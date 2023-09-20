У Карпина появился новый герой. Супергол и победный пенальти от 18-летнего защитника!

«Ростов» не смог победить «Рубин» в основное время, но сделал это в серии 11-метровых.

После громкого поражения «Рубина» от «Зенита» (0:3) Рашид Рахимов прилично обновил состав в Кубке России. Отправил отдыхать многих лидеров, которые ничего не могли противопоставить действующим чемпионам. При этом на «Ростов» всё равно вышел неплохой набор игроков. Чего стоят только два зарубежных новичка, пришедших на финише трансферного окна — защитник Дрезгич и нападающий Чумич. Они впервые влетели в основу и получили шанс показать свои способности.

У «Ростова» дела в Кубке складываются очень даже неплохо. Две победы после трёх туров и уверенное второе место. И это при том, что Карпин, как и все остальные тренеры, предпочитает экспериментировать в этом турнире. И порой получается даже лучше, чем в чемпионате. Это показал матч с «Рубином».

На первых минутах команды определялись, кому больше владеть мячом. Сначала, казалось, эту привилегию получил «Ростов», подав несколько угловых. Но потом казанцы всё же вспомнили, что они хозяева поля, и попросили мяч обратно. Однако ничего опасного у ворот Никиты Медведева создавать не получалось.

В какой-то момент многие точно посчитали, что тайм пройдёт скучно и команды совсем не настроены забивать голы. Но всё изменил один эпизод с участием 18-летнего защитника Германа Игнатова. Для него это был дебют за первую команду «Ростова», который он точно запомнит на всю жизнь. На 27-й минуте Игнатов получил мяч на левом фланге и очень смело полетел с ним к воротам. Такой наглости поразились и защитники «Рубина». Ведь всё закончилось резким выстрелом по воротам и голом.

Гол помог игре раскрыться. Чуть ли не в следующей атаке забить мог Лангович. Защитник попытался навесить в штрафную, но мяч свалился с ноги и полетел точно в перекладину. Если бы траектория была чуть другой, Янович мог бы не среагировать.

«Рубин» — «Ростов» — 1:1 (2:4) Фото: РИА Новости

А уже в концовке тайма два супермомента имел «Рубин». Сначала тот самый новичок Чумич после розыгрыша углового бил из убойной позиции, но потащил Медведев. А после Кузнецов с близкого расстояния расстреливал ворота, однако «Ростов» спасла штанга.

«Рубин» моментально включился и во второй тайм, организовав быстрый гол. Чумич пролетел по левому флангу и прострелил вдоль ворот, где оказался Апшацев, который грамотно замкнул.

После этого команды немного успокоились, тренеры делали замены и, видимо, готовились к финальному штурму. Уже в концовке матча ростовчане здорово разыграли комбинацию с участием Тугарева, Игнатова и Щетинина. Последний должен был пробивать Яновича, но кипер чудом вытащил сначала его удар, а потом и выстрел Уткина.

Уже в добавленное время игрок «Рубина» и вовсе забил, обыграв двух защитников. Однако Екатерина Курочкина зафиксировала офсайд, который подтвердили видеоассистенты. Уже перед серией пенальти головой о газон ударился Виктор Мелёхин. Пришлось включаться медикам, но вроде бы обошлось.

Серия пенальти — привычный атрибут сегодняшнего дня в Кубке. И в ней лучше проявил себя вратарь «Ростова» Медведев. Первый удар прошёл мимо, а четвёртый Никита взял. Интересно, что победный пенальти дончан забил тот же Игнатов — точно герой матча.