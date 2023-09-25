«Реал» сломался. Дерби слито из-за трёх одинаковых голов. Видео

Самое смешное, что «Атлетико» мог забить и четвёртый такой же мяч.

Перед 6-м туром «Атлетико» не впечатлял на протяжении двух матчей. Сначала эпически упустили победу с «Лацио» в Лиге чемпионов, потом влетели в три мяча «Валенсии». А теперь предстоял матч с «Реалом», который в этом сезоне выиграл вообще все встречи — и пять в чемпионате, и единственную в Лиге чемпионов.

Дерби началось отлично для «Атлетико», который создавал лучшие моменты и сразу забил два похожих гола. Оба раза получились навесы с левого фланга и точные удары головой. Просто в первом случае передачу делал Лино и замыкал Мората.

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А во втором случае навешивал уже Сауль и точно бил головой Гризманн.

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Первые 30–35 минут «Реал» выглядел невнятно в целом, а не только в эпизодах с пропущенными мячами. Прессинг и раньше не был сильной стороной команды при Анчелотти, но теперь он выглядел совсем разбитым. Один человек выключался — всё давление оказывалось бессмысленным.

При этом «Реал» больше владел мячом, и один из эпизодов изменил характер игры. Кроос рядом со штрафной обвёл соперника на ложном замахе, а затем зарядил с лёта по воротам. Удар пришёлся в ближний угол, но Облак не смог справиться.

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После этого ход игры будто переломился, и «Реал» даже смог забить второй раз до перерыва — на мгновение показалось, что всё закончится очередным камбэком команды Анчелотти. Однако гол пришлось отменить из-за офсайда у Рюдигера, который, хоть и не коснулся мяча, явно влиял на эпизод.

Второй тайм начался убойно. Первая же атака «Атлетико» — гол. Причём он вышел точно таким же, как и первые два: навес с левого фланга и удар головой. Второй ассист оформил Сауль, ну и второй гол у Мораты. Форвард «Атлетико», сделав дубль, догнал в таблице бомбардиров Левандовского и Беллингема (у всех по пять мячей).

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Анчелотти в перерыве сделал одну замену (Хоселу вышел вместо Модрича), а на 57-й минуте выпустил ещё Начо, Менди и Тчуамени. «Реал» продолжил владеть мячом, но явных моментов почти не было. Лишь удар Родриго после скидки Хоселу. В основном «Реал» бил с дальней дистанции и, как правило, мимо. А «Атлетико» во втором тайме мог ещё и четвёртый гол забить по проверенной схеме, но после удара Эрмосо головой мяч попал в перекладину. Само собой, подача шла всё так же с левого фланга (правда, на этот раз с углового).

«Атлетико» успокаивал игру как мог и преуспел в этом. Счёт 3:1 уже не изменился. Первое поражение «Реала» в этом сезоне. После 6-го тура в Ла Лиге сменился лидер — теперь таблицу возглавляют «Барселона» и «Жирона», которые набрали по 16 очков. У «Реала» на одно очко меньше.