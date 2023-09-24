Самый крутой матч сезона в РПЛ! «Ростов» и ЦСКА выдали шоу с камбэком и суперголами

«Ростов» с ЦСКА выдали самый яркий матч тура, а возможно, и всего сезона РПЛ. Но ничья продлила безвыигрышную ничью обеих команд до пяти матчей в чемпионате России.

У ЦСКА в отсутствие дисквалифицированного Виллиана Роши и травмированного Мойзеса было экспериментальное трио в центре обороны. Его составили Агапов, штатный опорник Зделар и Мухин, которого мы привыкли видеть при Владимире Федотове на позиции инсайда. При этом по ситуации Мухин подключался вперёд, чтобы неожиданно врываться в свободные зоны в обороне «Ростова».

Но команда Валерия Карпина начала матч намного лучше и быстро забила два гола, при этом проблема ЦСКА заключалась не в новой тройке центрбеков. Скорее, проваливалась средняя линия. В первом случае сумасшедший удар метров с 30 нанёс Миронов, которого никто не встретил. Очень красивый гол! Да и Акинфеев не выручил, хотя дотянулся до мяча. Вообще, первый тайм получился неудачным для опытного голкипера. До этого он едва не «привёз» момент, плохо сыграв ногами – подарил мяч ростовчанам. А по итогам 45 минут статистики насчитали у Акинфеева восемь потерь владения.

К 12-й минуте хозяева вели со счётом 2:0. Вторая голевая атака «Ростова» началась с того, что команда Карпина прорвала прессинг ЦСКА и организовала выпад четыре в два. Армейцы вроде бы нейтрализовали опасность, однако в собственной штрафной ошибся Чалов. Нападающий потерял мяч, а Глебов вырезал передачу на Голенкова, который забил свой третий гол в чемпионате.

«Ростов» должен был делать 3:0, когда Зделар отдал ужасный пас назад: Байрамян перехватил мяч, обыграл Акинфеева и, находясь перед пустыми воротами… как-то коряво ткнул мяч – мимо цели. Невероятный промах, сравнимый только с недавним промахом Ильина. Этот нереализованный момент как будто погасил огонь хозяев. ЦСКА перехватил преимущество и забил первым ударом в створ на 26-й минуте. Армейцы использовали преимущество своей схемы с двумя вингбеками: левый Гаич выполнил кросс, а правый Келлвен здорово попал. «Ростов» с четвёркой защитников не контролировал ширину. Более того, ЦСКА имел несколько шансов сравнять счёт в конце тайма – так поменялась игра.

Перерыв помог команде Карпина перезагрузиться и лучше начать второй тайм. Всего пять минут потребовалось ростовчанам, чтобы забить третий мяч. Этот гол создал рывок Вахании, которого не встретили ни Файзуллаев, ни центрхавы ЦСКА. Правый защитник сделал правильную подачу, а внутри штрафной против армейцев сыграли эксперименты в обороне. Вот тут-то сказалась нехватка у Мухина навыков центрбека. Голенков всё сделал на топ-уровне: и мяч принял, и пробил с лёта. Комличенко, который сегодня отсутствовал в заявке хозяев, должен был оценить гол-шедевр своего конкурента.

Но и третьим голом ростовчане не «прибили» армейцев. ЦСКА не бросил вёсел – шоу продолжилось! И главной фигурой этого шоу стал юный новичок красно-синих Файзуллаев. Следующего забитого мяча не пришлось ждать долго, причём армейцы снова реализовали первый удар в створ. Хозяева дважды потеряли мяч на своей трети (сначала Мохеби, потом Мелёхин), Файзуллаев придумал очень тонкий, красивый и уместный пас на Келлвена, а бразилец сделал точную подачу на Чалова. Фёдор в штрафной опередил Ваханию. Кроссы Келлвена – это, конечно, бомбы.

А пять минут спустя ЦСКА отыгрался! «Ростов», как и в матче с «Балтикой», не смог удержать преимущество в два гола. Новичок армейцев Давила отметился первым результативным действием в РПЛ – голевой передачей на Файзуллаева. Аббосбек идеально пробил в касание.

Это был матч, что называется, на три результата. «Ростов» по его ходу, конечно, был ближе к победе, вот только по такой игре не удивило бы, если бы и ЦСКА дожал хозяев в концовке. Соперники нанесли на двоих 32 удара (17:15, в створ – 5:4). Но получилась ничья. По-настоящему боевая.