Нас ждёт последний в истории групповой этап Лиги чемпионов. Потом турнир сильно изменится

Лига чемпионов, жеребьёвка групповой стадии которой состоится сегодня, 31 августа, сильно изменится со следующего сезона. Нынешний сезон, по сути, последний в нынешнем формате. УЕФА планировал изменения ещё до того, как стало известно о Суперлиге, потому что гранды говорили, что им нужно меньше проходных матчей и больше доходов. Когда суперклубы решили отделиться, Александер Чеферин был в шоке – он думал, что подготовленная реформа ЛЧ должна была их успокоить и удовлетворить. Но в итоге Суперлиги нет, и все согласились с обновлённой Лигой чемпионов: в 2021-м реформу одобрили, а год спустя чуть подкорректировали её положения. Например, изначально предполагалось, что один клуб проведёт минимум 10 матчей, но команды возмутились (график и так жёсткий), поэтому остановились на компромиссном варианте в восемь игр.
Два главных момента реформы – это увеличение количества команд с 32 до 36 (а это значит, что общее количество матчей возрастёт) и введение швейцарской системы.
Сейчас обо всём расскажем.
Как будет проходить групповой этап?
Больше никакого деления на группы – 36 команд будут формировать единую турнирную таблицу по швейцарской системе. У клубов будет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде), календарь при этом заранее не будет определён: соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими, «ничейники» – с «ничейниками». Дважды с одной и той же командой сыграть нельзя. Всего будет сыграно 144 матча вместо нынешних 96.
Восемь матчей Лиги чемпионов будут распределены на 10 недель, а это значит, что у каждого из еврокубков будет «эксклюзивная неделя».
Кто и как выходит в плей-офф?
После завершения розыгрыша первые восемь команд в таблице напрямую выходят в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е разыгрывают дополнительный турнир (играют по два матча), по результатам которого определяется вторая восьмёрка участников.
Есть ли изменения в плей-офф?
Нет. С 1/8 и до финала – всё по-старому. Изначально думали сделать одноматчевые полуфиналы, но в итоге от этой идеи отказались.
Откуда новые команды?
Изначально УЕФА планировал отдавать два места клубам с высшим коэффициентом в еврокубках за последние 10 лет. То есть даже если команда не занимала в национальном чемпионате место, дающее ей право выступать в ЛЧ, она всё равно могла претендовать на участие в турнире (спасибо прошлым успехам). Для этого ей достаточно было попасть в зону еврокубков – хватило бы даже того места, которое гарантирует попадание в Лигу конференций. Но такой вариант устроил далеко не всех, поэтому в 2022-м УЕФА принял новые положения.
- Одну прямую путёвку получит ещё и команда, которая займёт третье место в пятой лиге таблицы коэффициентов УЕФА.
- Дополнительное место будет разыграно в квалификации Пути чемпионов. Раньше там была квота из четырёх команда, станет — из пяти.
- Ещё два места получат две лучшие страны по итогам еврокубкового сезона, то есть те, у кого будут лучшие общие показатели своих клубов во всех европейских соревнованиях, ранжированные по общему коэффициенту очков, делённому на количество участвующих клубов. Дальше объясним на примере из прошлого сезона.
- Максимальная квота от одной топ-лиги – шесть команд.
Клубы будут больше получать?
Сейчас Лига чемпионов приносит УЕФА € 3,6 млрд за каждый из трех сезонов с 2021 по 2024 год. Говоря о прогнозируемом доходе, директор УЕФА по соревнованиям Джорджо Маркетти сказал: «Мы работаем как над консервативными, так и над более оптимистичными прогнозами в диапазоне, я бы сказал, от € 4,6 млрд до € 4,8 млрд».
УЕФА ведёт переговоры с группами европейских лиг, чтобы решить, как распределить призовые, однако уже известно, что общая сумма выплат увеличится на 21% (до € 935 млн).
Александер Чеферин
Фото: Jurij Kodrun/Getty Images
Допустим, правила действовали бы уже сейчас. Кто бы тогда попал в ЛЧ?
Вышли бы напрямую:
- пять команд от АПЛ (четыре квоты + одна дополнительная, так как английские клубы набрали в сезоне больше всего очков): «Сити», «Арсенал», «МЮ», «Ньюкасл» и «Ливерпуль»;
- пять команд от Серии А (такая же история): «Наполи», «Лацио», «Интер», «Милан» и «Аталанта»;
- пять команд от Ла Лиги (добавляется победитель Лиги Европы): «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад» + «Севилья»;
- четыре команды от Бундеслиги (тут без изменений): «Бавария», «Боруссия», «Лейпциг» и «Унион»;
- три команды от Лиги 1 (сейчас Франция на пятом месте в таблице коэффициентов УЕФА): «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель»;
- две команды от Эредивизии: «Фейеноорд» и «ПСВ»;
- Примейра: «Бенфика»;
- Про-лига: «Антверпен»;
- шотландский Премьершип: «Селтик»;
- австрийская Бундеслига: «Ред Булл Зальцбург».
Квалификация:
- первый раунд: 32 команды из стран, занимающих места в рейтинге с 23-го по 55-й;
- второй раунд: восемь чемпионов из ассоциаций с 15-го по 22-е место («Спарта» Прага, «Будё-Глимт», «Копенгаген», «Динамо» Загреб, АЕК Афины, «Маккаби» Хайфа и «Арис»);
- шесть команд, занявших вторые места из стран-ассоциаций, располагающихся на 10-15-м местах («Штурм», «Бачка-Топола», «Фенербахче», «Серветт», «Днепр-1», «Славия»);
- 16 победителей первого раунда.
Третий раунд:
- Лига 1: «Ренн»;
- Эредивизия: «Аякс»;
- Примейра: «Порту»;
- Про-лига: «Генк»;
- Премьершип: «Рейнджерс»;
- три победителя Пути лиг второго раунда.
Плей-офф:
- Сербия: «Црвена Звезда»;
- Турция: «Галатасарай»;
- Швейцария: «Янг Бойз»;
- Украина: «Шахтёр».
Четыре победителя Пути лиг и шесть победителей Пути чемпионов вышли бы в групповой этап ЛЧ.
- 31 августа 2023
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