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Лига чемпионов, групповой этап: новый формат ЛЧ с сезона-2024/2025: какие будут правила, что такое швейцарская система

Нас ждёт последний в истории групповой этап Лиги чемпионов. Потом турнир сильно изменится
Полина Куимова
Лига чемпионов, групповой этап
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Больше команд, швейцарская система и новые правила квалификации. Разбираемся в обновлённом формате.

Лига чемпионов, жеребьёвка групповой стадии которой состоится сегодня, 31 августа, сильно изменится со следующего сезона. Нынешний сезон, по сути, последний в нынешнем формате. УЕФА планировал изменения ещё до того, как стало известно о Суперлиге, потому что гранды говорили, что им нужно меньше проходных матчей и больше доходов. Когда суперклубы решили отделиться, Александер Чеферин был в шоке – он думал, что подготовленная реформа ЛЧ должна была их успокоить и удовлетворить. Но в итоге Суперлиги нет, и все согласились с обновлённой Лигой чемпионов: в 2021-м реформу одобрили, а год спустя чуть подкорректировали её положения. Например, изначально предполагалось, что один клуб проведёт минимум 10 матчей, но команды возмутились (график и так жёсткий), поэтому остановились на компромиссном варианте в восемь игр.

Два главных момента реформы – это увеличение количества команд с 32 до 36 (а это значит, что общее количество матчей возрастёт) и введение швейцарской системы.

Сейчас обо всём расскажем.

А потом можно будет и про нынешний финал почитать!
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Как будет проходить групповой этап?

Больше никакого деления на группы – 36 команд будут формировать единую турнирную таблицу по швейцарской системе. У клубов будет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде), календарь при этом заранее не будет определён: соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими, «ничейники» – с «ничейниками». Дважды с одной и той же командой сыграть нельзя. Всего будет сыграно 144 матча вместо нынешних 96.

Восемь матчей Лиги чемпионов будут распределены на 10 недель, а это значит, что у каждого из еврокубков будет «эксклюзивная неделя».

Швейцарскую систему придумали ещё в XIX веке – под шахматный турнир. По изначальной идее из турнира никто не выбывает, в 1-м туре соперники подбираются либо методом слепой жеребьёвки, либо по рейтингу (первый играет с первым из второй половины таблицы, второй – со вторым, и так далее), а со 2-го тура друг с другом встречаются те участники, которые набрали одинаковое количество очков. Получается, что партии между слабыми и сильными противниками почти исключены. Что такая система даст футболу? Увеличение суперматчей (просили гранды) и рост доходов (тоже просили топ-клубы).

Кто и как выходит в плей-офф?

После завершения розыгрыша первые восемь команд в таблице напрямую выходят в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е разыгрывают дополнительный турнир (играют по два матча), по результатам которого определяется вторая восьмёрка участников.

Есть ли изменения в плей-офф?

Нет. С 1/8 и до финала – всё по-старому. Изначально думали сделать одноматчевые полуфиналы, но в итоге от этой идеи отказались.

А вот кто сыграет в ЛЧ этого сезона
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Откуда новые команды?

Изначально УЕФА планировал отдавать два места клубам с высшим коэффициентом в еврокубках за последние 10 лет. То есть даже если команда не занимала в национальном чемпионате место, дающее ей право выступать в ЛЧ, она всё равно могла претендовать на участие в турнире (спасибо прошлым успехам). Для этого ей достаточно было попасть в зону еврокубков – хватило бы даже того места, которое гарантирует попадание в Лигу конференций. Но такой вариант устроил далеко не всех, поэтому в 2022-м УЕФА принял новые положения.

  • Одну прямую путёвку получит ещё и команда, которая займёт третье место в пятой лиге таблицы коэффициентов УЕФА.
  • Дополнительное место будет разыграно в квалификации Пути чемпионов. Раньше там была квота из четырёх команда, станет — из пяти.
  • Ещё два места получат две лучшие страны по итогам еврокубкового сезона, то есть те, у кого будут лучшие общие показатели своих клубов во всех европейских соревнованиях, ранжированные по общему коэффициенту очков, делённому на количество участвующих клубов. Дальше объясним на примере из прошлого сезона.
  • Максимальная квота от одной топ-лиги – шесть команд.

Клубы будут больше получать?

Сейчас Лига чемпионов приносит УЕФА € 3,6 млрд за каждый из трех сезонов с 2021 по 2024 год. Говоря о прогнозируемом доходе, директор УЕФА по соревнованиям Джорджо Маркетти сказал: «Мы работаем как над консервативными, так и над более оптимистичными прогнозами в диапазоне, я бы сказал, от € 4,6 млрд до € 4,8 млрд».

УЕФА ведёт переговоры с группами европейских лиг, чтобы решить, как распределить призовые, однако уже известно, что общая сумма выплат увеличится на 21% (до € 935 млн).

Александер Чеферин

Александер Чеферин

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Допустим, правила действовали бы уже сейчас. Кто бы тогда попал в ЛЧ?

Вышли бы напрямую:

  • пять команд от АПЛ (четыре квоты + одна дополнительная, так как английские клубы набрали в сезоне больше всего очков): «Сити», «Арсенал», «МЮ», «Ньюкасл» и «Ливерпуль»;
  • пять команд от Серии А (такая же история): «Наполи», «Лацио», «Интер», «Милан» и «Аталанта»;
  • пять команд от Ла Лиги (добавляется победитель Лиги Европы): «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад» + «Севилья»;
  • четыре команды от Бундеслиги (тут без изменений): «Бавария», «Боруссия», «Лейпциг» и «Унион»;
  • три команды от Лиги 1 (сейчас Франция на пятом месте в таблице коэффициентов УЕФА): «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель»;
  • две команды от Эредивизии: «Фейеноорд» и «ПСВ»;
  • Примейра: «Бенфика»;
  • Про-лига: «Антверпен»;
  • шотландский Премьершип: «Селтик»;
  • австрийская Бундеслига: «Ред Булл Зальцбург».
А тут про то, как действительно распределят квоты в этом сезоне
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Квалификация:

  • первый раунд: 32 команды из стран, занимающих места в рейтинге с 23-го по 55-й;
  • второй раунд: восемь чемпионов из ассоциаций с 15-го по 22-е место («Спарта» Прага, «Будё-Глимт», «Копенгаген», «Динамо» Загреб, АЕК Афины, «Маккаби» Хайфа и «Арис»);
  • шесть команд, занявших вторые места из стран-ассоциаций, располагающихся на 10-15-м местах («Штурм», «Бачка-Топола», «Фенербахче», «Серветт», «Днепр-1», «Славия»);
  • 16 победителей первого раунда.

Третий раунд:

  • Лига 1: «Ренн»;
  • Эредивизия: «Аякс»;
  • Примейра: «Порту»;
  • Про-лига: «Генк»;
  • Премьершип: «Рейнджерс»;
  • три победителя Пути лиг второго раунда.

Плей-офф:

  • Сербия: «Црвена Звезда»;
  • Турция: «Галатасарай»;
  • Швейцария: «Янг Бойз»;
  • Украина: «Шахтёр».

Четыре победителя Пути лиг и шесть победителей Пути чемпионов вышли бы в групповой этап ЛЧ.

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Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА: кто, с кем, когда? LIVE!
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Жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА: кто, с кем, когда? LIVE!
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