«Барса» безнадёжно «горела» аутсайдеру! Но Левандовски перевернул всё за четыре минуты

«Барселона» продлила победную серию в Примере, но на этот раз ей пришлось сильно постараться. «Сельта», которую сейчас тренирует Рафаэль Бенитес, серьёзно потрепала грозного соперника.

Первая половина первого тайма получилась достаточно противоречивой. С одной стороны, «Барса» владела преимуществом и контролировала ход игры. С другой — за 20 минут хозяева так и не нанесли ни одного удара. А вот «Сельта» ответила намного продуктивнее. Сначала Марк-Андре тер Штеген с огромным трудом перевёл мяч через перекладину после «черпака» от Яго Аспаса. Но буквально через пару минут мяч всё-таки оказался в воротах «Барселоны» — Йёрген Ларсен реализовал выход один на один. На этот раз тер Штеген не спас.

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После пропущенного мяча хозяева поправили ситуацию с точки зрения количества ударов. Впрочем, соперник раз за разом опасно убегал в контратаки. Ближе к концу первого тайма появилась статистика по голевым моментам: четыре против одного в пользу «Сельты». Этот показатель далеко не всегда объективен, но на этот раз он примерно отражал то, что происходило на поле.

Ко всем бедам «Барсы» добавилась ещё одна, когда Хави заменил Френки де Йонга. За минуту до этого нидерландский футболист немного прихрамывал, хотя уходил с поля довольно бодро. Тем не менее сложно представить, что тренер убрал до перерыва одного из ключевых футболистов не по причине повреждения.

В перерыве Хави выпустил на поле и Рональда Араухо, и вундеркинда Ламина Ямала. Правда, это никак не сказалось на количестве контратак «Сельты». Команда Бенитеса нередко терзала соперника, а сама до определённого момента избегала ошибок в обороне. Впрочем, в одном из эпизодов Михайло Ристич отдал небрежную передачу, но Ферран Торрес простил соперника. Как испанец не попал в дальний угол, наверное, не знает и он сам.

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«Сельта», в отличие от соперника, прощать никого не собиралась. Команда Бенитеса расчертила идеальную контратаку, которую завершил вышедший на замену Анастасиос Дувикас. По ходу матча бросалось в глаза, как смело играли футболисты «Сельты», несмотря на давление со стороны сине-гранатовых.

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Этот гол взбодрил футболистов «Барселоны». Так сильно, что они даже отыграли один мяч. Жоау Феликс выдал классный пас на Роберта Левандовского, а поляк реализовал свой момент. Форвард перебросил вратаря, а мяч рикошетом от перекладины залетел за линию ворот.

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Если кто-то думал, что поляк на этом остановится, то этот человек глубоко заблуждался. Через четыре минуты Роберт снова забил, на этот раз после прострела Жоау Канселу. По правде говоря, удивило, как быстро исчезла слаженная и надёжная игра «Сельты» в обороне. Гости не дали сопернику почти ничего на протяжении 80 минут, а потом просто «поплыли».

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Кульминацией всего этого безобразия стал гол Канселу. Фланговый защитник оказался на позиции центрального нападающего и в касание замкнул передачу. После такого можно было только посочувствовать футболистам «Сельты». Заменённый Ларсен после третьего гола соперника закрыл лицо руками, и его можно понять. На то, чтобы оформить чумовой камбэк, каталонцам потребовалось всего лишь восемь минут.

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«Барселона» одержала пятую победу подряд и теперь делит лидерство в таблице Примеры вместе с «Жироной». Но это пока ещё не играл «Реал». А вот «Сельта» смотрелась очень прилично на протяжении большей части матча, однако провал в концовке стоил ей набранных очков.