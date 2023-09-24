«Баринов налетел на Вендела, и тот схватил его за горло». Разбор скандала в матче «Зенита»

Матч 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» изначально должен был подарить жару. Как минимум из-за пересечений: Артём Дзюба и Вильсон Изидор играли против бывших команд. И жара действительно была, но в конце и не из-за принципиальных противостояний, а из-за банальных эмоций. Или не только из-за них?

Главный арбитр Владимир Москалёв, как казалось, задал высокую планку единоборств, из-за чего у игроков в ходе матча росло недовольство и ощущение несправедливости. А окончательно эмоции вскипели на последней добавленной минуте, когда «Локо» уже вёл со счётом 2:1.

Максим Ненахов попытался остановить Вендела, но упал сам. Пока судья давал свисток, на бразильца налетел находившийся рядом Наир Тикнизян, который, к слову, за несколько минут до этого получил жёлтую за снятую футболку во время празднования гола. В гущу событий примчал Дмитрий Баринов — капитан решил заступиться за своих, прыгнул на Вендела, а тот схватил соперника за горло.

На этом потасовка не закончилась. По-прежнему был активен Тикнизян, а заодно вспыхнул Иван Сергеев, который, видимо, услышал что-то максимально неприятное от Наира. Кажется, до места событий не добрался только Артём Дзюба. Его к тому моменту уже заменили, но вернуться на поле нападающему не дали тренеры.

Итог потасовки: жёлтые карточки Тикнизяну и Венделу. И, соответственно, удаление игрока «Локо», который был предупреждён ещё до этого.

Прав ли Москалёв? Отвечает наш эксперт, футбольный арбитр Игорь Федотов:

— Недоразобрался Москалёв. Надо было показывать жёлтую Баринову, это сто процентов. Игрок «Локомотива» налетел на Вендела, и тот схватил его за горло. В итоге карточку получил только футболист «Зенита». Также надо было наказать Сергеева, который бросался на всех. Так что две карточки не показал Москалёв. Хорошо, что сам по лицу не получил, как в прошлый раз.

Москалёв не прочувствовал игру и полностью её отпустил. У него не было плавающего ритма, чтобы можно было где-то на свисток посадить. Потасовка состоялась бы в любом случае, вопрос только один: когда именно. Надо было чувствовать нерв, остужать игру, сбивать темп, а арбитр несколько раз пропустил явные нарушения. Конечно, Москалёву на поле виднее, чем нам у телевизора. Но получилось так. Всё-таки по картинке могу сказать, что были моменты, когда Москалёв мог свистнуть одинаково в обе стороны, и всё было бы нормально. Надо было поиграться со свистком и всех утихомирить заранее.

Эмоции у футболистов закипели настолько, что выяснение отношений продолжилось сразу после финального свистка. Правда, к счастью, до столкновений уже не дошло — лишь до перепалки, причём с активным участием Дзюбы.

Кстати, для Москалёва это не первый подобный опыт. Именно этот арбитр судил скандальный матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России в ноябре 2022 года. Та игра тоже проходила в Санкт-Петербурге, но конфликт был куда серьёзнее: дошло до ударов по лицу и массовых удалений.

А как вы считаете, справился ли судья с конфликтом на поле? Пишите в комментариях!