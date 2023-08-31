Нас ждёт последний в истории групповой этап Лиги чемпионов. Потом турнир сильно изменится

Лига чемпионов, жеребьёвка групповой стадии которой состоится сегодня, 31 августа, сильно изменится со следующего сезона. Нынешний сезон, по сути, последний в нынешнем формате. УЕФА планировал изменения ещё до того, как стало известно о Суперлиге, потому что гранды говорили, что им нужно меньше проходных матчей и больше доходов. Когда суперклубы решили отделиться, Александер Чеферин был в шоке – он думал, что подготовленная реформа ЛЧ должна была их успокоить и удовлетворить. Но в итоге Суперлиги нет, и все согласились с обновлённой Лигой чемпионов: в 2021-м реформу одобрили, а год спустя чуть подкорректировали её положения. Например, изначально предполагалось, что один клуб проведёт минимум 10 матчей, но команды возмутились (график и так жёсткий), поэтому остановились на компромиссном варианте в восемь игр.

Два главных момента реформы – это увеличение количества команд с 32 до 36 (а это значит, что общее количество матчей возрастёт) и введение швейцарской системы.

Сейчас обо всём расскажем.

Как будет проходить групповой этап?

Больше никакого деления на группы – 36 команд будут формировать единую турнирную таблицу по швейцарской системе. У клубов будет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде), календарь при этом заранее не будет определён: соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими, «ничейники» – с «ничейниками». Дважды с одной и той же командой сыграть нельзя. Всего будет сыграно 144 матча вместо нынешних 96.

Восемь матчей Лиги чемпионов будут распределены на 10 недель, а это значит, что у каждого из еврокубков будет «эксклюзивная неделя».

Швейцарскую систему придумали ещё в XIX веке – под шахматный турнир. По изначальной идее из турнира никто не выбывает, в 1-м туре соперники подбираются либо методом слепой жеребьёвки, либо по рейтингу (первый играет с первым из второй половины таблицы, второй – со вторым, и так далее), а со 2-го тура друг с другом встречаются те участники, которые набрали одинаковое количество очков. Получается, что партии между слабыми и сильными противниками почти исключены. Что такая система даст футболу? Увеличение суперматчей (просили гранды) и рост доходов (тоже просили топ-клубы).

Кто и как выходит в плей-офф?

После завершения розыгрыша первые восемь команд в таблице напрямую выходят в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е разыгрывают дополнительный турнир (играют по два матча), по результатам которого определяется вторая восьмёрка участников.

Есть ли изменения в плей-офф?

Нет. С 1/8 и до финала – всё по-старому. Изначально думали сделать одноматчевые полуфиналы, но в итоге от этой идеи отказались.

Откуда новые команды?

Изначально УЕФА планировал отдавать два места клубам с высшим коэффициентом в еврокубках за последние 10 лет. То есть даже если команда не занимала в национальном чемпионате место, дающее ей право выступать в ЛЧ, она всё равно могла претендовать на участие в турнире (спасибо прошлым успехам). Для этого ей достаточно было попасть в зону еврокубков – хватило бы даже того места, которое гарантирует попадание в Лигу конференций. Но такой вариант устроил далеко не всех, поэтому в 2022-м УЕФА принял новые положения.

Одну прямую путёвку получит ещё и команда, которая займёт третье место в пятой лиге таблицы коэффициентов УЕФА.

Дополнительное место будет разыграно в квалификации Пути чемпионов. Раньше там была квота из четырёх команда, станет — из пяти.

Ещё два места получат две лучшие страны по итогам еврокубкового сезона, то есть те, у кого будут лучшие общие показатели своих клубов во всех европейских соревнованиях, ранжированные по общему коэффициенту очков, делённому на количество участвующих клубов. Дальше объясним на примере из прошлого сезона.

Максимальная квота от одной топ-лиги – шесть команд.

Клубы будут больше получать?

Сейчас Лига чемпионов приносит УЕФА € 3,6 млрд за каждый из трех сезонов с 2021 по 2024 год. Говоря о прогнозируемом доходе, директор УЕФА по соревнованиям Джорджо Маркетти сказал: «Мы работаем как над консервативными, так и над более оптимистичными прогнозами в диапазоне, я бы сказал, от € 4,6 млрд до € 4,8 млрд».

УЕФА ведёт переговоры с группами европейских лиг, чтобы решить, как распределить призовые, однако уже известно, что общая сумма выплат увеличится на 21% (до € 935 млн).

Александер Чеферин Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Допустим, правила действовали бы уже сейчас. Кто бы тогда попал в ЛЧ?

Вышли бы напрямую:

пять команд от АПЛ (четыре квоты + одна дополнительная, так как английские клубы набрали в сезоне больше всего очков): «Сити», «Арсенал», «МЮ», «Ньюкасл» и «Ливерпуль»;

пять команд от Серии А (такая же история): «Наполи», «Лацио», «Интер», «Милан» и «Аталанта»;

пять команд от Ла Лиги (добавляется победитель Лиги Европы): «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад» + «Севилья»;

четыре команды от Бундеслиги (тут без изменений): «Бавария», «Боруссия», «Лейпциг» и «Унион»;

три команды от Лиги 1 (сейчас Франция на пятом месте в таблице коэффициентов УЕФА): «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель»;

две команды от Эредивизии: «Фейеноорд» и «ПСВ»;

Примейра: «Бенфика»;

Про-лига: «Антверпен»;

шотландский Премьершип: «Селтик»;

австрийская Бундеслига: «Ред Булл Зальцбург».

Квалификация:

первый раунд: 32 команды из стран, занимающих места в рейтинге с 23-го по 55-й;

второй раунд: восемь чемпионов из ассоциаций с 15-го по 22-е место («Спарта» Прага, «Будё-Глимт», «Копенгаген», «Динамо» Загреб, АЕК Афины, «Маккаби» Хайфа и «Арис»);

шесть команд, занявших вторые места из стран-ассоциаций, располагающихся на 10-15-м местах («Штурм», «Бачка-Топола», «Фенербахче», «Серветт», «Днепр-1», «Славия»);

16 победителей первого раунда.

Третий раунд:

Лига 1: «Ренн»;

Эредивизия: «Аякс»;

Примейра: «Порту»;

Про-лига: «Генк»;

Премьершип: «Рейнджерс»;

три победителя Пути лиг второго раунда.

Плей-офф:

Сербия: «Црвена Звезда»;

Турция: «Галатасарай»;

Швейцария: «Янг Бойз»;

Украина: «Шахтёр».

Четыре победителя Пути лиг и шесть победителей Пути чемпионов вышли бы в групповой этап ЛЧ.