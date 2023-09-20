«Дедушка дружил с Яшиным, а кумир в России — Акинфеев». Что за вратарь забил гол года в ЛЧ

Голкипер «Лацио» Иван Проведель – главный герой первого игрового дня Лиги чемпионов. На 90+5-й минуте матча с «Атлетико» он забил, сравняв счёт, да как красиво! Реакция Маурицио Сарри идеально описывает чувства всего стадиона в тот момент.

Сам вратарь не сразу осознал, что забил – после матча он признался, что на это ушло какое-то время. А заодно поделился, что учился у Чиро Иммобиле! «Я вижу, как он делает эти движения каждый день (вероятно, речь о забегах в штрафную. – Прим. «Чемпионата»), – сказал Проведель журналистам. – А ещё я знал, что Луис Альберто обычно подаёт на дальнюю штангу, поэтому пошёл туда».

Проведель наполовину русский, его дед дружил с Яшиным

Иван родился в Италии, но его мама – русская. Она выросла в том же районе Москвы, что и Лев Яшин. «Мои бабушка и дедушка жили на его улице, — рассказывал он в интервью «Чемпионату». – Мой дедушка действительно дружил с Яшиным! Не знаю историю их отношений, но для меня это ещё одна причина верить в свою мечту стать классным вратарём. Примеры таких людей вдохновляют!».

Иван Проведель голкипер «Лацио» «Я родился в городке Чекини в провинции Порденоне. Моя мама — русская, она родилась в Москве, а мой отец — итальянец. Знаю русский язык, понимаю его, но мне комфортнее общаться на английском — просто чаще его использую. Да и футбольных терминов назвать не смогу. А вот если надо поддержать диалог, когда меня спросят: «Как дела?» — то пожалуйста. Но вообще на русском говорю только с некоторыми в семье: например, в детстве общался с бабушкой – она жила с нами в Порденоне и на итальянском не говорила. А потом она уехала в Москву, а я — играть за «Удинезе» (в интервью «Чемпионату» от 22 февраля 2022-го)».

Проведель готов подумать о карьере в сборной России

Вратарь признавался нам в интервью, что чувствует себя наполовину русским, а наполовину итальянцем, поэтому болеет и за сборную России, и за сборную Италии.

Иван Проведель голкипер «Лацио» «Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь (в интервью «Чемпионату» от 22 февраля 2022-го)».

В сентябре 2022-го Роберто Манчини вызвал Ивана в сборную Италии на матчи Лиги наций с Англией и Венгрией. Проведель на поле не вышел, поэтому теоретическая возможность сыграть за сборную России остаётся.

Проведелю часто говорят, что он не итальянец

Всё из-за сочетания имени и фамилии: Иван – нетипичное для Италии имя, Проведель – нетипичная для Италии фамилия.

Иван Проведель голкипер «Лацио» «Бывало, люди говорили мне: «Ты не итальянец!». Приходилось объяснять, что и почему. У меня был одноклубник из Литвы. После двух дней общения он сказал: «Вот это да, ты так хорошо говоришь по-итальянски. Как у тебя это получается? Откуда ты?». Я даже немного удивился. Пришлось сказать: «Хей, чувак, я итальянец!» Иногда люди и правда думают, что у меня другая национальность».

Проведель мечтал стать пилотом Формулы-1

Проведель любит футбол, но долгое время мечтал быть гонщиком – правда, как он сам признавался, это было невозможно.

Иван Проведель голкипер «Лацио» «В Италии футбол просто везде: все говорят о нём, смотрят, играют в каждом дворе. Я просто выходил с друзьями на улицу и играл каждый день. Главное, чтобы был мяч. Я пробовал другие виды спорта, но ничто не нравилось мне так, как футбол. Так что выбора у меня не было».

Кумир Проведеля в Италии — Тольдо, в России — Акинфеев

Иван мечтал стать вратарём с тех пор, как посмотрел Евро-2000, а именно – матч Италии с Голландией. Игра Франческо Тольдо его настолько поразила, что Проведель тут же влюбился и в позицию. «Старался ему подражать – даже покупал такие же перчатки, бутсы», – говорил он в интервью «Чемпионату».

В России Проведелю всегда нравился Игорь Акинфеев – он называл его российским Буффоном.

Иван Проведель голкипер «Лацио» «Акинфеев — очень хороший вратарь. Думаю, для сборной России он — как Буффон для Италии. У Игоря замечательная карьера, которой можно только восхищаться. Он принёс очень много пользы, играя за сборную России. Уверен, все российские вратари равняются на Игоря. Среди итальянских вратарей моим кумиром был Тольдо, а в России — Акинфеев (в интервью «Чемпионату» от 22 февраля 2022-го)».

Тренеры видели в Проведеле нападающего

До 15 лет Иван играл в атаке!

Иван Проведель голкипер «Лацио» «Тренеры видели во мне форварда. Даже не знаю почему. А я был не так плох! До 15 лет играл в атаке, но понял, что это просто не доставляет мне удовольствия. Тогда попробовал себя вратарём в маленькой команде, и у меня стало получаться. Потом меня заметил «Удинезе» — так я и стал вратарём уже полноценно».

Проведель однажды забил головой – и шутил, что ему тогда помогли его качества форварда. «Это было невероятно, – вспоминал он в интервью «Чемпионату». – Моей команде был очень нужен этот гол, мы проигрывали к 90+5-й минуте. Я решил пойти на другую половину поля и помочь – был штрафной. Вообще, такое практически не случается, но мне реально удалось забить! Это было какое-то сумасшествие! Было бы круто, если бы я смог повторить это ещё раз».

И ведь смог!

«Эти два гола не имеют никакого рейтинга, – признался он после вчерашнего матча. – Они оба очень для меня важны!».

Иван Проведель Фото: Marco Rosi/Getty Images

Проведель — лучший голкипер Серии А прошлого сезона

Иван никогда не играл за пределами Италии: вся его карьера – «Кьево», «Пиза», «Перуджа», «Модена», «Про Верчелли», «Эмполи», «Юве Стабия», «Специя» и, наконец, «Лацио», где он раскрылся и вышел на совершенно новый уровень. В первом сезоне в Риме (2022/2023) Проведель провёл 21 «сухой» матч – это 55,3% от всех игр! По этому показателю он стал лучшим в Серии А (на втором месте был Алекс Мерет из «Наполи» – 16), поэтому в концовке сезона его вполне заслуженно признали лучшим вратарём лиги.