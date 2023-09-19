«Сосьедад» Захаряна или звёздный «Галатасарай»? От кого из 13 клубов ждать сенсации в ЛЧ?

Во вторник, 19 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов. Наконец-то! В предстоящем розыгрыше примут участие несколько любопытных команд. Некоторые из них участвуют в ЛЧ впервые, а кто-то попадает в турнир редко, но готов удивить. Мы собрали всех «тёмных лошадок». Кто из этих клубов сотворит сенсацию в Лиге чемпионов — 2023/2024?

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, кто из клубов готов удивлять сильнее всего.

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