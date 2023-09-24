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Последняя победа «Локомотива» над «Зенитом» в сентябре 2019-го, где те игроки сейчас, подробности

Последний раз «Локо» обыгрывал «Зенит» при Сёмине! Что сейчас стало с той командой?
Дмитрий Зимин
Последняя победа «Локомотива» над «Зенитом»
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Только Баринов до сих пор в основе.

Как же долго «Локомотив» не может выиграть у «Зенита». Последний случай – сентябрь 2019-го, когда командой ещё рулил Юрий Сёмин. В Москве «Локо» воткнул команде Сергея Семака один мяч. С того момента – девять встреч и шесть побед команды Семака. Может, не просто так сам Сёмин как-то сказал, что только он может прервать гегемонию Питера?

Сегодня у «Локо» новый шанс изменить неудачную статистику. Ну а пока вспоминаем, где игроки, которые участвовали в той самой игре 2019 года.

Россия - Премьер-Лига . 11-й тур
28 сентября 2019, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Крыховяк – 48'    

Гильерме

В 2019-м Гиля – основной и любимый вратарь Сёмина. Да и вообще один из лучших в РПЛ, плюс игрок сборной. Но в 2021-м всё изменилось – бразилец присел на скамейку, сначала уступил место Худякову, а потом – Лантратову. Сейчас он периодически выходит в Кубке, но эти события – большая редкость.

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Владислав Игнатьев

Тогда Игнатьев ещё был ключевым защитником «Локо». Потом угодил в запас, а в 2021-м уехал на год в Казань. С лета 2022-го – без команды. Официально о финише карьеры он не объявлял, но всё и так понятно. Сейчас Игнатьев путешествует по миру и выкладывает красивые фото в соцсетях.

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Бенедикт Хёведес

В 2018-м немец пришёл в «Локо» после аренды в «Ювентусе». Просто премиум трансфер. И уплаченные за себя € 4 млн полностью оправдывал. Закрывал центр, фланг, был одним из лидеров обороны. После старта пандемии он не стал возвращаться в Россию, опасаясь за своё здоровье. «Локо» пошёл навстречу и расторг с ним контракт. После Москвы Бенедикт год побегал за любительский клуб из родного города и завершил карьеру. Сейчас Хёведес востребованный эксперт на ТВ и даже год поработал менеджером сборной Германии.

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Мурило

К Хосепу Гвардиоле Мурило так и не уехал. Хоть об этом и мечтал босс «Локо» Василий Кикнадзе, который приглашал защитника. Сёмин давал шанс бразильцу, но будущие тренеры уже не так в него верили. В итоге в начале 2022-го Мурило купил «Палмейрас» – в Бразилии он выступает до сих пор.

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Ведран Чорлука

Лидер обороны «Локо» отлично отыграл и с «Зенитом». За команду он выступал до лета 2021-го. Потом завершил карьеру (пусть и позже признавался, что не очень этого хотел) и вошёл в тренерский штаб Марко Николича. Но долго там не задержался – покинул его по личным причинам. Параллельно вошёл в штаб Златко Далича, где работает по сей день.

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Тогда
Сейчас
Сейчас
Одно из лучших наших интервью в этом году:
«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»
Эксклюзив
«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»

Мацей Рыбус

«Локомотив» забрал поляка из французского «Лиона» ещё перед чемпионским сезоном. А в 2019-м парень оставался важным игроком основы. В 2022-м он покинул «Локо» – клуб не очень хотел подписывать новый контракт. Год он провёл в «Спартаке», а сейчас перебрался в «Рубин». Правда, игровой практики со временем стало меньше, а проблем со здоровьем – больше.

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Дмитрий Баринов

Тогда Дмитрий уже был игроком основы, но без капитанской повязки. Эту роль он получит чуть позже, а в тот период он вовсю прогрессировал и равнялся на Крыховяка. Баринов –один из немногих игроков, кто по-прежнему в «Локо». Сейчас он уже капитан и условный ветеран команды. Естественно, с мечтой поиграть в Европе, которая пока не осуществилась.

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас
Здесь — большое интервью с Бариновым:
«Не уеду в Европу — стану Лоськовым нового времени и закончу в «Локо». Откровенный Баринов
Эксклюзив
«Не уеду в Европу — стану Лоськовым нового времени и закончу в «Локо». Откровенный Баринов

Гжегож Крыховяк

В 2019-м «Локо» выкупил Крыховяка у «ПСЖ», поэтому поляк остался ключевым игроком центра поля после сезона в аренде. Собственно, единственный гол «Зениту» забил как раз он, после передачи Смолова. В 2021-м и старта курса на омоложение Крыховяк ушёл в «Краснодар», а после февральских событий 2022-го не вернулся в Россию. Сейчас 33-летний полузащитник выступает за клуб «Абха» из Саудовской Аравии.

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Рифат Жемалетдинов

Ещё один футболист, который до сих пор в «Локо». Рифат вернулся в родной клуб в 2018-м и с того момента его не покидал. В период с 2019-го по 2021-й он действительно получал много игрового времени, но сейчас точно не является игроком основы. Контракт Рифата с клубом действует до лета 2024-го. И не факт, что будет продлён.

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Тогда
Сейчас
Сейчас

Жоау Мариу

Португалец приехал в Россию ровно на один сезон – когда был не нужен «Интеру». Но провёл его неплохо. «Локо» даже рассматривал опцию выкупа, но отказался из-за слишком большой цены. В 2021-м Мариу перешёл в «Бенфику», за которую выступает до сих пор. В прошлом сезоне он забил за клуб 23(!) гола и сделал 12 ассистов. Феноменальная статистика.

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Фёдор Смолов

В 2019-м «Локо» ещё связывал много надежд со Смоловым, но полноценно своим в команде он так не стал. Через несколько месяцев после матча с «Зенитом» форвард укатил в аренду в «Сельту», потом вернулся, не запомнился ничем особенным и перешёл в «Динамо». Там он куда полезнее, чем в «Локо». Один из лидеров и капитанов.

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Александр Коломейцев

Секретная сила «Локо». Коломейцев в основном выходил на замену, когда нужно было удержать преимущество. Так случилось и в 2019-м. Александр в самой концовке заменил Смолова – и всё закончилось хорошо. В 2020-м Коломейцев объявил о завершении карьеры из-за старых травм. Сейчас не мелькает в публичном поле – последнее интервью дал в 2020 году.

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Тогда
Сейчас
Сейчас

Интересно, что есть ещё два футболиста, которые попали в заявку на игру 2019-го. И сейчас они также в основном на скамейке «Локо» – это Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
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