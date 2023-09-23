«Спартак» возвращается в гонку за золото РПЛ! Повезло, что Личка намудрил с составом

«Спартак» победил «Динамо» в дерби и обошел бело-голубых в таблице. До первого места – два очка. В этой игре могло быть много голов, но всё решил один забитый мяч.

После публикации стартовых составов команд Гильермо Абаскаля и Марцела Лички болельщикам было о чём поговорить и поспорить. Казалось, что чешский тренер «Динамо» слишком рискует, выставляя на дерби сверхатакующую основу. В опорной зоне вместо вырывающего мячи с мясом Лаксальта – новичок-творец Бителло (уругваец и Фомин получили паузу по решению медицинского штаба). В группе атаки одновременно и Карраскаль, и Смолов, и Нгамалё, к каждому из которых появлялись вопросы по игре без мяча. У «Спартака» же опять остался в запасе Джикия, присел на скамейку и Зобнин. Место капитана отдано Бабичу, а в центре поля сыграл Пруцев.

Футбол смотрелся на одном дыхании! С первых минут стало понятно, что будет открытая игра с большим количеством переходов мяча. «Динамо» решило ввязаться в обмен ударами, несмотря на то, что недавно получило на этой арене 1:4 в Кубке России. Но «Спартак» лучше контролировал пространство и использовал скорость своих футболистов группы атаки. Уже на 7-й минуте команда Абаскаля забила после контрвыпада. Началось всё с потери Смолова, который вообще излишне тянул одеяло на себя и много ошибался. Дуарте отобрал мяч, а Соболев вырезал совершенно потрясающую длинную передачу в касание на улетавшего к воротам соперника Бонгонда. Вдобавок ошибся Чавес: мексиканец напрасно ушёл страховать партнёров на фланге и оставил зону свободной. Бонгонда реализовал первый же удар красно-белых в створ.

Поведя в счёте, «Спартак» защищался по схеме 4-4-2 – впереди оставались Промес и единственный на данный момент штатный форвард в заявке команды Соболев. Хозяева имели шансы увеличить преимущество. Например, в моменте, когда Бителло здорово отработал в обороне и в последнюю секунду помешать забить стоявшему перед воротами Денисову. Правда, показалось, что было касание руки самого дорогого летнего новичка РПЛ, тем не менее судьи не нашли фола.

«Динамо» свои лучшие атаки проводило поначалу как раз через зону самого Денисова. Однако после получаса игры стали ошибаться подуставшие центрхавы и Дуарте. В результате в первом тайме бело-голубые даже превзошли красно-белых по ударам (9:8) и попаданиям в створ (3:2). Едва не забил активный Бителло (45 касаний за 45 минут – больше всех в составе динамовцев), а Чавес с передачи бразильца зарядил в перекладину из-за штрафной. Игра стала двигаться туда, куда не хотелось Абаскалю.

В перерыве произошла замена, которую можно было спрогнозировать в последнюю очередь – Селихов уступил своё место Максименко. У основного на сегодняшний день голкипера «Спартака» что-то случилось со спиной. Красно-белые вроде бы успокоили игру на первых минутах второго тайма, а «Динамо» не хватало качественного высокого отбора. И всё же благодаря индивидуальному мастерству игроков группы атаки бело-голубые создавали моменты. Малополезный до того Карраскаль имел два шанса, чтобы превратиться в героя дерби. Но в одном случае сделал лишнее касание вместо удара, а в другом пробил в соперника.

После часа матча Личка принял ещё одно удивительное решение по составу. С заменой Смолова на Скопинцева динамовцы перешли на игру с тремя центрбеками, а без мяча в линию обороны «падали» пятеро, включая Дасу и самого Скопинцева. По сути, на одного человека в атаке у бело-голубых становилось меньше, хотя очевидно, что по замыслу тренера фланговые защитники должны были много времени проводить на чужой половине и обеспечивать ширину. Маричал слева – неоднозначный эксперимент. Его край не проваливался, кроме того, однажды уругваец спас «Динамо» от второго гола, не дав забить Промесу, вот только с точки зрения поддержки наступления он мало что сделал.

Если бы гости ушли от поражения в концовке, то мы вынуждены были бы признать правоту Лички. Всё же главная оценка работы тренера – это результат. В дерби так точно. Но получилось, что чех сам себя перехитрил. Два-три голевых момента бело-голубые создали, тем не менее и в этих эпизодах, и при офсайдах атаковавших ворота динамовцев Максименко тащил всё. Здорово сыграл свой тайм Александр! Шунин в концовке тоже спас «Динамо» – в одном из двух сумасшедших моментах, упущенных Промесом. В Кубке России в Нижнем Новгороде Квинси такие забивал, а тут снайпера красно-белых словно подменили.

«Спартак» и «Динамо» нанесли в этом весёлом дерби 35 ударов (17:18, в створ – 6:6). А Абаскаль опять обыграл Личку.