Глядя на состав «МЮ», хочется плакать. Голевую передачу смог отдать только Джонни Эванс

«МЮ» переживает непростой период. О проблемах на старте сезона мы подробно писали тут. Однако, несмотря на все сложности, команда тен Хага выиграла у «Бёрнли». Это не звучит как подвиг, но получилось действительно тяжело. И, пожалуй, даже вопреки тому, как развивалась игра.

Прежде всего надо учитывать ситуацию с травмами у «МЮ». Перед началом сезона казалось, что в защите основная четвёрка: Ван-Биссака, Мартинес, Варан и Шоу. А сейчас вышли Дало, Линделёф, Эванс и Регилон (приболевший, по словам тренера). В полузащите оказались Мактоминей и Межбри, дебютировавший в основе в АПЛ. То есть половина состава «МЮ» – по сути дублёры. Из действительно основных: Онана, Каземиро, Фернандеш, Рашфорд и Хойлунн. Разве что по статусу Дало можно спорить – к какой категории его относить.

Отсюда и такое начало матча. «Бёрнли» полностью переигрывал гостей в центре поля. Если во времена Шона Дайча команда показывала автобусно-костоломный футбол, то при Венсане Компани игра принципиально другая. «Бёрнли» владел мячом больше времени и создавал лучшие моменты. На 10-й минуте классный сейв совершил Онана. На 17-й минуте «МЮ» спасла уже только штанга. При этом у «Бёрнли» вышел самый молодой состав в этом сезоне (средний возраст – 24 года и 97 дней) – это учитывая все 20 клубов АПЛ.

Венсан Компани Фото: Jon Hobley/Getty Images

Однако результат сделал дед по футбольным меркам. 35-летний Эванс вышел в основе «МЮ» впервые с 2015 года и в первом тайме забил, а затем отдал голевую передачу. Правда, гол защитника после углового отменили из-за офсайда, но вот второй мяч был забит чисто. Показательно, что на 45-й минуте отличился именно Фернандеш.

Португалец на этот раз вышел не в центре поля, а на правом фланге нападения. Главный футболист в атаке «МЮ» встречался с мячом неприлично мало. Например, за первые 40 минут у Фернандеша было лишь три точных паса – худший показатель среди всех 22 футболистов на тот момент. Однако в конце первого тайма португальцу хватило одного касания, чтобы с лёта отправить мяч в ворота.

«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 Фото: Ash Donelon/Getty Images

На второй тайм «МЮ» вышел уже при удобном сценарии, ведя в счёте. Гости стали ещё меньше владеть мячом. Контратаки с быстрым Хойлунном выглядели разумным решением в такой ситуации. Однако моментов после перерыва стало меньше у обоих ворот. И потому что «МЮ» не торопился, и потому что «Бёрнли» приходилось оглядываться на те самые контратаки. В результате за весь второй тайм хозяева лишь один раз пробили в створ ворот, хоть и владели инициативой. Получилось, что «МЮ» оказалось достаточно одного гола для победы.

«Бёрнли», несмотря на симпатичную, игру, опустился на последнюю строчку с одним очком после пяти матчей в этом сезоне АПЛ. «МЮ» же поднялся с 13-го на восьмое место. Правда, большинство клубов в этом туре ещё не сыграли.