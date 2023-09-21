«Политикам нужно сесть и поговорить». Страна Бута тоже пережила бан в спорте, как и Россия

Если вы смотрели российский футбол в нулевые, то наверняка запомнили этого парня. Среди множества африканских легионеров Мэтью Бут выделялся цветом кожи и огромным (без 1 см два метра!) ростом. Болельщики «Ростова» и «Крыльев Советов» ценили гиганта из ЮАР за самоотверженность и преданность своим командам. Спустя 15 лет Бут вернулся в Россию, чтобы почтить память Ильи Цымбаларя, и дал большое и очень содержательное интервью «Чемпионату».

«Что ест Тихонов? Он вообще не стареет!»

— С какими чувствами приехали на матч памяти Цымбаларя?

— Для меня честь принять участие в таком мероприятии. Считаю, нам нужно проявлять солидарность и помнить игроков, уже завершивших карьеру или ушедших от нас. Круто, что почтить память Цымбаларя пришло так много фанатов «Спартака». Не ожидал увидеть такую толпу на матче легенд!

— Вы совсем немного разминулись с ним в РФПЛ: когды вы приехали, он только-только закончил. Вне футбола не встречались?

— Никогда не пересекался с Ильёй Цымбаларём в жизни, но довелось пообщаться с его сыном Олегом, который участвовал в организации матча. Он рассказал мне об отце, его карьере. Я видел хайлайты игры Цымбаларя и могу сказать, что это действительно выдающийся игрок.

— Что скажете о самом матче?

— Андрей Тихонов вообще не стареет! Я получал удовольствие, играя вместе с Андреем за «Крылья Советов». Не знаю, что он ест, но вообще не изменился! Было приятно встретиться с футболистами, против которых я играл много лет назад. В России я был очень близок с Макбетом Сибайей, мы проводили много времени вместе, часто встречались в Москве. Ещё выделю Павлюченко.

Андрей Тихонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В ваше время вообще в лиге было много больших нападающих: Погребняк, Булыкин.

— Соперничать с ними всегда было непросто, но мне нравилось играть против больших нападающих, потому что это была равная физическая битва. Чтобы противостоять маленьким и быстрым нападающими, например, Вагнеру Лаву, приходилось отдавать максимум сил.

«Удивился, что все в Москве соблюдают правила дорожного движения»

— Сильно изменилась Россия за 15 лет?

— Я действительно давно не был в России – последний раз аж в 2009 году. Знаю, что после чемпионата мира в 2018-м многие большие города сильно изменились. Нечто похожее происходило перед ЧМ-2010 в Южной Африке. В Москве после длительного отсутствия бросилось в глаза, как стремительно город развивался все эти годы: дороги, застройка, стадионы ведущих клубов – всё на высочайшем уровне. Гуляя по центру города, удивился, что все соблюдают правила дорожного движения (смеётся). Московский трафик я запомнил суматошным и неорганизованным, а сейчас всё в порядке.

— Не возникало сомнений в поездке в Россию на фоне международной ситуации?

— Даже не думал об этом. Я приехал в Россию на спортивное мероприятие, на матч памяти легенды «Спартака», и не пытался найти какой-то политический контекст, чтобы не приезжать в Москву.

— С какими чувствами вспоминаете российский этап карьеры?

— Я разговаривал с Макбетом Сибайей: он провёл в России восемь лет, оставил значимый след в истории, а болельщики до сих пор помнят и узнают его. Думаю, могу сказать то же самое и о себе. Я вернулся с очень хорошими чувствами: люди, да и всё здесь напоминает о том этапе карьеры. Иногда приятно потешить своё эго, ха-ха!

— Какой момент из того времени врезался в память?

— Когда я только приехал в Россию, было тяжело. Команда находилась внизу турнирной таблицы, и у нас оставалось 10 игр, чтобы исправить ситуацию и спастись. Кажется, тогда мы проиграли лишь один матч. Было сложно, но это отличное воспоминание.

— Почему у вас не сложилось с «Вест Хэмом» и «Уимблдоном»?

— Главным тренером «Вест Хэма» был Гарри Реднапп. Вроде я его впечатлил, и клуб даже сделал мне официальное предложение. Но, к сожалению, моя команда из ЮАР хотела много денег, поэтому переход не состоялся. А в «Уимблдоне» я провёл три месяца. Никто не предупредил главного тренера о моём трансфере, всё решили хозяева клуба. Если у тебя нет доверия главного тренера, всегда будут проблемы. Так и получилось: меня просто не видели в команде.

— Зато вы стали одним из первых футболистов из ЮАР в российском чемпионате. Как так получилось?

— Когда я выступал за «Мамелоди Сандаунз», нашим тренером был Виктор Бондаренко. Именно благодаря ему я оказался в «Ростсельмаше». Бондаренко полностью организовал мой переход. На тот момент команда была в ужасном положении, но президенту Ивану Саввиди удалось это исправить.

Мэтью Бут в «Ростове» Фото: ИТАР-ТАСС

— В то время в команде было много африканцев. Как они себя чувствовали в России?

— Если не ошибаюсь, в 2003 году Саввиди привёз из Африки ещё пять игроков. Я и Гифт Кампамба из Замбии помогали ребятам освоиться в городе и клубе. Нам повезло, что погода в Ростове не такая холодная, как в остальных краях России. Это помогло адаптироваться чуть быстрее.

— Как коммуницировали с русскими?

— Признаюсь, общаться с русскими было очень сложно. Когда в команде есть группа англоговорящих игроков, им важно налаживать связи и с русскими – в том числе чтобы учить язык. Хотя запомнить футбольные термины не составляло труда, общение на поле никогда не было проблемой.

Помню, меня даже посвящали в донские казаки – пришлось пить водку с клинка. Я не привык ко вкусу квашеной капусты и водки, но ценю, что познакомился с местной культурой и традициями.

«В ЮАР спрашивают, красивые ли у вас девушки и много ли русские пьют водки»

— Что чаще всего спрашивают о нашей стране в ЮАР?

— Спрашивают, красивые ли у вас девушки и много ли русские пьют водки, ха-ха! Жители Южной Африки вообще не знакомы с многонациональной культурой и жизнью в России. Все интересуются, холодно ли тут, как я выжил в таком климате, и, конечно, спрашивают, разгуливают ли медведи по улицам (улыбается). Я рассказываю всем о том, как девять часов летел во Владивосток и всё это время находился в одной и той же стране. Многие понятия не имеют, насколько большая у вас страна. Просто огромная! Здесь очень много культур, разных народов. Это невозможно обобщить и описать каким-то одним словом.

— Владивосток чем-нибудь ещё запомнился?

— Было прикольно оказаться в городе, который находится так близко к Китаю и Японии. Лететь из Самары через всю Россию оказалось очень интересно. Помню, у нас была пересадка в Чите, и только потом мы добрались до Владивостока. Удалось провести короткую тренировку и поспать – играть пришлось в тот же день. Сразу же после матча мы сели в самолёт и полетели обратно. Чтобы восстановиться после такого путешествия, потребовалось несколько дней.

Знаете, это очень необычный, но в то же время уникальный опыт. На той игре были даже три или четыре фаната «Крыльев», которые приехали во Владивосток на поезде. Получается, они ехали почти неделю! Очень ценно, что болельщики готовы проехать столько ради матча любимой команды.

«Было тяжело, но я тоже внёс вклад в бронзу «Крыльев»

— Как «Крыльям» удалось завоевать бронзу в 2004 году?

— Я присоединился к команде в середине сезона, когда в составе были Колодин, Короман, Каряка – игроки очень высокого качества. Признаться, для меня это был тяжёлый период. На тот момент я не показывал свой лучший футбол: мне не хватало уверенности, чтобы быть лидером в большой команде. Хотя уверен, что внёс свой вклад в ту бронзу. Надеюсь, в этом сезоне «Крылья» выступят лучше, чем в прошлом. Может, даже выиграют чемпионат. Кто знает?

— Бывший спортивный директор «Крыльев» Владимир Константинов рассказывал, что Герман Ткаченко создал классную атмосферу в «Крыльях». Как он сплачивал коллектив?

— Скорее, ему удалось собрать в команде классных футболистов. Все звёзды сошлись, чтобы команда работала как единый механизм. Большую роль сыграли главный тренер Гаджи Гаджиев и его опыт. Что касается Германа, он выдающаяся личность, и это, безусловно, сыграло свою роль в формировании коллектива.

— Правда, что многие игроки теряли концентрацию на теориях Гаджиева?

— Это нормально. Не знаю ни одного игрока, который любит сидеть на теории. Мне кажется, важно, чтобы разбор не превышал 15-20 минут. Он должен быть чётким и кратким. Дольше сидеть в кабинете невозможно, ты теряешь игроков (смеётся). Теории Гаджиева действительно были тяжёлыми, но мы уважали Гаджи Муслимовича и играли за него.

«Не удивлён, что Слуцкий ушёл в индустрию шоу и юмора»

— Как работалось со Слуцким?

— Сначала Леонид Викторович был не очень-то уверен в моих способностях. Мне приходилось усердно работать на тренировках и выкладываться в каждом матче, чтобы завоевать его доверие. Но это часть футбола: не каждому тренеру ты должен нравиться моментально. Иногда игроки сдаются и уходят. Я хотел доказать Слуцкому, что способен соответствовать его требованиям. В конце концов, думаю, у меня получилось. Я даже стал капитаном «Крыльев». Мне как легионеру было очень приятно выводить на поле такую именитую команду.

Леонид Слуцкий Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мне нравились тренировки и подход Слуцкого. Он был молодым тренером со свежими идеями, привнёс что-то новое в том числе и в теорию. Я был рад наблюдать за его прогрессом в качестве тренера. Сборная России, ЦСКА, Англия, «Витесс» — это круто, не каждый может похвастаться таким выдающимся опытом.

— Уже после вашего ухода в 2009 году случился странный матч «Крыльев Советов» в Грозном. Слуцкий рассказывал, якобы игра должна была быть сдана. Верите, что он мог пойти на такое?

— Я даже не помню этой ситуации, так как уже покинул команду. Признáюсь, за шесть лет, что я отыграл в России, была одна или две игры, которые заставили меня заподозрить, что такое действительно происходит. Не могу сказать наверняка, но договорные матчи – это проблема во всём мире. Например, в Южной Африке, если вратарь допустит две глупые ошибки, люди обязательно скажут, что он жульничает и работает на букмекерскую контору. Всегда ходят какие-то слухи и разговоры… Вы можете быть уверены только в том случае, если есть реальные доказательства.

— Но всё же такие мысли вас в России посещали.

— Знаете, это очень просто. Игроки всегда могут обвинить судью – это все любят. Хотя иногда это может быть откровенная судейская ошибка. Мы не знаем, что происходит наверняка. Опять же, не стоит даже задумываться об этом, если нет доказательств. Например, в Южной Африке, да и в любой другой точке мира, когда играешь против больших команд, на судью всегда оказывается серьёзное давление, чтобы он отдавал предпочтение более крупным командам из-за толпы и влияния.

— Сейчас Слуцкий с головой ушёл в YouTube-шоу. Удивлены?

— Нет, почему же? У него всегда был такой характер, отменное чувство юмора — именно поэтому с ним было классно работать вместе. Он был молод, поэтому и атмосфера в команде была освежающей. Вообще не удивился, когда узнал, что Слуцкий ушёл из футбола в индустрию шоу и юмора.

— В 2014 году не стало экс-капитана «Крыльев» Андрея Гусина. Как вы узнали о его смерти?

— Я был шокирован этой новостью. Очень трудно, когда ты так надолго уезжаешь из страны, а потом кто-то из твоих товарищей по команде отправляет тебе сообщение со словами: «О, ты слышал об Андрее?» Это тяжело переварить, когда провёл с людьми так много времени в клубе. Получить такое сообщение через девять лет… Мне было не с кем по-настоящему поделиться этим. Был потрясен, узнав о смерти Гусина.

Андрей был очень известным игроком, выступал за сборную. Я знал, что он любил автогонки из-за машины, на которой ездил. Все игроки завидовали его тачке. Очень грустно, что он ушёл из жизни.

«Поражало, как много пива могли выпить футболисты за день до игры»

— В своей книге вы пишете, что 75% футболистов после карьеры становятся либо алкоголиками, либо наркоманами. Почему так происходит?

— Как футболисты мы растем в командах. Когда становимся профессиональными игроками, у нас есть контракт. В нём указано, что вы будете находиться на тренировке в такое-то время, будете играть матчи, делать это, делать то. Когда вы выходите на пенсию, у вас больше нет контракта, нет товарищей по команде, нет клуба, вам не звонят журналисты, и вас не показывают по телевизору. Тело начинает меняться. Вы становитесь толстым, медлительным и старым. Возможно, у вас нет работы, поэтому вы начинаете тратить свои сбережения. Затем вы продаёте свой дом или что-то очень дорогое и ценное. Так всё и происходит, а потом люди теряют себя.

Именно поэтому важно продолжать оказывать поддержку бывшим игрокам. Чтобы занять их, постараться платить им зарплату, держать их в поле зрения общественности и прославлять их. Это то, что я пытаюсь делать в Южной Африке: у меня есть благотворительный фонд помощи игрокам, уже завершившим карьеру. Пока ты играешь, нужно быть уверенным, что ты сберегаешь свои деньги, правильно инвестируешь и готовишься к завершению карьеры. Мне жаль, что не все это понимают и губят себя. Футболисты должны быть готовы к выходу на пенсию. Нельзя винить клуб или федерацию. Если что-то пошло не так, нужно корить только себя, потому что каждый из нас – хозяин своей судьбы.

— Среди ваших друзей есть те, у кого были проблемы с алкоголем?

— К сожалению, я могу привести много примеров. Я рад, что многим всё-таки удаётся избежать таких пагубных последствий благодаря поддержке семьи. А кто-то проходит курс реабилитации, простыми словами – отправляется в больницу для алкоголиков.

— В Самаре и Ростове очень популярны пиво и раки.

— О да, это я помню (улыбается)! В свободные дни мы только и делали, что ходили в баню, пили пиво, ели раков и креветки. Это традиция, что тут поделать! Всегда поражало, как много пива могли выпить футболисты, а уже на следующий день – выйти играть в футбол. Думаю, это очень опасно для здоровья. Ребята были молоды и просто не понимали, что нельзя делать это на протяжении всей карьеры. Когда становишься старше, организму требуется больше времени на восстановление. Такими выходными игроки сокращают себе карьеру. Если карьера длиннее, ты ведь заработаешь больше денег. Всё элементарно! Это проблема не только российских футболистов, но и южноафриканских, английских, немецких — да и всех профессиональных игроков. Культура употребления алкоголя очень сильна.

Игроки «Баварии» на Октоберфесте Фото: PoolGetty Image

— Рассказывали, что вы читали российских классиков. Откуда такая тяга к нашей литературе?

— Я люблю читать и всегда читал книги. Когда приезжаю в какую-либо страну, мне важно лучше понимать её культуру, стараться изо всех сил учить язык. Это помогает и в жизни. Уверен, фанаты всегда такое ценят. Российская литература – это мировая классика. Могу похвастаться, что читал «Войну и мир» и «Преступление и наказание». Эти книги несут в себе важный посыл для современного общества.

«На чемпионства «Зенита» должна быть реакция «Спартака», «Динамо», «Локомотива»

— Видели вашу фотографию с Иржи Ярошиком, где вы в Испании играете в гольф. Хобби?

— В ЮАР гольф – очень популярный вид спорта, по всей стране много оборудованных гольф-полей. Это дорогое увлечение: когда был моложе, не мог позволить себе играть. Сейчас я заработал денег и не против помахать клюшкой пару раз в месяц.

— А с Ярошиком общаетесь?

— Слежу за Иржи в социальных сетях, но не могу сказать, что мы общаемся. Знаю, что он успел поработать главным тренером в «Оренбурге». Радует, что футболисты, с которыми мне довелось играть, находят себя в тренерском деле. Милош Крушчич, с которым мы выступали в «Ростове», сейчас тренирует в Венгрии, успел поработать в софийском ЦСКА. Ребята прогрессируют – это круто!

— Следите за РПЛ? Почему у Ярошика не получилось в «Оренбурге»?

—- Если честно, не слежу за РПЛ, поскольку в ЮАР нет трансляций матчей. Иногда могу посмотреть подборки с хайлайтами недели.

— «Зенит» становится чемпионом последние пять лет. Как бороться другим командам?

— В ЮАР сейчас похожая ситуация: есть «Мамелоди Сандаунз» – команда, с которой другим сложно соперничать в плане финансов. Но я чувствую, что есть и другие пути для конкуренции с ними. Это не только деньги. Может быть, «Зенит» и самый богатый, но если у других клубов хорошая селекция, они развивают молодёжь, то они могут сражаться за чемпионство.

— Пять титулов «Зенита» подряд – плохо для российского футбола?

— Я бы не сказал, что это плохо. Российский футбол был бы лучше, будь у вас больше соревнований, больше матчей. Не вижу негативного эффекта от того, что одна и та же команда побеждает на протяжении нескольких лет. Но ведь должна быть и реакция «Спартака», «Динамо», «Локомотива». Если будут сидеть сложа руки и не бросят вызов, это нездоровая тенденция.

«Все шесть лет в России не получал вызовов в сборную»

— Вы говорили, что были не против подольше остаться в Самаре, но покинули «Крылья» из-за семьи. Поступили бы сейчас по-другому?

— Сложная ситуация. Моя семья хотела вернуться в Южную Африку. Да и я сам хотел вернуться, чтобы закрепиться в сборной. В течение шести лет не играл за национальную команду, а в 2010 году приближался чемпионат мира по футболу. «Крылья» предлагали хороший контракт, но я решил, что у меня будет больше шансов, если вернусь в Южную Африку. Есть вещи важнее денег. Тот факт, что моя семья хотела вернуться, заставил меня принять это решение. Семейное счастье – это очень ценно.

— Чтобы попасть в сборную, обязательно нужно было играть в Южной Африке?

— Нет, просто все шесть лет в России я не получал вызовов. Показывал очень хороший футбол, но не играл за национальную команду. До сих пор не понимаю, почему так.

— Какие воспоминания остались от домашнего чемпионата мира?

— Это был очень успешный турнир. Было много критики и предубеждений против африканской страны; люди говорили, что ничего не получится. Счастлив, что всё получилось и мы заткнули всем рты. В личном плане я был разочарован, что мне не удалось сыграть. Но быть частью такого события — уже большой опыт.

— Что нужно сборной ЮАР, чтобы выйти на новый уровень?

— Население нашей страны составляет около 55 миллионов человек, а футбол — вид спорта номер один. Я много путешествовал по стране, разговаривал с местными жителями в разных частях и пришёл к выводу, что федерация не вкладывает достаточно денег и ресурсов в программы развития молодежи: недостаточно условий, нет организации. Они просто не дают мальчишкам и девчонкам возможности играть. В каких-то городах всё выглядит хорошо, но стоит выехать за пределы города — и там ничего не происходит. В стране не используют по максимуму свой резерв талантов. Федерация сосредоточена на Премьер-лиге и сборной, но это не тот способ. Нужно засучить рукава и смотреть глубже.

Я работаю с маленькими детьми и вижу, какой у них природный талант. Дети должны получить шанс. А если в лестнице не хватает каких-то ступеней, подняться наверх почти невозможно.

«В ЮАР была поговорка: в ненормальном обществе не должно быть нормального спорта»

— ЮАР 30 лет находилась в изоляции от спорта. Сейчас российский спорт оказался в похожей ситуации.

— Понимаю, что хочется провести параллель с Россией. Но, послушайте, апартеид в Южной Африке создал ненормальную ситуацию в обществе. Нашим спортсменам запретили участие в международных состязаниях… Сложное было время. С одной стороны, будучи спортсменом, могу понять, почему это несправедливо. Почему я должен страдать из-за политиков? Это не совсем честно, не так ли? Но, с другой стороны, приехав из Южной Африки и зная об апартеиде, какие предрассудки он породил, могу понять, почему международный спорт был запрещён. Я не говорю о России, но с точки зрения Южной Африки – это было верным решением. В ЮАР была известная поговорка: в ненормальном обществе не должно быть нормального спорта. Это очень сложная тема для разговора. В такой ситуации жизнь не должна идти своим чередом.

ЮАР времён апартеида Фото: Hulton Archive/Getty Images

— Что думаете о решении УЕФА и ФИФА отстранить Россию от международных соревнований?

— Понимаю, почему это сделано. Я просто надеюсь, что у политиков с обеих сторон возобладает здравый смысл. Южная Африка заняла нейтральную позицию по отношению к происходящему. Но в одном они правы – должен быть диалог. Важно остановиться и провести переговоры. Однако не похоже, что это произойдёт в ближайшее время. Мне очень жаль.

— Сколько времени понадобится России, чтобы вернуться?

— Трудно сказать, сколько времени это займёт. Всё, что сейчас происходит, просто не нужно. Ситуация влияет на весь земной шар, а не только на Украину и Россию. На кого-то меньше, на кого-то больше, но влияет на всех. Я хотел бы призвать политиков сесть и поговорить.

— С каким чувством покидаете Россию на этот раз?

— Всегда с хорошим настроением. Как и везде, есть политики, а есть спорт и футболисты. Я общаюсь с футбольными людьми, с болельщиками. В отношении России у меня всегда будут приятные и искренние чувства. Это была отличная поездка, и она того стоила.