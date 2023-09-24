Последний раз «Локо» обыгрывал «Зенит» при Сёмине! Что сейчас стало с той командой?

Как же долго «Локомотив» не может выиграть у «Зенита». Последний случай – сентябрь 2019-го, когда командой ещё рулил Юрий Сёмин. В Москве «Локо» воткнул команде Сергея Семака один мяч. С того момента – девять встреч и шесть побед команды Семака. Может, не просто так сам Сёмин как-то сказал, что только он может прервать гегемонию Питера?

Сегодня у «Локо» новый шанс изменить неудачную статистику. Ну а пока вспоминаем, где игроки, которые участвовали в той самой игре 2019 года.

Гильерме

В 2019-м Гиля – основной и любимый вратарь Сёмина. Да и вообще один из лучших в РПЛ, плюс игрок сборной. Но в 2021-м всё изменилось – бразилец присел на скамейку, сначала уступил место Худякову, а потом – Лантратову. Сейчас он периодически выходит в Кубке, но эти события – большая редкость.

Тогда Сейчас

Владислав Игнатьев

Тогда Игнатьев ещё был ключевым защитником «Локо». Потом угодил в запас, а в 2021-м уехал на год в Казань. С лета 2022-го – без команды. Официально о финише карьеры он не объявлял, но всё и так понятно. Сейчас Игнатьев путешествует по миру и выкладывает красивые фото в соцсетях.

Тогда Сейчас

Бенедикт Хёведес

В 2018-м немец пришёл в «Локо» после аренды в «Ювентусе». Просто премиум трансфер. И уплаченные за себя € 4 млн полностью оправдывал. Закрывал центр, фланг, был одним из лидеров обороны. После старта пандемии он не стал возвращаться в Россию, опасаясь за своё здоровье. «Локо» пошёл навстречу и расторг с ним контракт. После Москвы Бенедикт год побегал за любительский клуб из родного города и завершил карьеру. Сейчас Хёведес востребованный эксперт на ТВ и даже год поработал менеджером сборной Германии.

Тогда Сейчас

Мурило

К Хосепу Гвардиоле Мурило так и не уехал. Хоть об этом и мечтал босс «Локо» Василий Кикнадзе, который приглашал защитника. Сёмин давал шанс бразильцу, но будущие тренеры уже не так в него верили. В итоге в начале 2022-го Мурило купил «Палмейрас» – в Бразилии он выступает до сих пор.

Тогда Сейчас

Ведран Чорлука

Лидер обороны «Локо» отлично отыграл и с «Зенитом». За команду он выступал до лета 2021-го. Потом завершил карьеру (пусть и позже признавался, что не очень этого хотел) и вошёл в тренерский штаб Марко Николича. Но долго там не задержался – покинул его по личным причинам. Параллельно вошёл в штаб Златко Далича, где работает по сей день.

Тогда Сейчас

Мацей Рыбус

«Локомотив» забрал поляка из французского «Лиона» ещё перед чемпионским сезоном. А в 2019-м парень оставался важным игроком основы. В 2022-м он покинул «Локо» – клуб не очень хотел подписывать новый контракт. Год он провёл в «Спартаке», а сейчас перебрался в «Рубин». Правда, игровой практики со временем стало меньше, а проблем со здоровьем – больше.

Тогда Сейчас

Дмитрий Баринов

Тогда Дмитрий уже был игроком основы, но без капитанской повязки. Эту роль он получит чуть позже, а в тот период он вовсю прогрессировал и равнялся на Крыховяка. Баринов –один из немногих игроков, кто по-прежнему в «Локо». Сейчас он уже капитан и условный ветеран команды. Естественно, с мечтой поиграть в Европе, которая пока не осуществилась.

Тогда Сейчас

Гжегож Крыховяк

В 2019-м «Локо» выкупил Крыховяка у «ПСЖ», поэтому поляк остался ключевым игроком центра поля после сезона в аренде. Собственно, единственный гол «Зениту» забил как раз он, после передачи Смолова. В 2021-м и старта курса на омоложение Крыховяк ушёл в «Краснодар», а после февральских событий 2022-го не вернулся в Россию. Сейчас 33-летний полузащитник выступает за клуб «Абха» из Саудовской Аравии.

Тогда Сейчас

Рифат Жемалетдинов

Ещё один футболист, который до сих пор в «Локо». Рифат вернулся в родной клуб в 2018-м и с того момента его не покидал. В период с 2019-го по 2021-й он действительно получал много игрового времени, но сейчас точно не является игроком основы. Контракт Рифата с клубом действует до лета 2024-го. И не факт, что будет продлён.

Тогда Сейчас

Жоау Мариу

Португалец приехал в Россию ровно на один сезон – когда был не нужен «Интеру». Но провёл его неплохо. «Локо» даже рассматривал опцию выкупа, но отказался из-за слишком большой цены. В 2021-м Мариу перешёл в «Бенфику», за которую выступает до сих пор. В прошлом сезоне он забил за клуб 23(!) гола и сделал 12 ассистов. Феноменальная статистика.

Тогда Сейчас

Фёдор Смолов

В 2019-м «Локо» ещё связывал много надежд со Смоловым, но полноценно своим в команде он так не стал. Через несколько месяцев после матча с «Зенитом» форвард укатил в аренду в «Сельту», потом вернулся, не запомнился ничем особенным и перешёл в «Динамо». Там он куда полезнее, чем в «Локо». Один из лидеров и капитанов.

Тогда Сейчас

Александр Коломейцев

Секретная сила «Локо». Коломейцев в основном выходил на замену, когда нужно было удержать преимущество. Так случилось и в 2019-м. Александр в самой концовке заменил Смолова – и всё закончилось хорошо. В 2020-м Коломейцев объявил о завершении карьеры из-за старых травм. Сейчас не мелькает в публичном поле – последнее интервью дал в 2020 году.

Тогда Сейчас

Интересно, что есть ещё два футболиста, которые попали в заявку на игру 2019-го. И сейчас они также в основном на скамейке «Локо» – это Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский.