лиги, и ужасно стартовавший во Франции «Ланс». «Севилье», кстати, второе место же вообще не нужно – лучше брать третье и спокойно выигрывать Лигу Европы.
«Фейеноорд», Нидерланды
Группа: «Атлетико», «Лацио», «Селтик»
Последнее участие: сезон-2017/2018
Главный тренер: Арне Слот
Главная звезда: Сантьяго Хименес
«Фейеноорд» выиграл чемпионат Нидерландов — 2022/2023. Впереди – новое испытание в виде группы Лиги чемпионов. Роттердамцы попали в первую корзину при жеребьёвке, что увеличило их шансы на выход плей-офф. Хотя группа «Фейеноорду» досталась всё равно тяжёлая. Но рабочая. Голландцы вполне могут выйти в 1/8 финала. «Атлетико» – фаворит, а вот у «Лацио» большие проблемы. Тренер Арне Слот – желанная кандидатура для топ-клубов. Показать свою силу специалист теперь может в ЛЧ. Да и состав у «Фейеноорда» симпатичный. Есть все шансы пошуметь.
«Црвена Звезда», Сербия
Группа: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Янг Бойз»
Последнее участие: сезон-2019/2020
Главный тренер: Барак Бахар
Главная звезда: Жан-Филипп Крассо
«Црвена Звезда» – обладатель КЕЧ-1990/1991. Но в последние десятилетия сербский гранд не представляет грозной силы на евроарене. Два групповых этапа – лучшее достижение в XXI веке. А сейчас «Звезде» досталась относительно проходимая группа. Да, есть «Сити», есть мощно изменившейся «РБ Лейпциг». Надо выгрызать очки с немецким клубом дома – и тогда можно будет порассуждать о большем.
«Ред Булл Зальцбург», Австрия
Группа: «Бенфика», «Интер», «Реал Сосьедад»
Последнее участие: сезон-2022/2023
Главный тренер: Герхард Штрубер
Главная звезда: Карим Конате
«Зальцбург» – частый участник ЛЧ в последние годы. Периодически «быки» шумят: в сезоне-2021/2022 они вышли в 1/8 финала. Планомерная работа уже сделала из австрийцев крепкий европейский клуб. А главная фишка – конвейер по развитию и продаже молодых талантов. «РБ» не важен статус соперника, их интересует только своя игра. Так почему они должны бояться «Интер» или «Бенфику»? «Зальцбург» вполне может выйти в плей-офф и удивить. Если первое место, кажется, забронировано «Интером», то с «Бенфикой» и «Реалом Сосьедад» точно можно бороться.
«Ланс», Франция
Группа: «Севилья», «Арсенал», «ПСВ»
Последнее участие: сезон-2002/2003
Главный тренер: Франк Эз
Главная звезда: Брис Самба
Ещё один участник группы В, способный удивить. «Ланс» в прошлом году неожиданно занял второе место в чемпионате Франции и попал в Лигу чемпионов напрямую. Летом клуб потерял двух звёзд – Секо Фофана и Луа Опенда. Да и старт нового сезона в чемпионате не задался: одно очко в пяти турах и последнее, 20-е место. Но «Ланс» должен набрать форму. Есть шансы, что французы удивят в ЛЧ. Такого шанса может не предоставиться ещё долго. Да и случаев, когда в чемпионате всё плохо, а в европейском турнире – нормально, было достаточно. Вспомнить хотя бы соперника «Ланса» по группе «Севилью» в прошлом сезоне. Группа не слишком тяжёлая, если дела у конкурентов не заладятся – французскому клубу вполне по силам даже выйти из неё.
«Селтик», Шотландия
Группа: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио»
Последнее участие: сезон-2022/2023
Главный тренер: Брендан Роджерс
Главная звезда: Киого Фурухаси
«Селтик» не появлялся в плей-офф ЛЧ с 2013 года. Шотландский топ – частый участник Лиги чемпионов, но вот с успехами как-то не заладилось. Хотя жеребьёвка подарила шанс на плей-офф в текущем розыгрыше. «Фейеноорд», «Атлетико» и «Лацио» – не самая ужасающая компания. Тем более у «Лацио» дела сейчас идут не очень. Команда Брендана Роджерса способна залезть в топ-2 и пройти в 1/8 финала.
«Антверпен», Бельгия
Группа: «Барселона», «Порту», «Шахтёр»
Последнее участие: дебютирует
Главный тренер: Марк ван Боммел
Главная звезда: Винсент Янссен
Новичок Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Антверпен» впервые за 65 лет выиграл чемпионат Бельгии. Впереди – первое участие в ЛЧ. Бельгийская лига постоянно дарит миру талантливых игроков. А чемпион кишит крутыми футболистами! Хотя группа досталась очень опытная. «Барселона», «Порту», «Шахтёр» – на бумаге бельгийский клуб явно аутсайдер. Но пара моментов: во-первых, в составе тоже нать опытные ребята: Винсент Янссен и Тоби Алдервейрелд. Во-вторых, в ЛЧ почти всегда было место сказке. В прошлом году сказка была у другой бельгийской команды – «Брюгге» (вышли из группы с «Порту» и «Атлетико». Так что если и выбирать самый сказочный сюжет – пожалуй, он должен быть в этой группе. Кстати, в составе «Антверпена» есть хорошо знакомые нам Чидера Эджуке и Гирано Керк.
«Брага», Португалия
Группа: «Реал», «Наполи», «Унион»
Последнее участие: сезон-2012/2013
Главный тренер: Артур Жорже
Главная звезда: Рикарду Орта
Ещё один редкий участник групповых этапов Лиги чемпионов. «Брага» пробилась туда сквозь два отборочных раунда. Впереди – тяжелейшие матчи. Но португальские клубы привыкли к интенсивному футболу. Да и напугать их громкими именами не получится. Так что «Брага» способна испортить настроение фаворитам. А когда у тебя в составе такие опытные бойцы, как Жозе Фонте – вряд ли кто-то в команде будет нервничать. А если занервничают конкуренты – пару шансов будет. В группе бывает, что достаточно и их.
«Янг Бойз», Швейцария
Группа: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда»
Последнее участие: сезон-2021/2022
Главный тренер: Рафаэль Вики
Главная звезда: Филип Угринич
«Янг Бойз» в сезоне-2022/2023 взял 16-е золото чемпионата Швейцарии за свою историю. Но в Лиге чемпионов успехов у команды нет. Лучшее достижение за последние годы в Европе – 1/8 финала Лиги Европы в 2021-м. Однако сейчас у «Янг Бойз» ситуация идентична той, что сложилась для «Црвены Звезды»: надо цепляться за очки с «Лейпцигом» и брать 6 из 6 с сербами.
Каждый сезон в турнире появляется парочка команд-сенсаций. Почему в этот раз такой не стать «Янг Бойз»?
«Копенгаген», Дания
Группа: «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Галатасарай»
Последнее участие: сезон-2022/2023
Главный тренер: Якоб Неэструп
Главная звезда: Диогу Гонсалвеш
В последний раз «Копенгаген» добивался успеха в Лиге чемпионов 12 лет назад. В сезоне-2010/2011 вышли в плей-офф из группы с «Рубином». После – мрак. Даже если команда отбиралась в ЛЧ, то неизменно вылетала после группового этапа. В предстоящей кампании ситуация непростая. Датчанам достались «МЮ», «Бавария» и «Галатасарай». С турецким грандом справиться возможно, на бумаге – это самый простой соперник. Но если хотят выйти из группы – многое будет зависеть от «МЮ» и их выхода из кризиса начала сезона.
- 19 сентября 2023
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