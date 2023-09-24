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«Шеффилд» – «Ньюкасл» – 0:8, матч 6-го тура чемпионата Англии по футболу, 24 сентября 2023 года, рекорд АПЛ

Такого в АПЛ не было никогда. И дело не в том, что «Ньюкасл» забил восемь голов
Григорий Телингатер
«Шеффилд» – «Ньюкасл» – 0:8
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А в том, кто именно их забил.

В воскресенье вечером завершился 6-й тур АПЛ. Последняя игра закончилась феноменально. «Ньюкасл» после невнятной игры в Милане в Лиге чемпионов теперь приехал в гости к «Шеффилду» и буквально уничтожил соперника.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 8
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Лонгстафф – 21'     0:2 Бёрн – 31'     0:3 Ботман – 35'     0:4 Уилсон – 56'     0:5 Гордон – 61'     0:6 Альмирон – 68'     0:7 Гимарайнс – 73'     0:8 Исак – 87'    

Коротко несколько фактов:

  • У «Ньюкасла» забили восемь разных футболистов — это рекорд АПЛ. Такого раньше не было в турнире;
  • 0:8 — крупнейшее домашнее поражение «Шеффилда» в высшем дивизионе;
  • Рекорда могло и не быть, потому что первый гол «Ньюкасл» забил после того, как мяч попал в руку Гордону. Но судья продолжил игру, а VAR посчитал решение главного арбитра допустимым;
«Шеффилд» – «Ньюкасл»

«Шеффилд» – «Ньюкасл»

Фото: Кадр из трансляции

  • «Ньюкасл» за один матч забил больше, чем 11 клубов за весь чемпионат Англии: «МЮ» (7 голов), «Ноттингем Форест» (7), «Кристал Пэлас» (6), «Вулверхэмптон» (6), «Фулхэм» (5), «Челси» (5), «Эвертон» (5), «Борнмут» (5), «Шеффилд» (5), «Бёрнли» (4), «Лутон» (3);
  • Каллум Уилсон забил 42-й мяч за «Ньюкасл» в АПЛ и вошёл в топ-5 бомбардиров в истории клуба. Правда, до первого места ещё очень далеко — там Алан Ширер со 148 голами;
  • «Ньюкаслу» повезло с реализацией. По ожидаемым голам команда должна была забить примерно в два раза меньше (xG — 4,05);
«Шеффилд» – «Ньюкасл»

«Шеффилд» – «Ньюкасл»

Фото: Michael Regan/Getty Images

  • У Триппьера три голевых передачи. Правда, по ассистам лидируют в этом сезоне Мэддисон, Салах и Нету — у них по четыре голевые;
  • «Шеффилд» опустился на последнюю строчку в таблице из-за разницы забитых и пропущенных мячей (–12);
  • «Если честно, то я даже себе не могу объяснить», — так Каллум Уилсон прокомментировал результат.

«Ньюкаслу» не хватило одного гола до самой крупной победы в истории АПЛ. Счёт 9:0 был зафиксирован четыре раза:

  • 1995 год: «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» — 9:0
  • 2019 год: «Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9
  • 2021 год: «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 9:0
  • 2022 год: «Ливерпуль» — «Борнмут» — 9:0
В главном матче тура было в два раза меньше голов, но тоже весело
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